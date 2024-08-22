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UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşının Güncellenmiş Versiyonunu Yayınladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi Marşının Güncellenmiş Versiyonunu Yayınladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 16:51

Futbol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi için ikonikleşmiş marşın güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı. Yeni versiyon, klasik eserin özünü korurken, modern bir dokunuşla yeniden düzenlendi.

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Şampiyonlar Ligi marşının tarihi

Şampiyonlar Ligi marşının tarihi

Şampiyonlar Ligi marşı, ilk olarak 1992 yılında bestelenmiş ve o tarihten bu yana turnuvanın sembolü haline gelmiştir. George Frideric Handel'in “Zadok the Priest” adlı eserinden esinlenerek bestelenen bu marş, Tony Britten tarafından düzenlenmiştir. Marş, üç ana dilde – İngilizce, Fransızca ve Almanca – yazılmış olup, her maç öncesinde çalınarak turnuvanın büyüleyici atmosferini tamamlar.

Marşın yeni hali 👇

Sözleri 👇

Sözleri 👇

Ce sont les meilleures équipes - Onlar en iyi takımlar (Fransızca)

Sie sind die allerbesten Mannschaften - Onlar en iyi takımlar (Almanca)

The main event! - En önemli yarışma (İngilizce)

Die Meister - Futbolun efendileri (Almanca)

Die Besten - Futbolun en iyileri (Almanca)

Les grandes Équipes - En büyük takımlar (Fransızca)

The Champions! - Şampiyonlar (İngilizce)

Une grande réunion - Büyük bir buluşma (Fransızca)

Eine große sportliche Veranstaltung - Büyük bir spor organizasyonu (Almanca)

The main event - En önemli yarışma (İngilizce)

Ils sont les meilleurs - Onlar en iyiler (Fransızca)

Sie sind die Besten - Onlar en iyiler (Almanca)

These are the champions - Onlar şampiyonlar (İngilizce)

Die Meister - Futbolun efendileri (Almanca)

Die Besten - Futbolun en iyileri (Almanca)

Les grandes équipes - En büyük takımlar (Fransızca)

The Champions - Şampiyonlar (İngilizce)

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