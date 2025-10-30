Trendyol Süper Lig Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Trendyol Süper Lig tutkunları buraya! Futbolun kalbi, taraftarların sık sık takip ettiği ve takip ederken heyecanlanmamanın elde olmadığı Trendyol Süper Lig hakkında ne kadar bilgilisin?
Eğer bilgine güveniyorsan seni hemen teste alalım! 👇 ⚽️ 🧡
1. Basit bir soru ile başlayalım. "Trendyol" isim sponsorluğu ilk kez hangi sezon geçerli oldu?
2. Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok golü atan oyuncuyu tahmin edebilir misin?
3. Peki Süper Lig tarihinde ilk golü kim atmıştı?
4. Devam edelim! 1990-91 sezonunda Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç bir maç skoru vardı. Bu skoru tahmin edebilir misin?
5. Bu soru bazılarınız için basit kaçabilir: Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem, bunlardan hangisi?
6. En çok maç oynayan takımları biliriz de en az maç oynayan takımı bilebilir miyiz acaba?
7. 2025-26 dönemi için Trendyol Süper Lig sezonunun özel bir adı mevcut. Tahmin edebilir misin?
8. Son olarak şunu soralım: En uzun süre gol yemeyen kaleciyi tahmin edebilecek misin?
Ligi seviyorsun ama biraz uzaktan galiba...
Aslında fena değilsin ama futbol muhabbetlerinde biraz daha aktif olmalısın!
Sen bu kitabın baş yazarı olabilir misin? 😎
En az bir teknik direktör kadar bilgin var!
