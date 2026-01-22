onedio
"Uçan Terzi" Franz Reichelt, 1912'de Giyilebilir Paraşütle Nereden Atladı?

“Uçan Terzi” Franz Reichelt, 1912’de Giyilebilir Paraşütle Nereden Atladı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 22:25

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu soru, havacılık tarihinin en trajik denemelerinden birini yeniden gündeme getirdi. Kendi tasarladığı giyilebilir paraşütle yaptığı deneme, izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi.

“Uçan Terzi” olarak bilinen Avusturyalı mucit Franz Reichelt, 1912’de kendi yaptığı giyilebilir paraşütle nereden atlayarak hayatını kaybetmiştir?

  • A: Eyfel Kulesi

  • B: Empire State Binası

  • C: Pisa Kulesi

  • D: Galata Kulesi

Doğru Cevap: A: Eyfel Kulesi

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
