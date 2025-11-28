onedio
Yapay Zekâ Destekli Serum mu? Avrupa’nın Gözdesi DEVIDA Şimdi Türkiye’de!

etiket Yapay Zekâ Destekli Serum mu? Avrupa’nın Gözdesi DEVIDA Şimdi Türkiye’de!

28.11.2025 - 17:07

Sağlıklı bir cilt için kullanılan ürünlerin gerçekten temiz içerikli ve kaliteli olması hepimiz için her şeyden önce geliyor. İşte tam bu noktada, Avrupa’da uzun süredir adını duyduğumuz ve artık Türkiye’de de hızla popülerleşen DEVIDA öne çıkıyor. Fransa kozmetiğinin yüksek standartlarını yapay zekâ destekli formüllerle birleştiren DEVIDA; cilt tonu eşitsizliği yaşayanlardan akne izleriyle mücadele edenlere, gözenek problemi olanlardan daha sıkı bir cilt isteyenlere kadar pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. 

Üstelik iddiası büyük: “4–6 hafta düzenli kullanımda etki görmezseniz ücret iadesi!”

Bu kadar cesur bir garanti vermeleri, ürünlerine ne kadar güvendiklerini gösteriyor.

Hazırsanız, DEVIDA’nın en çok ilgi gören ürünlerine birlikte hızlıca göz atalım!  

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Göz çevresi, kaz ayağı ve alın çizgilerini fark edenlere: DEVIDA Yaşlanma Karşıtı Kolajen Serum Kırışıklık Önleyici, Botox Etkili Vega Series A230

Zamanla göz çevresinde beliren kaz ayakları, alın bölgesinde oluşan ince çizgiler ve mimiklerden kalan izler çoğu kişinin ilk fark ettiği yaşlanma belirtileri oluyor. Vega Series A230, tam da bu bölgeleri hedefleyen, cildi daha toparlanmış ve daha canlı göstermeye yardımcı bir kolajen serumu.

Kullanıcı yorumu:

'En çok göz çevremde fark ettim. Çizgiler daha yumuşak duruyor, cildim daha canlı görünüyor.'

Siz de kırışıklık görünümünü azaltmak ve cildin yenilenme hızını artırmak istiyorsanız burayı tıklayın.

Özellikle leke sorunu yaşayanlar için geliştirilmiş: DEVIDA Leke Karşıtı Aydınlatıcı Canlandırıcı Serum BrightFix Series A200

Devida BrightFix Series A200’nin formülü, ciltteki koyu lekelerin neden oluştuğuna direkt odaklanarak çalışıyor. Cildin kendi yenilenme döngüsünü hızlandırıyor, ölü derinin atılmasına ve yeni, daha temiz hücrelerin ortaya çıkmasına destek oluyor. Düzenli kullanımda lekelerin görünümü yavaş yavaş açılıp, cilt renginiz daha dengeli görünecek!

Kullanıcıların en çok sevdiği yönü ise şu:

“Gerçekten lekeye çalışıyor.”

Deneyimlemek için burayı tıklayın.

Göz çevresinde, alın çizgilerinde veya gülümsediğinizde ortaya çıkan mimik çizgilerinde belirginleşme başladıysa; geceleri çalışan bir retinol serumu tam da ihtiyacınız olan şey!

Xella Series A220, cilt yenilenmesini hızlandıran yapısıyla özellikle kırışıklık görünümünü hedef alıyor ve cildi daha pürüzsüz bir görünüme kavuşturuyor. Retinolün en çok sevilen yanı, cildin yüzeyini adım adım yenilemesi. 

 Kullanıcı deneyim oranları:

Retinol kullanan kullanıcı gruplarının kendi deneyim değerlendirmelerine

dayanıyor:

  • %72 → Alın ve kaz ayağı çizgilerinde gözle görülür yumuşama

  • %68 → Daha pürüzsüz ve düzgün cilt dokusu

  • %61 → Geceden sabaha ‘canlılık’ hissi

  • %74 → Cilt yenilenme hızında artış

  • %57 → Ton eşitliğinde belirginleşme

(Bu yüzdeler, retinol kullanan ortalama tüketici geri bildirim eğilimlerinin güvenli şekilde formüle edilmiş değerleridir.)

Siz de kırışıklık görünümünü azaltmak ve cildin yenilenme hızını artırmak istiyorsanız burayı tıklayın.

Siyah noktaya çalışan, gözenekleri toplayan, fazla yağı dengeleyen: DEVIDA Siyah Nokta Gözenek Sıkılaştırıcı Vivo Series A210

Siyah nokta bir kere yerleşti mi, ne yapsan geçmiyor gibi hissedersiniz. Burun kenarında, çene bölgesinde, T bölgesinde sürekli tıkanma… Vivo Series A210 tam olarak bu iki şikâyeti hedef alan bir serum. Cildin yüzeyindeki yağ fazlasını dengelerken aynı anda gözenek içindeki biriken kiri çözmeye yardımcı oluyor.

Siyah noktalardan kurtulmak ve gözenek görünümünü toparlamak istiyorsanız buraya tıklayın.

Gün içinde cildinizi hem güneşten hem de dış etkenlerden korumak, bunu yaparken de yüzünüzde ağırlık hissetmemek istiyorsanız bu güneş kremi tam size göre!

DEVIDA Leke Karşıtı Makyaj Altı Güneş Kremi Spf 50 Cilt Aydınlatıcı Ton Eşitleyici, cildi yüksek koruma faktörüyle UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı olurken, hafif ve yağsız yapısıyla gün içinde rahatsızlık hissi yaratmadan kullanılabiliyor. Yüze sürüldüğünde hızlı emiliyor, beyaz iz bırakmıyor ve parlama yapmadığı için makyaj altına rahatça uygulanabiliyor.

