Yapay Zekâ Destekli Serum mu? Avrupa’nın Gözdesi DEVIDA Şimdi Türkiye’de!
Sağlıklı bir cilt için kullanılan ürünlerin gerçekten temiz içerikli ve kaliteli olması hepimiz için her şeyden önce geliyor. İşte tam bu noktada, Avrupa’da uzun süredir adını duyduğumuz ve artık Türkiye’de de hızla popülerleşen DEVIDA öne çıkıyor. Fransa kozmetiğinin yüksek standartlarını yapay zekâ destekli formüllerle birleştiren DEVIDA; cilt tonu eşitsizliği yaşayanlardan akne izleriyle mücadele edenlere, gözenek problemi olanlardan daha sıkı bir cilt isteyenlere kadar pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda.
Üstelik iddiası büyük: “4–6 hafta düzenli kullanımda etki görmezseniz ücret iadesi!”
Bu kadar cesur bir garanti vermeleri, ürünlerine ne kadar güvendiklerini gösteriyor.
Hazırsanız, DEVIDA’nın en çok ilgi gören ürünlerine birlikte hızlıca göz atalım!
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Göz çevresi, kaz ayağı ve alın çizgilerini fark edenlere: DEVIDA Yaşlanma Karşıtı Kolajen Serum Kırışıklık Önleyici, Botox Etkili Vega Series A230
Özellikle leke sorunu yaşayanlar için geliştirilmiş: DEVIDA Leke Karşıtı Aydınlatıcı Canlandırıcı Serum BrightFix Series A200
Göz çevresinde, alın çizgilerinde veya gülümsediğinizde ortaya çıkan mimik çizgilerinde belirginleşme başladıysa; geceleri çalışan bir retinol serumu tam da ihtiyacınız olan şey!
Siyah noktaya çalışan, gözenekleri toplayan, fazla yağı dengeleyen: DEVIDA Siyah Nokta Gözenek Sıkılaştırıcı Vivo Series A210
Gün içinde cildinizi hem güneşten hem de dış etkenlerden korumak, bunu yaparken de yüzünüzde ağırlık hissetmemek istiyorsanız bu güneş kremi tam size göre!
Sık sık çıkan sivilcelerle, tıkanmış gözenek görünümüyle savaşanlara: Devida Sivilce Karşıtı Siyah Nokta, Akne Giderici Sérum Elixir Series A260
Bazen aynaya baktığımızda “Bugün cildim biraz solgun duruyor…” diye düşünürüz ya; işte Citréa Series A240 tam o dönemde hayat kurtaran bir serum!
Cildinizin ışığını geri getiren, gün içinde tazelik ve nem sağlayan bir serum arıyorsanız Aura Series A250 tam size göre!
Bazı kokular vardır… Sadece güzel koktuğu için değil, kadınların üzerinde bıraktığı his yüzünden tercih edilir.
İlk sıktığın anda temiz ve taze çiçek dokusunu hissettiren bir parfüm arıyorsan seni buraya alalım!
Cildinizi yapay zekâ destekli DEVIDA serumu ile şımartın, ayaklarınızı da Devida'nın sevimli pandufuyla. Konfor ve bakım, baştan ayağa sizinle!
Sabah cilt serumunuzu uyguladınız, ellerinizi kremlediniz, şimdi ise DEVIDA N110 ile güne konforlu bir başlangıç yapın.
