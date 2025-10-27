Yakınınızdaki Depremleri Anlık Olarak Öğrenebileceğiniz En İyi Deprem Takip Uygulamaları

En kapsamlı deprem uygulaması olduğunu ifade eden Deprem Ağı, dünyanın pek çok ülkesindeki sismik dalgaların oluşumu öncesi vatandaşlara uyarı gönderiyor. Ağın tespit etmiş olduğu depremi anlık olarak bildiren uygulama; hissedilen depremin bildirilmesine ve iletişimin kesilme derecesine geldiği acil durumlarda diğer insanlarla haberleşme sağlanmasına yardımcı oluyor. Deprem tespit edildiği takdirde konumunuzu, seçtiğiniz kişilere SMS olarak gönderiyor.

Özellikler:

Akıllı telefon ağlarını kullanarak depremlerin gerçek zamanlı tespiti

Saniyeler önce deprem uyarısı

Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporları

Güçlü bir depremden sonra akraba ve arkadaşları bulmak için Güvenlik Kontrolü işlevi

0.0 büyüklüğünden başlayarak ulusal ve uluslararası sismik ağlardan elde edilen deprem verileri

Depremler sırasında bilgi alışverişi için sohbet odaları

Ses sentezleyici ile deprem bildirimleri (ücretli)

Artırılmış gerçeklik ile deprem görüntüleme (ücretli)

Acil durumlarda sohbet mesajı önceliği (ücretli)

Android ve iOS uyumlu.