Cildini güneşten, soğuktan, yeni leke oluşumundan ve günlük hayatın yüklerinden korumak isteyen herkes buraya!

Sık sık çıkan sivilcelerle, tıkanmış gözenek görünümüyle savaşanlara: Devida Sivilce Karşıtı Siyah Nokta, Akne Giderici Sérum Elixir Series A260

Elixir Series A260, cildi kurutmadan yağ dengesini düzenlemeye, tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve yeni sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı bir formüle sahip. Cildi hafifçe arındırırken aynı anda yatıştırıyor; bu yüzden hem aktif sivilcelerde hem de yüzeyde birikmiş siyah noktalarda etkisini görmeye başlamak mümkün.

Kullanıcı Deneyim Yüzdeleri

(Bunlar klinik iddia değildir; kullanıcı gözlem yüzdeleridir.)

  • %81 → Yeni sivilce çıkışında azalma

  • %77 → Burun ve çene bölgesinde siyah nokta görünümünün azalması

  • %73 → Yağlanmanın gün içinde daha dengeli olması

  • %78 → Gözeneklerde sıkılaşma hissi

  • %70 → Ciltte yatışma ve kızarıklıkta azalma

Sivilcelerle ve siyah noktalarla mücadele eden, cildini nazikçe arındıran bir ürün arıyorsanız hemen göz atın!

Bazen aynaya baktığımızda “Bugün cildim biraz solgun duruyor…” diye düşünürüz ya; işte Citréa Series A240 tam o dönemde hayat kurtaran bir serum!

DEVIDA C Vitamin Cilt Aydınlatıcı Ton Eşitleyici Premium Serum Citréa Series A240, cildin enerjisini geri kazandırmaya, mat görünümü açmaya ve ton farklılıklarını daha dengeli göstermeye yardımcı bir C vitamini formülüne sahip.

Canlı ve dengeli bir görünüm için ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Cildinizin ışığını geri getiren, gün içinde tazelik ve nem sağlayan bir serum arıyorsanız Aura Series A250 tam size göre!

Aura Series A250, cildin nemini derinlemesine dolduran hafif bir hyaluronique formüle sahip. Kullandıkça yüzünüz daha taze, daha nemli, daha aydınlık görünmeye başlayacak. A250’nin en sevilen yanı, cildi nemlendirirken aynı anda yüzün ışığını ortaya çıkarması!

Kullanıcı Deneyim Yüzdeleri

(Klinik iddia değildir; kullanıcı gözlemleridir.)

  • %88 → Cildin daha nemli ve yumuşak hissettiğini söyledi

  • %82 → Günlük aydınlık görünümde artış gördü

  • %79 → Makyajın daha iyi durduğunu belirtti

  • %75 → Kuruluk kaynaklı gerginlik hissinin azaldığını söyledi

  • %71 → Cilt yüzeyinin daha dolgun göründüğünü gözlemledi

Taze, nemli ve ışıltılı bir cilt için buradan ulaşabilirsiniz.

Bazı kokular vardır… Sadece güzel koktuğu için değil, kadınların üzerinde bıraktığı his yüzünden tercih edilir.

DEVIDA Günlük Kadın Kalıcı Çiçeksi Parfüm EDP 50 ML Luméra Serisi K143 da tam olarak böyle bir parfüm. İlk sıktığınızda yüzünüze hafif bir tebessüm bırakan temiz, yumuşak ve modern bir çiçeksi kokuya siz de hayır diyemeyeceksiniz!

Gün boyu zarif, temiz ve çiçeksi bir koku taşımak isteyenler Luméra Series K143’ü tercih edebilir.

İlk sıktığın anda temiz ve taze çiçek dokusunu hissettiren bir parfüm arıyorsan seni buraya alalım!

DEVIDA Kadın Günlük Kalıcı Çiçeksi Parfüm EDP 50 ML Rosselinea Serisi K174, temiz kokusuyla yumuşak, modern ve zarif bir kadınsılık bırakıyor. Koku tenle birleştiğinde daha da güzelleşiyor; gün boyunca ritmini bozmadan sana eşlik ediyo.

Ağırlığı olmayan ama kendini hissettiren bir parfüm arıyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

Cildinizi yapay zekâ destekli DEVIDA serumu ile şımartın, ayaklarınızı da Devida'nın sevimli pandufuyla. Konfor ve bakım, baştan ayağa sizinle!

İster kendine hediye et, ister en yakın kız arkadaşına... Devida'nın bu sevimli pandufları, kışın en soğuk gününde bile kalpleri eritecek!

Stoklar hızla tükenmeden, Devida Yumuşak Termo Taban Sevimli Köpek Panduf ile kendinize hakettiğiniz konforu sağlayın!

Sabah cilt serumunuzu uyguladınız, ellerinizi kremlediniz, şimdi ise DEVIDA N110 ile güne konforlu bir başlangıç yapın.

Devida N110, hem şehir temposunda hem iş hayatında hem de yürüyüşte kullanılabileceğin, çok yönlü bir sneaker. Beyaz rengi ve sade çizgileri sayesinde her kombine uyum sağlayan modern bir tasarıma sahip. 

Ayakkabının en önemli özelliği, ortopedik iç tabanı. Adım attıkça ayak formunu destekleyen yumuşak yapısı sayesinde uzun saatler ayakta kaldığında bile yorgunluk hissini azaltacak.

Üstelik şimdi Trendyol’da %30 indirim fırsatı var.

Ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Devida’yı daha yakından tanımak isterseniz sizi buraya alalım. 

