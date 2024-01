Uygulaması En Kolay 10 Wellness Trendi

Reducetarian beslenme tarzı, tamamen ve aniden vegan veya vejetaryen olma zorunluluğu olmadan, et tüketimini kademeli olarak azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir şekilde beslenmeyi teşvik eder. Bu, bireylerin et tüketimini bilinçli bir şekilde azaltarak, bitki bazlı beslenmeye geçiş yapmalarını veya et tüketimini minimumda tutmalarını amaçlar.