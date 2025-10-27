Yakınınızdaki Depremleri Anlık Olarak Öğrenebileceğiniz En İyi Deprem Takip Uygulamaları
Türkiye, büyük bir fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sürekli deprem riski taşıyan bir ülke. Ülke genelinde zaman zaman farklı büyüklüklerde depremler hissediliyor. Yaşadığınız bölgedeki sarsıntıları anlık olarak takip etmenizi sağlayan en iyi mobil uygulamaları sizler için bir araya getirdik. Peki, anlık depremleri hangi uygulamalar üzerinden takip edebiliriz? İşte en iyi deprem takip uygulamaları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Deprem Bilgi Sistemi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. AFAD Acil (eAFAD)
3. Deprem Ağı
4. LastQuake
5. Deprem Uyarılarım
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın