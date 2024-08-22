UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşının Güncellenmiş Versiyonunu Yayınladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşının Güncellenmiş Versiyonunu Yayınladı
Futbol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi için ikonikleşmiş marşın güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı. Yeni versiyon, klasik eserin özünü korurken, modern bir dokunuşla yeniden düzenlendi.
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Şampiyonlar Ligi marşının tarihi
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Marşın yeni hali 👇
Sözleri 👇
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