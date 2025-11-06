onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ucuz Araç Kiralamanın 10 Altın Kuralı

Ucuz Araç Kiralamanın 10 Altın Kuralı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.11.2025 - 16:31

Araç kiralamak bazen çok pratik ama eğer bu konuda tecrübeniz yoksa size pahalıya patlayabilir. Araç kiralamadan mutlaka bilmeniz gereken altın kurallar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yolcu360 ile Fiyatları Karşılaştırın

1. Yolcu360 ile Fiyatları Karşılaştırın

Araç kiralama fiyatları firmadan firmaya göre değişir. Yolcu360 üzerinden fiyatları anlık olarak karşılaştırabilir, bütçenize en uygun seçeneği kolayca bulabilirsiniz.

2. Efsane Yolcu360 Günlerini Kaçırmayın

2. Efsane Yolcu360 Günlerini Kaçırmayın

Yıl boyunca düzenlenen özel kampanyalarda araç kiralama fiyatları yarı yarıya düşebiliyor. Erken rezervasyon fırsatlarını takip ederek tasarrufunuzu katlayabilirsiniz.

3. Rezervasyonu Erken Yapın

Kiralık araçlar tatil sezonlarında hızla tükenir. Uygun fiyatları yakalamak için seyahatinizden birkaç hafta önce rezervasyon yapın.

4. Ofis Dışı Teslimat Seçeneğini Değerlendirin

4. Ofis Dışı Teslimat Seçeneğini Değerlendirin

“Havalimanı dışı vale teslimi” gibi seçeneklerle ek ücretlerden kaçınabilirsiniz. Araç teslim noktası ne kadar merkezi ise, fiyat genellikle o kadar avantajlı olur.

5. Yakıt Politikasını Dikkatle Okuyun

“Full al – full bırak” politikası genellikle en ekonomik seçenektir. Yakıt farkı ödememek için teslim öncesinde deposunu doldurmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sigorta Paketlerini Karşılaştırın

Farklı firmaların sigorta kapsamları değişebilir. Kapsam dışı masraflardan kaçınmak için teminat limitlerini mutlaka karşılaştırın.

7. Günlük Değil, Haftalık Kiralamayı Düşünün

7. Günlük Değil, Haftalık Kiralamayı Düşünün

Bazı durumlarda haftalık kiralama günlük fiyatlardan daha uyguna gelir. Uzun süreli kiralamalarda indirim oranları genellikle artar.

8. Kampanyaları Takipte Kalın

8. Kampanyaları Takipte Kalın

Yolcu360 üyeliği oluşturarak indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Kampanyalar genellikle sınırlı sayıda araç için geçerlidir.

9. Ek Sürücü ve Çocuk Koltuğu Ücretlerini Kontrol Edin

Bazı ek hizmetler toplam maliyeti yükseltebilir. Rezervasyon öncesi tüm ekstraları gözden geçirerek sürpriz masrafların önüne geçin.

10. Aracı Zamanında Teslim Edin

Gecikme yaşanırsa ek bir günlük ücret yansıtılabilir. Teslim saatini planlayarak gereksiz ödemelerden kaçınabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın