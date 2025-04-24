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Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında? Beril Pozam Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında? Beril Pozam Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 16:04

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Beril Pozam, aslında Afilli Aşk, Ada Masalı, Akrep, Baba gibi birçok projede rol aldı. Ancak yıldızı Afra Saraçoğlu ile abla kardeşi oynadığı Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda parladı. 

Peki Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam hangi dizilerde oynadı? 

İşte ünlü oyuncu Beril Pozam hakkında merak edilenler...

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Beril Pozam Kimdir?

Beril Pozam Kimdir?

Güzel oyuncu Beril Pozam İstanbul doğumlu, 1995’li bir oğlak kadını! Güzelliğiyle olduğu kadar zekasıyla da dikkat çeken Beril Pozam, eğitim hayatına Özel Ahmet Şimşek Koleji’nde başladı, sonra soluğu Bilkent Üniversitesi’nde aldı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde okudu. 

Okul yıllarında sahne tozunu yutmakla kalmamış, aynı zamanda perde arkasında sahne teknisyeni, çevirmen, yönetmen yardımcısı olarak da çalışmış. 

Beril Pozam Kaç Yaşında?

1 Ocak 1995 doğumlu Beril Pozam 2025 itibarıyla 30 yaşında. 

Beril Pozam Nereli?

Beril Pozam'ın hem doğup hem büyümüş olduğu şehir İstanbul.

Beril Pozam’ın Kariyer Başlangıcı

Beril Pozam’ın Kariyer Başlangıcı

Beril Pozam’ın televizyonla tanışması Afili Aşk dizisindeki Nazmiye karakteriyle oldu. Ama asıl tanınırlığını Ada Masalı, Akrep ve Baba dizilerinde perçinledi. 

Özellikle de Yalı Çapkını’ndaki Suna karakteriyle artık herkes onu tanıyor. 

Güzelliği ve duru oyunculuğuyla, Afra Saraçoğlu’yla olan abla-kardeş uyumu ekran başındakileri mest etti.

Beril Pozam Özel Hayatı

Beril Pozam Özel Hayatı

Beril Pozam 2024 yılında Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Ersin Arıcı ile sürpriz bir evlilik yaptı. Çiftimiz aşk hayatını magazinden uzak yaşasa da sosyal medyada sık sık birlikte aşk dolu paylaşımlar yapıyor.

Beril Pozam’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Beril Pozam’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Beril, aşkı şöyle tanımlamıştı bir röportajında: “Güven, eğlence, tutku, şefkat.” 

Aşka bakışı romantik olduğu kadar ayakları yere basan cinsten. Ayrıca Baba projesiyle ilgili “Beni çok etkileyen bir senaryo. Bence bu kadar etkilendiğim çok az şey okudum. Ben görüşmeye gittim, Sevil karakterini bana verdiler. Evde okudum ve ağladım. Kalbime bir hançer saplandı. Bence ya her kadın bu hale giriyor ya da giren bir arkadaşı var gibi. Bu kadar sevmek, unutamamak, vazgeçememek, yarım kalmak… Özellikle o yarım kalma hali, benim canımı hep acıtır “Titanik”ten beri.” sözüyle de diziye ve oyunculuğa ne kadar bağlı olduğunu göstermiş ve hayranlarının yüreğine dokunmayı başarmıştı.

Beril Pozam Hangi Dizilerde Oynadı?

Beril Pozam Hangi Dizilerde Oynadı?

Afili Aşk (Nazmiye Yenge)

Akrep (Ayşem)

Olağan Şüpheliler (Zeynep)

Ada Masalı (İdil)

Baba (Sevil)

Yalı Çapkını (Suna)

Beril Pozam Tiyatro Geçmişi

Tiyatronun tozunu yutanlardan dedik ya; Japon Kuklası, Kuvayi Milliye Destanı, The Madman and The Nun gibi birçok sahnede rol aldı. Oyunculuk onun için sadece kamera değil, sahneyle de bütünleşmek demek.

Beril Pozam Yer Aldığı Filmler

Aaahh Belinda (2023) – Arzu karakteriyle karşımıza çıktı.

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Güncel Projeleri Neler?

Güncel Projeleri Neler?

Yalı Çapkını sonrası yeni bir dijital platform projesiyle dönmesi bekleniyor. Henüz netleşmiş bir yapım açıklanmasa da hem yapımcılar hem izleyiciler onu dört gözle bekliyor.

Beril Pozam’ın Aldığı Ödüller

Beril Pozam’ın Aldığı Ödüller

2023 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adaylığı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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