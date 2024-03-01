Wellness Tutkunları İçin 11 Kitap Önerisi

James Fowler ve Nicholas Christakis tarafından kaleme alınan bu kitap, sosyal ağların birey ve toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve yaşamımızı nasıl değiştirdiğini ele alıyor. Kendi sosyal çevrenin farkında olma ve bu bilgileri pozitif değişim için kullanma konusunda güzel bir perspektif sunan eser, modern yaşamda ilişkileri anlamak ve pozitif tutmak isteyen herkes için olmazsa olmaz! 😎