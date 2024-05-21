Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Terapi Yolculuğuna Giriş: Psikoterapist Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

etiket Terapi Yolculuğuna Giriş: Psikoterapist Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:14

Bireysel bir süreç olan terapi kişinin nelere ihtiyacı olduğunu, neyi sorun edindiğini saptayan ve sorulara cevaplarla giden bir şeydir. Duygusal ve zihinsel olarak rahatlatarak kişisel olarak gelişimi sağlar. Sorunları anlayıp başa çıkabilmeye iten terapi ile güçlü bireylere dönüşürsünüz. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için psikoterapist seçerken dikkat edilmeli... Peki, nasıl bir psikoterapist bize yardım edebilir? Gelin birlikte bakalım!

Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı ve tedavi için uzman kişiler ile iletişime geçin, doktorunuza danışın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öğreniminin nasıl olduğuna, yetkinlik düzeyine bakın.

Psikoterapistinizin yeterli öğrenimi olduğuna bakmalısınız. Alanında yetkin olan biri ile geçirilen zaman daha verimli olur. Süreci nasıl geçireceğini, etik kuralların neler olduğunu teorik olarak bilen birinin pratikte daha etkin olduğu görülür. Eğitim ve öğretim önemli!

2. Tecrübeleri ve deneyimleri olan birine yönelin.

Deneyim işin nasıl yapılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlar. Farklı insanlarla karşılaşan terapist bir süre sonra hangi insana nasıl yaklaşması gerektiğini çözer. Size yaklaşımı daha kolay olur ve hangi tedavi yöntemini uygulaması gerektiğini kısa sürede kavrar.

3. Tedavi yönteminin size uygun olup olmadığına bakın.

Terapide birçok yöntem kullanılır. Psikanaliz, bilişseli davranışçı, çözüm odaklı... Terapi sürecine girmeden önce size hangi yöntemin uyacağını araştırmanız sürecin daha hızlı ve etkin geçmesini sağlayabilir. Bir de seçtiğiniz yöntemi uygulamada deneyimli olan bir psikoterapist olursa... Harika bir terapi olur! Unutmayın, bunu anlayabilmenizin yolu uzmanlarla iletişim içerisinde olmanıza bağlı.

4. Size sağlayacağı ortama dikkat edin, önemli olan rahatlığınız.

Psikoterapist ile içerisinde bulunacağınız ortam çok önemli. Geniş bir koltukta mı oturmak istersiniz yoksa masa ve sandalye düzeneği mi size rahat hissettirir? Bir insanın kendisini rahatça açabilmesinin yolu psikoterapistin oluşturacağı ortam ile bağlantılıdır.

5. Sizi güvende hissettiren kişiyi seçin.

En önemlisi bu olabilir! Sonuçta içinizdekileri sansürsüz bir şekilde aktarabilmelisiniz. Kendinizi açtığınızda iyi hissettirecek birinin olması gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İlgilendiğini ve önemsediğini belli eden birini tercih edin.

Size odaklanan bir psikoterapist ile anlaşın! Danışanın kendisini ilgiyle dinleyen bir danışmana ihtiyacı var. Anlattıklarının önemli olduğunu belli etmeli. Böylece karşısındaki kişi kendisine değer vermeye başlar. Ayrıca anlatılanların unutulmaması ve terapinin bireye özgü ilerlemesi gerekir.

7. Sizi gerçekten anladığını hissedin.

Sizi dinleyen, kendinizi tanımanıza yardımcı olan, içinize yönelten bir psikoterapisti tercih etmelisiniz. Kendi sorununuzu çözmek için gittiğiniz bir psikoterapistin ilk olarak sizi dinlemesi ve anlaması gerekir. Böylece süreciniz kısa ve verimli olur!

8. Nasıl bir iletişim tarzının olduğuna bakın.

Her insanın iletişim şekli farklıdır. Danışan olarak gideceğiniz psikoterapistinizin sizinle uyumlu bir tarzı olup olmadığı çok önemlidir. İletişimde mimiklerini kullanan birini mi istersiniz yoksa soru sorarak sizi açan birini mi tercih edersiniz? İletişim tarzlarına yönelik bu tür sorulara cevap bularak psikoterapist seçerseniz daha verimli bir sürece sahip olursunuz.

9. Danışanla arasındaki mesafeyi bilmeli.

Terapide rahat hissedebilmenizin bir diğer yolu psikoterapistiniz ile aranızdaki mesafedir. Psikoterapistin sizin duygularınıza uzman gibi yaklaşması gerekir. Sizi önemsediğini ve sizinle ilgilendiğini alanındaki yetkinliği ile belli etmeli.

10. Kendini geliştirmeye devam eden, güncel mevzulardan uzak kalmayan biri ile görüşün.

Sadece geçmişte aldığı diploma ile kendini sınırlandırmayan ve seminerlere katılarak bilgilerini taze tutan bir psikoterapist size daha iyi gelecektir. Zihinsel yapılar, duyguların dışa vurumu gün geçtikçe değişir. Psikoterapistin değişimleri takip ederek yöntemlerini güncel halde tutması gerekir. Böylece en güzel şekilde fayda sağlar!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın