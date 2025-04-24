Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında? Beril Pozam Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Beril, aşkı şöyle tanımlamıştı bir röportajında: “Güven, eğlence, tutku, şefkat.”

Aşka bakışı romantik olduğu kadar ayakları yere basan cinsten. Ayrıca Baba projesiyle ilgili “Beni çok etkileyen bir senaryo. Bence bu kadar etkilendiğim çok az şey okudum. Ben görüşmeye gittim, Sevil karakterini bana verdiler. Evde okudum ve ağladım. Kalbime bir hançer saplandı. Bence ya her kadın bu hale giriyor ya da giren bir arkadaşı var gibi. Bu kadar sevmek, unutamamak, vazgeçememek, yarım kalmak… Özellikle o yarım kalma hali, benim canımı hep acıtır “Titanik”ten beri.” sözüyle de diziye ve oyunculuğa ne kadar bağlı olduğunu göstermiş ve hayranlarının yüreğine dokunmayı başarmıştı.