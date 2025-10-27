onedio
Yakınınızdaki Depremleri Anlık Olarak Öğrenebileceğiniz En İyi Deprem Takip Uygulamaları

Yakınınızdaki Depremleri Anlık Olarak Öğrenebileceğiniz En İyi Deprem Takip Uygulamaları

Deprem AFAD
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 00:47

Türkiye, büyük bir fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sürekli deprem riski taşıyan bir ülke. Ülke genelinde zaman zaman farklı büyüklüklerde depremler hissediliyor. Yaşadığınız bölgedeki sarsıntıları anlık olarak takip etmenizi sağlayan en iyi mobil uygulamaları sizler için bir araya getirdik. Peki, anlık depremleri hangi uygulamalar üzerinden takip edebiliriz? İşte en iyi deprem takip uygulamaları…

1. Deprem Bilgi Sistemi

Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremlerin canlı olarak izlenmesi için oluşturulmuştur. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanmaktadır. Veriler 10 saniyede bir yenilenmektedir. 

Özellikleri:

  • 10 saniye aralıklarla deprem bilgilerini otomatik yenileme 

  • Hissedilme ihtimali yüksek (4<) depremlerin anında bildirimi

  • Haritada depremin merkez üssünü detaylı inceleme 

  • Depremleri düşük, orta ve yüksek şiddetlerine göre filtreleme 

  • Depremlerin şiddet haritalarını inceleyebilme 

  • Kandilli ve AFAD verilerini aynı anda görüntüleme 

Yalnızca Android işletim sistem.

2. AFAD Acil (eAFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geliştirmiş olduğu eAFAD uygulaması, deprem bilgilerini kullanıcılara bildirim olarak haber veriyor. 

Android ve iOS uyumlu.

3. Deprem Ağı

En kapsamlı deprem uygulaması olduğunu ifade eden Deprem Ağı, dünyanın pek çok ülkesindeki sismik dalgaların oluşumu öncesi vatandaşlara uyarı gönderiyor. Ağın tespit etmiş olduğu depremi anlık olarak bildiren uygulama; hissedilen depremin bildirilmesine ve iletişimin kesilme derecesine geldiği acil durumlarda diğer insanlarla haberleşme sağlanmasına yardımcı oluyor. Deprem tespit edildiği takdirde konumunuzu, seçtiğiniz kişilere SMS olarak gönderiyor. 

Özellikler:

  • Akıllı telefon ağlarını kullanarak depremlerin gerçek zamanlı tespiti 

  • Saniyeler önce deprem uyarısı 

  • Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporları 

  • Güçlü bir depremden sonra akraba ve arkadaşları bulmak için Güvenlik Kontrolü işlevi

  • 0.0 büyüklüğünden başlayarak ulusal ve uluslararası sismik ağlardan elde edilen deprem verileri 

  • Depremler sırasında bilgi alışverişi için sohbet odaları 

  • Ses sentezleyici ile deprem bildirimleri (ücretli) 

  • Artırılmış gerçeklik ile deprem görüntüleme (ücretli) 

  • Acil durumlarda sohbet mesajı önceliği (ücretli) 

Android ve iOS uyumlu.

4. LastQuake

LasQuake uygulaması, depremi hissedenlerin duygu ve düşüncelerini aktarmasına imkan sağlayan bir uygulama. Anket özelliği ile inoaktif kullanıcıları birbirleri ile iletişime geçerek haberleşme sağlayabiliyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerden fotoğraf ve video paylaşımı yapabiliyor. 

Özellikleri:

  • Gerçek zamanlı bilgi ve veri

  • Kişiye göre özelleştirilebilen uyarılar (Yıkıcı Depremler, Yakınınızdaki Depremler) 

  • Depremi yaşayanlar tarafından yapılmış olan yorumlara, fotoğraflara ve videolara erişim 

  • Bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşılabilmesi

  • Deprem sonrası güvenlik önlemleri

Android ve iOS uyumlu.

5. Deprem Uyarılarım

Dünya genelinde yaşanan tüm depremlerin tam konumunu, derinliğini ve uzaklığını gösteren uygulama, konum erişimi ile çalışıyor. Kullanıcının nerede olduğunu algılayarak, on yıl öncesine kadar yaşanmış deprem verilerini listeleyebiliyor. 

Özellikleri:

  • Dünyanın her yerinden canlı deprem bilgisi 

  • Hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz anlık uyarılar

  • 1970’e kadar uzanan depremleri bulmaya yarayan güçlü arama özelliği 

  • Harita üzerinde ve listede depremleri görün 

  • Tam yeri, derinliği ve uzaklığı öğrenin 

Android ve iOS uyumlu.

