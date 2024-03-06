Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Troy Apple Premium Partner’ın Helikopterli iPhone 15 Lansmanı Stevie® Ödülü Aldı!

Troy Apple Premium Partner’ın Helikopterli iPhone 15 Lansmanı Stevie® Ödülü Aldı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.03.2024 - 17:20

“İş dünyasının Oscarları” olarak değerlendirilen Stevie Ödülleri'nde Türkiye’nin ilk Apple Premium Reseller’ı olan Troy, bu yıl “Sanal ve Canlı Etkinlikler” kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü.

Stevie® Ödülleri'nde Troy Apple Premium Partner, kazananlar arasındaki yerini aldı.

Stevie® Ödülleri'nde Troy Apple Premium Partner, kazananlar arasındaki yerini aldı.

Her yıl, dünyanın 70'ten fazla ülkesinden gelen 12.000'den fazla başvurunun değerlendirildiği ve 125'ten fazla profesyonel jürinin incelikle puan verdiği Stevie® Ödülleri'nde Troy Apple Premium Partner, kazananlar arasındaki yerini aldı. 

Gökyüzünden helikopter aracılığı ile süzülerek Troy’un Galataport’daki mağazasına getirilen iPhone 15, muhteşem sürprizlerin yer aldığı bu özel gecede davetlilerin gözdesi oldu. 

iPhone 15 Lansmanı, 2023 yılının Eylül ayında muhteşem bir müşteri deneyimi sağlayan Galataport mağazasında gerçekleştirildi. Bu heyecan dolu gece, sektörün ilk “IT Marketing” ajansı olan Blacklion’a emanetti.

iPhone 15 Lansmanı'na katılanlar unutulmaz anlara şahit oldu.

iPhone 15 Lansmanı'na katılanlar unutulmaz anlara şahit oldu.

#UpTroy iletişim konseptiyle hazırlanan ve film sahnelerini aratmayan bu organizasyonda, helikopterden çantalarla inen profesyonel dağcıları, ekranların sevilen yıldızı Burcu Esmersoy karşıladı. iPhone 15 Lansmanı'na katılan özel davetliler, kendilerine ayrılmış özel alanda, Hey! Douglas'ın eşsiz seçkilerinden oluşan DJ seti eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. 

Lansmanın zirve noktasında, saat 00:01'de iPhone 15 sahibi olma heyecanını yaşamak için Troy mağazasının yeniden açılmasını bekleyenler, helikopter sürprizi ile karşılaşınca heyecan dolu anlar yaşadılar. 

Gecenin sevilen yüzü Burcu Esmersoy, iPhone 15’ine kavuşmak için ön sipariş veren ilk 10 kişiye telefonlarını teslim etti. iPhone 15’in lansmanında müşterilerine unutulmaz anlar yaşatan Troy, Apple mağaza deneyimini üst düzeyde sunmaya devam ederken, geceye imza atan Blacklion ekibi ile eğlence, doruğa ulaştı. 

18 kameraman ve 24 kişilik bir görüntü ekibi, 2 drone ve 14 kamera ile gecenin en özel anlarını kesintisiz bir biçimde kaydetti. Etkinliğe katılan 40’a yakın davetli influencer, bu eğlenceli anları an be an takipçileriyle paylaştı.

Troy Apple iPhone 15 Lansmanı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?