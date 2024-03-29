Yaşam Tarzını Değiştirmek, Hayatını Düzene Sokmak İçin Girişimci Ruhla Program Yapmanın Başarısı

Burada amaç, 'Farkındalığı artırmak ve hayattan aldığı keyfi artırmak' olurken, kişi, 'Ona iyi geleceğini düşündüğü sağlıklı alışkanlıkları deneyimlemek, hayatına almak ve sürdürebilmek için bir de takip sistemi oluşturmuş.'