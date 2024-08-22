UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşının Güncellenmiş Versiyonunu Yayınladı

Şampiyonlar Ligi marşı, ilk olarak 1992 yılında bestelenmiş ve o tarihten bu yana turnuvanın sembolü haline gelmiştir. George Frideric Handel'in “Zadok the Priest” adlı eserinden esinlenerek bestelenen bu marş, Tony Britten tarafından düzenlenmiştir. Marş, üç ana dilde – İngilizce, Fransızca ve Almanca – yazılmış olup, her maç öncesinde çalınarak turnuvanın büyüleyici atmosferini tamamlar.