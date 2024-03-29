Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaşam Tarzını Değiştirmek, Hayatını Düzene Sokmak İçin Girişimci Ruhla Program Yapmanın Başarısı

Yaşam Tarzını Değiştirmek, Hayatını Düzene Sokmak İçin Girişimci Ruhla Program Yapmanın Başarısı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 12:33

Girişimcilikte kullanılan 'bootstrap' deyimini hayatına uyarlayan adamın yaşadığı düzeni görünce saygı duymamak elde değil.

Kaynak: https://x.com/emreckartal/status/1773...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada bir kullanıcının, yabancı bir sosyal medya hesabında gördüğü, yaşam tarzı değişikliğine yaptığı inceleme girişimcilikteki bir terimden yola çıkıyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının, yabancı bir sosyal medya hesabında gördüğü, yaşam tarzı değişikliğine yaptığı inceleme girişimcilikteki bir terimden yola çıkıyor.
twitter.com

"Hayatı bootstrap etmek?"

"Hayatı bootstrap etmek?"

'Girişim dünyasında sıkça söz edilir, bootstrap adında bir terim vardır. Bir işletmeyi dış finansal kaynaklara ihtiyaç duymadan ayakta tutmak, büyütmek anlamına gelir' derken bir kişinin de bu planlamayı hayatına uygulamasından yola çıkılıyor.

"Adamın biri hayatını bootstrap etmeye başlamış, gördüğümde hayran kaldım."

"Adamın biri hayatını bootstrap etmeye başlamış, gördüğümde hayran kaldım."

Burada amaç, 'Farkındalığı artırmak ve hayattan aldığı keyfi artırmak'  olurken, kişi, 'Ona iyi geleceğini düşündüğü sağlıklı alışkanlıkları deneyimlemek, hayatına almak ve sürdürebilmek için bir de takip sistemi oluşturmuş.'

Değişimin ve programın mantığı şöyle görülüyor:

Değişimin ve programın mantığı şöyle görülüyor:

  • Hayatına almak istediğin alışkanları netleştirmek: Koşu yapmak değil, en az 2 km koşmak gibi.

  • Bu alışkanlıkları takip edecek 30 günlük bir tablo oluşturmak.

  • Ne kadar kötü giderse gitsin günlük olarak tabloyu güncellemek. 

  • 30 günün ardından süreci değerlendirmek. 

  • Yeni 30 gün için 2. tabloya geçmek.

"Programı yapan kişi süreci takip etmenin yanı sıra tabloları aynı zamanda bir günlük, not defteri gibi tutuyor."

"Programı yapan kişi süreci takip etmenin yanı sıra tabloları aynı zamanda bir günlük, not defteri gibi tutuyor."

'Örneğin bir tabloda sağ tarafta sayılar ve semboller yer alıyor. Bunlar tabloda denk geldikleri günlere dair notları içeriyor' derken, değerlendirmek için bakıldığında da 'bağlam' rahatlıkla yakalanabiliyor.

'Net belirlediği her hedefin detaylarına dair de bilgiler ekliyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Tablonun solunda yer alan alışkanlıkların yanında sayılar da yer alıyor. Tablonun altındaki sayılar da bu alışkanlıkların detaylarını içeriyor."

"Tablonun solunda yer alan alışkanlıkların yanında sayılar da yer alıyor. Tablonun altındaki sayılar da bu alışkanlıkların detaylarını içeriyor."

'Örneğin 4 numara olan fiziksel idmanın bağlamının ne olduğunu eklemek gibidenilirken, bu tarz challenge'lar (meydan okumalar) genelde zor hedeflerle başlarken kısa sürede de sonlandığı hatırlatılıyor. 

'Lifebootstrap' bu sürenin uzamasını sağlıyor.

"Ne olursa olsun her gün alışkanlığı yapmak için yeni bir şans aslında"

"Ne olursa olsun her gün alışkanlığı yapmak için yeni bir şans aslında"

Bir alışkanlığın 30 gün içinde hiç yapılmasa dahi tabloda yer alması sağlanırken, burada amaç değerlendirme sürecinde neden yapılmadığının görülüp sonraki aylık tabloların güncellenebilmesi olarak anlaşılıyor.

"Tam da bu nedenle tablonun ilk satırında bu akımın kaçıncı gününde olduğunuz yazıyor, başarılı gün sayısı değil."

"Tam da bu nedenle tablonun ilk satırında bu akımın kaçıncı gününde olduğunuz yazıyor, başarılı gün sayısı değil."
twitter.com

30 günlük bölümlerden oluşan bir maraton gibi düşünülürken, 10. günde düşmek maratona devam edilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Emre Can Kartal, akımı oluşturanın Duncan Riach olduğunu belirtirken, "başlangıç hedefleri olarak kendi başına öğrenme, fiziksel idmanlar meditasyon (özellikle Vipassana) gibi alışkanlıkları öneriyor" diye de açıklıyor.

Emre Can Kartal, akımı oluşturanın Duncan Riach olduğunu belirtirken, "başlangıç hedefleri olarak kendi başına öğrenme, fiziksel idmanlar meditasyon (özellikle Vipassana) gibi alışkanlıkları öneriyor" diye de açıklıyor.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?