Trendyol Süper Lig Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.10.2025 - 14:10

Trendyol Süper Lig tutkunları buraya! Futbolun kalbi, taraftarların sık sık takip ettiği ve takip ederken heyecanlanmamanın elde olmadığı Trendyol Süper Lig hakkında ne kadar bilgilisin?

Eğer bilgine güveniyorsan seni hemen teste alalım! 👇 ⚽️ 🧡

1. Basit bir soru ile başlayalım. "Trendyol" isim sponsorluğu ilk kez hangi sezon geçerli oldu?

2. Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok golü atan oyuncuyu tahmin edebilir misin?

3. Peki Süper Lig tarihinde ilk golü kim atmıştı?

4. Devam edelim! 1990-91 sezonunda Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç bir maç skoru vardı. Bu skoru tahmin edebilir misin?

5. Bu soru bazılarınız için basit kaçabilir: Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem, bunlardan hangisi?

6. En çok maç oynayan takımları biliriz de en az maç oynayan takımı bilebilir miyiz acaba?

7. 2025-26 dönemi için Trendyol Süper Lig sezonunun özel bir adı mevcut. Tahmin edebilir misin?

8. Son olarak şunu soralım: En uzun süre gol yemeyen kaleciyi tahmin edebilecek misin?

Ligi seviyorsun ama biraz uzaktan galiba...

Trendyol Süper Lig senin için biraz günlük haber tadında gibi. “Kim lider, kim küme düşme hattında?” sorularının cevabını gecikmeli olarak takip ediyor gibisin. O da gayet normal, herkesin alanı farklı sonuçta ama birkaç hafta düzenli maç özeti izleyerek ya da son gelişmeleri en hızlısından takip ederek bu açığı kapatabilirsin.

Bizim önerimiz maç özetlerini, fikstür ve canlı skorları takip etmek için Yandex Spor'dan yana! Sporla ilgili ne arıyorsan Yandex Spor ile bir tık uzağında!

Aslında fena değilsin ama futbol muhabbetlerinde biraz daha aktif olmalısın!

Maç tarihlerini ve kimin hangi takıma geçtiğini az çok biliyorsun belli. Arada bir iki detay gözden kaçmış olabilir ama genel hakimiyetin biraz iyi diyebiliriz. Hakimiyetini daha da artırman çok kolay! 

Yandex Spor ile anlık maç skorlarına bakmak baya keyifli oluyor. Özellikle canlı maç sırasında anlık istatistikleri görmek ayrı bir tat!

Sen bu kitabın baş yazarı olabilir misin? 😎

Taktik, transfer, fikstür... Lügatında bu kelimeler asla eksik olmuyor. Muhtemelen maç günleri telefon elinden düşmüyor ve sosyal medya yorumlarına da anında dalıyorsun. Sosyal medya yerine Yandex Spor'a bakmaya ne dersin?

Yandex Spor ile tüm Süper Lig haberlerini tek yerde takip edebilir ve anlık maç skorlarını aynı anda görebilirsin. Hangi takımın nasıl oynadığını analiz etmek için bile sadece bir tık uzaktasın!

En az bir teknik direktör kadar bilgin var!

Sen sadece Süper Lig’i takip etmiyorsun, ligi adeta yaşıyorsun diyebiliriz!

Artık sadece izleyici değil, aynı zamanda taktik konuşanlardan olmuşsun.

Senin gibi bir futbolsever için Yandex Spor bir biçilmiş kaftan! Detaylı istatistikler, oyuncu profilleri, puan durumu ve son dakika lig haberleri ile bütün gelişmeleri yakından takip edebilirsin!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Yandex Arama aracılığı ile izle!

Hikâyelerden maç yayınlarına kadar futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri Yandex arama motoru üzerinden kolayca takip edebilirsin!

