Yas, Vefat, Ayrılık, Aşk Acısı ve Kederi Hafifletmenin Bilimi

Beynimizde ki hipokampus, yas sürecinde hayati bir rol oynar ve beyindeki iz hücreleri, mekan ve zamanı yeniden haritalandırmaya çalışırken, bir yandan duygusal bağları korumaya çalışır. O yüzden zihinsel sağlığınız bu süreci atlatmanız için çok kritiktir. O yüzden sakın antidepresan veya madde kullanmayın. İyi uyuyun, bol su için, sağlıklı beslenin, güneşe çıkın, toprağa basın, medite olun, ve kendinize şefkatli davranarak sabırlı olmayı unutmayın.

Duygular hakkında yazmak, vücut ve beyin üzerinde sakinleştirici etkileri arttıran vagus sinirini uyararak yas sürecine yardımcı olur. Bunun yanında uzun nefes verme egzersizleri, ki bunun en iyi yöntemi olan çiftli nefes tekniği: Vagus tonunu iyileştirir, stresi düzenlemeye yardımcı olur. Bu tekniği Instagramda ve Tiktok da 'Anında Rahatlamanın Formülü” videosu olarak paylaşmıştım. Her stres hissettiğinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz, zamanla o stres faktörü etkisini kaybeder.

Kaliteli Uyku, otonom uyarılmalarımızı kontrol ederek sağlıklı kortizol ritimleri oluşturarak keder ve yas gibi zor durumları daha verimli bir şekilde yönetmemize yardımcı olur. Kaliteli uyku, genel refahımızı, öğrenmemizi, yeniden haritalandırmayı, ilişkilerimizi, bağışıklık ve sinir sistemimizi olumlu olarak etkiler ve yeniler. İyi uyku, akıl sağlığı için en önemli eylemdir.

Sabah uyanır uyanmaz ilk 30 dakika içinde güneş ışığına maruz kalmak ve geceleri parlak yapay ışıklardan kaçınmak, uygun kortizol ritimlerinin oluşturulmasına yardımcı olur ve daha iyi uyku sağlayarak ve duygusal bütünlüğü destekler; bu da yasın karmaşıklığıyla baş etmek için gereklidir.

Keder ve yas, bahsettiğim uygun araçlar ve desteklerle giderilebilecek doğal bir süreçtir. Duygusal dayanıklılık oluşturmak bu durumu aşmanıza ve mevcut insan ilişkilerinizin değerini takdir etmenize yardımcı olabilir.

Yasın içinde yol alırken bilmeliyiz ki bunun belli bir zamansal aşaması yok, yas çok uzun bir süre sonra bile hala çözülmüyorsa, yaklaşık on kişiden birinde karmaşık yas süreci meydana gelir. Bir kayıp meydana geldiğinde, psikolojik ve fizyolojik durumumuz, yani zihinsel ve fiziksel sağlığımız, karmaşık ya da karmaşık olmayan bir yasla sonuçlanıp sonuçlanmayacağımızı güçlü bir şekilde belirler. Çok zor durumda hissediyorsanız tabi ki bir terapiste veya uzmana danışın. Ama onun dışında merak etmeyin, sabırlı olun, bize yasla nasıl yüzleşeceğimizi ve yas sürecinde nasıl yol alacağımızı öğreten bilimsel bir literatür var, ve bu bölümün tamamında bunların hepsinden bahsediyorum.