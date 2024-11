Tüketim Çılgınlığı: Kasım Ayı İndirimlerinin Psikolojik Dinamikleri ve Cinsel Davranışlara Yansımaları

Duygusal Yakınlık ve İletişim: İ ndirim dönemleri, bireyler arasında olumlu veya olumsuz iletişim dinamiklerine yol açabilir. Örneğin, ortak hedeflerle yapılan alışveriş, duygusal yakınlığı artırabilirken; maddi baskılar tam tersi bir etki yaratabilir.

Cinsel Motivasyon ve Tüketim: Araştırmalar, tüketim davranışlarının bireylerin öz-yeterlik ve çekicilik algılarını etkileyerek cinsel motivasyonu şekillendirebileceğini göstermektedir.

Kaynakça:

· Atalay, A. S., & Meloy, M. G. (2011). Retail therapy: A strategic effort to improve mood. Psychology & Marketing, 28(6), 638-659.

· Baumeister, R. F. (2002). Yielding to temptation: Self‐control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28(4), 670-676.

· Cialdini, R. B. (2001). Influence: The Psychology of Persuasion. Harper Business.

· Kim, J., & Johnson, K. K. P. (2014). Emotional attachment to brands and purchase intention: The role of brand trust and brand identification. Journal of Global Fashion Marketing, 5(4), 303-316.

· Knutson, B., Rick, S., Wimmer, G. E., Prelec, D., & Loewenstein, G. (2007). Neural predictors of purchases. Neuron, 53(1), 147-156.

· Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

Instagram

Twitter

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio