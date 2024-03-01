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Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi

etiket Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:47

Wellness yolculuğuna çıkarken yanına alacağın yol arkadaşlarını seçtin mi? İşte bu yolculukta sana arkadaşlık ve klavuzluk edecek, aynı zamanda ruhunu ve bedenini şımartacak 11 kitap önerisi! 🤗

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1. Her Yönüyle Fitness ve Sağlıklı Yaşam 🏃

1. Her Yönüyle Fitness ve Sağlıklı Yaşam 🏃

Stephen L. Dodd ve Scott K. Powers imzası taşıyan bu kitap, fitness ve sağlıklı yaşam konusunda rehber kabul edebileceğin başucu kitaplarından biri. Egzersiz bilimine dair zengin bilgiler içeren kitap, motivasyonunu yükseltmek için de ideal!

2. Yoga Anatomy (Yoga Anatomisi)

2. Yoga Anatomy (Yoga Anatomisi)

Leslie Kaminoff ve Amy Matthews tarafından kaleme alınan bu kitap, wellness alanında ilerlemek isteyen ve yoga pratiğine ilgi duyanlar için temel bir kaynak niteliğinde! Yoga pozlarının etkilerini, uygulamalarını ve nefes egzersizlerini detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsan bu eseri kaçırma! 🧘‍♀️

3. The Little Book of Calm (Sakin Olmanın Yolları)

3. The Little Book of Calm (Sakin Olmanın Yolları)

Paul Wilson tarafından kaleme alınan ve çok satan listelerinden inmeyen bu eser, yoğun ve stresli anlarda bile iç huzuru korumanın ve mutlu kalmanın sırlarına odaklanıyor. Bu cep kitabıyla hayatın karmaşası arasında huzura ve sakinliğe yer açabilirsin!

4. Duygusal Zeka

4. Duygusal Zeka

Daniel Goleman'ın kaleme aldığı bu eser hem profesyonel hem de sosyal yaşamda başarının IQ'dan daha çok duygusal zekaya bağlı olduğunu savunuyor. Aynı zamanda duygusal zekaya dair çok fazla teknik ve pratik bilgiler sunuyor.

5. Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Hayatımızı Biçimlendiren Etkisi

5. Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Hayatımızı Biçimlendiren Etkisi

James Fowler ve Nicholas Christakis tarafından kaleme alınan bu kitap, sosyal ağların birey ve toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve yaşamımızı nasıl değiştirdiğini ele alıyor. Kendi sosyal çevrenin farkında olma ve bu bilgileri pozitif değişim için kullanma konusunda güzel bir perspektif sunan eser, modern yaşamda ilişkileri anlamak ve pozitif tutmak isteyen herkes için olmazsa olmaz! 😎

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6. Home Therapy

6. Home Therapy

İç mimari alanında uzmanlaşan bir terapist olan Anita Yokota'nın, ''Home Therapy: Interior Design for Increasing Your Happiness, Boosting Creating a Sense of Calm'' adındaki kitabı, yaşam alanlarımızın psikolojimizi nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler veriyor. 

Renklerin enerjisinden ışığın gücüne, minimalist dokunuşlardan mimari bakış açısına kadar geniş yelpazede bilgiler bulabileceğiniz kitap, wellness alanında ilerlemek ve daha iyi hissetmek isteyen herkes için ideal. 😇

7. İnsanın Anlam Arayışı

7. İnsanın Anlam Arayışı

Viktor E. Frankl tarafından kaleme alınan ve 20. yüzyılın en etkileyici kitaplarından biri olarak kabul edilen bu eser, Frankl'ın Nazi toplama kamplarındaki deneyimlerine dayanıyor. Aynı zamanda insanın en karanlık anlarda bile umudu ve anlamı nasıl bulabileceğini göstererek derin psikolojik öngörüler sunuyor.

8. Nefes: Kayıp Bir Sanatın Yeni Bilimi

8. Nefes: Kayıp Bir Sanatın Yeni Bilimi

James Nestor tarafından kaleme alınan eser, solunum tekniklerinin bilimsel altyapısını, tarihsel kökenini ve sağlığımıza etkilerini derinlemesine inceliyor. Nefes tekniklerinin mucizelerini dünyayı dolaşarak bizlere gösteren bu kitap, doğru nefes almanın yaşam kalitesini nasıl arttıracağına dair değerli bilgiler veriyor.

9. İyi Hissetmek

9. İyi Hissetmek

Ünlü Psikiyatrist David Burns'ün kaleme aldığı bu kitap, günlük hayatta sıklıkla hissettiğimiz olumsuz duyguların üstesinden nasıl geleceğimize dair sırları açığa çıkarıyor ve bilimsel bir bakış açısıyla irdeliyor. Kendini daha iyi tanımak ve zihinsel gücünü arttırmak istiyorsan bu kitap senin için önemli bir kılavuz olabilir.

10. Duygusal Çeviklik

10. Duygusal Çeviklik

Dr. Susan David tarafından kaleme alınan ve rehber niteliği taşıyan eser, duygusal zekanın ve esnekliğin günlük hayatta nasıl uygulanacağına dair önemli bilgiler sunuyor. Hikaye, bilimsel kaynak ve egzersizleri içerisinde barındıran bu kitap mutlu ve başarılı bir insan olma yolunda ilerleyen herkes için ideal!

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11. Güç Duruşu (Presence)

11. Güç Duruşu (Presence)

Ünlü psikolog, yazar ve konuşmacı Amy Cuddy tarafından kaleme alınan ''Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges'' isimli kitap, beden dilinin psikolojimiz üzerindeki etkilerine dair önemli bilgiler ve tavsiyeler içeriyor. İçsel gücünle daha derin bağlantı kurmak ve dış zorluklara göğüs germek istiyorsan bu kitabın sana katacağı çok şey olabilir.

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