Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında? Beril Pozam Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Afili Aşk (Nazmiye Yenge)

Akrep (Ayşem)

Olağan Şüpheliler (Zeynep)

Ada Masalı (İdil)

Baba (Sevil)

Yalı Çapkını (Suna)

Beril Pozam Tiyatro Geçmişi

Tiyatronun tozunu yutanlardan dedik ya; Japon Kuklası, Kuvayi Milliye Destanı, The Madman and The Nun gibi birçok sahnede rol aldı. Oyunculuk onun için sadece kamera değil, sahneyle de bütünleşmek demek.

Beril Pozam Yer Aldığı Filmler

Aaahh Belinda (2023) – Arzu karakteriyle karşımıza çıktı.