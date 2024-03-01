Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi
Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi
Wellness yolculuğuna çıkarken yanına alacağın yol arkadaşlarını seçtin mi? İşte bu yolculukta sana arkadaşlık ve klavuzluk edecek, aynı zamanda ruhunu ve bedenini şımartacak 11 kitap önerisi! 🤗
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1. Her Yönüyle Fitness ve Sağlıklı Yaşam 🏃
2. Yoga Anatomy (Yoga Anatomisi)
3. The Little Book of Calm (Sakin Olmanın Yolları)
4. Duygusal Zeka
5. Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü ve Hayatımızı Biçimlendiren Etkisi
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6. Home Therapy
7. İnsanın Anlam Arayışı
8. Nefes: Kayıp Bir Sanatın Yeni Bilimi
9. İyi Hissetmek
10. Duygusal Çeviklik
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11. Güç Duruşu (Presence)
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