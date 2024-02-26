Yapay Zekâ ile İçerik Üretimi

• Dönüştürücü

Örnek: 'Yenilikçi teknolojiler, iş süreçlerini dönüştürücü bir yaklaşımla optimize ederek şirketlerin rekabet gücünü artırabilir.'

Bu bariz hediye kelime, tanımlamaya çalıştığımız durumu abartıyor ve aslında onu dünyayı değiştirecek bir şeymiş gibi pazarlıyor. Her şeyin “dönüştürücü” olması gerekiyor mu? Bilinmez ama yapay zekâ kendini bu kelimeyle ele veriyor.

Öneri; Çoğu zaman, bu kelimeyi kaldırmak mesajı hiçbir şekilde değiştirmez. Ancak kesinlikle gerekliyse, onu daha sıradan ve basit bir kelimeyle değiştirebilirsiniz.

• Teşvik etmek

Örnek: 'Başarı hikâyeleri ve olumlu geri bildirimler, öğrencilerde özgüveni artırarak öğrenmeyi teşvik eder.'

“Teşvik etmek” fiili tam olarak neyi tanımladıklarını bilmeyenler için her şeyi kapsayan bir kavram haline geldi ve çok fazla kullanılıyor olması tanımlayıcı bir kelime olduğunu kanıtlamıyor. Bir makalenin tamamında bu kelimelerden ikiden fazlasını görürsek onu yapay zekâ ürünü olarak işaretleyebiliriz.

Öneri; Bu kelime daha spesifik, açıklayıcı ve bağlama uygun bir kelimeye dönüştürülebilir. Yaratmak, inşa etmek, beslemek gibi.

• X'i şöyle düşünün… / X’i şöyle hayal edin…

Örnek: 'Enformatif podcast'leri ve forumları, dijital rehberleriniz olarak hayal edin.'

Bir metaforu işaret etmenin daha iyi yollarının olduğunu biliyoruz. Bu ifade biçimi, birçok yapay zekâ yazılımının tekrarladığı bir kalıptır.

Öneri: İfade etmek istediklerimizi daha doğrudan anlatmak bizi daha anlaşılır kılar. Okuyuculara 'Şu şekilde düşünün.' demeyin. Onlar sizin yazınızı okurken, zaten düşünüyorlar.

• Bu … böyle bir şey…

Örnek: “Bu, yapay zekânın geleceğine ön sırada oturmak gibi bir şey; hem de evinizdeki en sevdiğiniz köşe koltuğu rahatlığında.'

• Yalnızca/ Sadece… Aynı zamanda…

Örnek: 'Kullanıcı deneyimine dair tüyolardan yararlanan e-ticaret işletmeleri yalnızca kullanıcı gezinmesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendilerini sektör liderleri olarak konumlandırıyor.'

Yukarıdaki cümle kalıpları da diğerleri ile aynı şekilde, oldukça tekrarlayan ve tanınabilir bir kelime grubunu yansıtıyor. Buradaki önerimiz bu cümleyi tamamen kaldırıp, yeniden yazın.

• Bu yazıda...

Örnek: 'Bu yazıda, insan kaynakları yönetimi alanında en önemli trendleri inceleyeceğiz. İnsan kaynakları yönetimi, günümüz iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. İşletmeler, rekabetçi bir avantaj elde etmek ve çalışanlarını motive etmek için bu alanda yeni stratejiler geliştirmeye başladılar. Bu makalede, bu trendlerden bazılarını detaylı bir şekilde ele alacağız.'

Bu örnekte, metnin başlangıcında 'Bu yazıda...' ifadesiyle başlayan ve ardından ana fikirleri belirten cümleler dikkat çekmektedir. Bu tür bir kalıp, yapay zekâ tarafından üretilen içeriği belirlemeye yardımcı olabilir.

Bonus: Cümle uzunluğu

Yapay zekânın harika cümleler kurma konusunda oldukça kötü olduğunu biliyoruz. Yapay zekâ çıktıları genellikle monoton cümle uzunluğuyla karakterize edilen, etkileyici olmayan paragraf yapısına sahip olma eğilimindedir.

Bu konuda ne yapabiliriz?

Cümle uzunluğunu arttırabiliriz. Bunun için sıfatlar ve zamirler gibi betimleyicilik katan kelime öbeklerinden yararlanılabilir ya da iki cümle bağlaçlar ile birbirine bağlanabilir.

Bu yazı Gamfed Türkiye Gönüllülerinden Beray Çinçin’in katkılarıyla ve yapay zekâ desteği ile yazılmıştır.

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