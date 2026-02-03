onedio
Türkiye’de Bir İlk: 15 Kadın Baterist Sahnede Buluştu

Dilara Bağcı Peker
03.02.2026 - 10:29

İstanbul’da 29 ocak gecesi, müzik sahnesinde alışılmışın tamamen dışında bir an yaşandı. Türkiye’de ilk kez 15 kadın baterist, aynı sahnede, her biri kendi performansıyla yer alarak müzik tarihinde güçlü bir iz bıraktı!

Gelin, detaylara bakalım.

Türkiye'de ilk kez 15 kadın baterist aynı sahnede!

Baterist & She Rocks! topluluğunun kurucusu Leyan Senay öncülüğünde gerçekleşen bu özel kadın dayanışması gecesi, bir günde ortaya çıkmış bir fikir değildi. She Rocks!, Leyan Senay’ın beş yılı aşkın süredir yürüttüğü Hit Like a Girl Türkiye temsilciliğinin sahneye taşınmış yeni bir evresi olarak doğdu. Bu kez hedef; kadın bateristlerin kendi hikâyelerini sahnede seyirciyle birebir paylaşabilecekleri güçlü bir alan açmak ve müzikteki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek bu algıyı dönüştürmekti.

Gecede bir yarış ya da rekabet yoktu. Sahne, kadınların birbirinden güç aldığı bir buluşma alanına dönüştü. Her baterist, sahnede kendi hikâyesini anlatırken, performanslar aynı zamanda kolektif bir hikayenin parçası haline geldi.

She Rocks!, kadın müzisyenlerin görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir topluluk olarak yoluna devam ediyor.

Setlist, bilinçli bir öykü kurgusuyla hazırlandı. Mor ve Ötesi’nin Bir Derdim Var şarkısıyla başlayan yolculuk, The Cranberries’in Zombie parçasıyla içsel mücadelelere dokundu. Ardından Evanescence’ın Bring Me to Life şarkısıyla bir uyanışa geçildi; Katy Perry’nin Roar ve Bon Jovi’nin It’s My Life parçalarıyla ise kadınların kendi hayatlarının iplerini ellerine alışını sembolize eden güçlü bir yükseliş yaşandı. Gecenin finalinde Sertab Erener’in Everyway That I Can şarkısıyla Türk kadınının gücü sahneden tüm salona yayıldı.

Hemen ardından, Özlem Tekin’in Hit Like a Girl Türkiye’ye armağan ettiği ve bir “milli marş” olarak kabul edilen Dağları Deldim şarkısını Leyan Senay, 15 kadın bateristle birlikte aynı sahnede seslendirdi. Bu an, gecenin en güçlü ve duygusal anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

She Rocks!, kadın müzisyenlerin görünürlüğünü artırmayı, sahnede eşit temsili büyütmeyi ve ilham veren alanlar açmayı hedefleyen bir topluluk olarak yoluna devam ediyor.

