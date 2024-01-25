Uygulaması En Kolay 10 Wellness Trendi

Kuzey Amerika'nın kafeinli bitkisi olan yaupon son dönemde kahve ve çaylara alternatif olarak gelen sağlıklı bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Yaupon yapraklarından yapılan bu çay, kafein içerir ve geleneksel çay veya kahve yerine tercih ediliyor. Yaupon çayı, bitkinin yapraklarından elde edilen ve kafein içeren bir içecek olmasına rağmen, yerel ekosistemlerde önemli bir rol oynuyor.