Troy Apple Premium Partner’ın Helikopterli iPhone 15 Lansmanı Stevie® Ödülü Aldı!

#UpTroy iletişim konseptiyle hazırlanan ve film sahnelerini aratmayan bu organizasyonda, helikopterden çantalarla inen profesyonel dağcıları, ekranların sevilen yıldızı Burcu Esmersoy karşıladı. iPhone 15 Lansmanı'na katılan özel davetliler, kendilerine ayrılmış özel alanda, Hey! Douglas'ın eşsiz seçkilerinden oluşan DJ seti eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Lansmanın zirve noktasında, saat 00:01'de iPhone 15 sahibi olma heyecanını yaşamak için Troy mağazasının yeniden açılmasını bekleyenler, helikopter sürprizi ile karşılaşınca heyecan dolu anlar yaşadılar.

Gecenin sevilen yüzü Burcu Esmersoy, iPhone 15’ine kavuşmak için ön sipariş veren ilk 10 kişiye telefonlarını teslim etti. iPhone 15’in lansmanında müşterilerine unutulmaz anlar yaşatan Troy, Apple mağaza deneyimini üst düzeyde sunmaya devam ederken, geceye imza atan Blacklion ekibi ile eğlence, doruğa ulaştı.

18 kameraman ve 24 kişilik bir görüntü ekibi, 2 drone ve 14 kamera ile gecenin en özel anlarını kesintisiz bir biçimde kaydetti. Etkinliğe katılan 40’a yakın davetli influencer, bu eğlenceli anları an be an takipçileriyle paylaştı.