Türkiye'nin İngilizce ile Bitmeyen İmtihanı: "Are You Cola?"

Haritada yer alan diğer ülkeler ise 'Orta' seviyede gösteriliyor. Ancak bu göstergeler de yanıltıcı olabilir. Örneğin, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde İngilizce bilgisi büyük şehirlerde yoğunlaşırken kırsal bölgelerde çok daha düşük seviyede olabilir. Bu da haritanın genel bir bakış sunduğunu ve ülkelerin iç dinamiklerini tam anlamıyla yansıtamadığını gösteriyor.

Tüm ülkeyi tek renkle anlatmak mümkün mü?

Bu tür haritaların eleştirilecek bir diğer noktası, ülkelerin bireysel yeteneklerini genelleştirmesi. Milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede herkesin İngilizce bilgisi aynı seviyede olamaz. Türkiye'de büyük şehirlerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerle kırsaldaki öğrenciler arasında ciddi farklar var. Ancak haritada tek bir renk ile tüm ülke aynı seviyede gösteriliyor.

Eğlenceli görselin arkasındaki gerçekler!

Sonuç olarak, bu haritalar İngilizce yeterlilik seviyeleri konusunda oldukça yüzeysel bir genelleme sunuyor. Görselin eğlenceli olması, Türkiye gibi ülkelerdeki dil eğitimi sorunlarını perdeleyemez. Dil öğrenimi, sadece eleştirilmesi gereken bir konu değil, aynı zamanda somut adımlar atılması gereken bir alan. Dil öğrenimi, bir kültürel zenginlik ve eğitim politikası meselesidir. Ancak bu harita, bu derinliği yansıtmakta yetersiz kalıyor.

Biz hâlâ bu görselin eğlenceli tarafına mı bakalım peki?

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