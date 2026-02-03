Türkiye’de Bir İlk: 15 Kadın Baterist Sahnede Buluştu

Baterist & She Rocks! topluluğunun kurucusu Leyan Senay öncülüğünde gerçekleşen bu özel kadın dayanışması gecesi, bir günde ortaya çıkmış bir fikir değildi. She Rocks!, Leyan Senay’ın beş yılı aşkın süredir yürüttüğü Hit Like a Girl Türkiye temsilciliğinin sahneye taşınmış yeni bir evresi olarak doğdu. Bu kez hedef; kadın bateristlerin kendi hikâyelerini sahnede seyirciyle birebir paylaşabilecekleri güçlü bir alan açmak ve müzikteki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek bu algıyı dönüştürmekti.

Gecede bir yarış ya da rekabet yoktu. Sahne, kadınların birbirinden güç aldığı bir buluşma alanına dönüştü. Her baterist, sahnede kendi hikâyesini anlatırken, performanslar aynı zamanda kolektif bir hikayenin parçası haline geldi.