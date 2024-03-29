Yaşam Tarzını Değiştirmek, Hayatını Düzene Sokmak İçin Girişimci Ruhla Program Yapmanın Başarısı
Yaşam Tarzını Değiştirmek, Hayatını Düzene Sokmak İçin Girişimci Ruhla Program Yapmanın Başarısı
Kaynak: https://x.com/emreckartal/status/1773...
Girişimcilikte kullanılan 'bootstrap' deyimini hayatına uyarlayan adamın yaşadığı düzeni görünce saygı duymamak elde değil.
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Sosyal medyada bir kullanıcının, yabancı bir sosyal medya hesabında gördüğü, yaşam tarzı değişikliğine yaptığı inceleme girişimcilikteki bir terimden yola çıkıyor.
"Hayatı bootstrap etmek?"
"Adamın biri hayatını bootstrap etmeye başlamış, gördüğümde hayran kaldım."
Değişimin ve programın mantığı şöyle görülüyor:
"Programı yapan kişi süreci takip etmenin yanı sıra tabloları aynı zamanda bir günlük, not defteri gibi tutuyor."
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"Tablonun solunda yer alan alışkanlıkların yanında sayılar da yer alıyor. Tablonun altındaki sayılar da bu alışkanlıkların detaylarını içeriyor."
"Ne olursa olsun her gün alışkanlığı yapmak için yeni bir şans aslında"
"Tam da bu nedenle tablonun ilk satırında bu akımın kaçıncı gününde olduğunuz yazıyor, başarılı gün sayısı değil."
Emre Can Kartal, akımı oluşturanın Duncan Riach olduğunu belirtirken, "başlangıç hedefleri olarak kendi başına öğrenme, fiziksel idmanlar meditasyon (özellikle Vipassana) gibi alışkanlıkları öneriyor" diye de açıklıyor.
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