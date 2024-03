Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi

Ünlü psikolog, yazar ve konuşmacı Amy Cuddy tarafından kaleme alınan ''Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges'' isimli kitap, beden dilinin psikolojimiz üzerindeki etkilerine dair önemli bilgiler ve tavsiyeler içeriyor. İçsel gücünle daha derin bağlantı kurmak ve dış zorluklara göğüs germek istiyorsan bu kitabın sana katacağı çok şey olabilir.