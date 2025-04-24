Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında? Beril Pozam Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Tüm Merak Edilenler
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Beril Pozam, aslında Afilli Aşk, Ada Masalı, Akrep, Baba gibi birçok projede rol aldı. Ancak yıldızı Afra Saraçoğlu ile abla kardeşi oynadığı Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda parladı.
Peki Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam hangi dizilerde oynadı?
İşte ünlü oyuncu Beril Pozam hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beril Pozam Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beril Pozam’ın Kariyer Başlangıcı
Beril Pozam Özel Hayatı
Beril Pozam’ın Öne Çıkan Açıklamaları
Beril Pozam Hangi Dizilerde Oynadı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güncel Projeleri Neler?
Beril Pozam’ın Aldığı Ödüller
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın