Terapi Yolculuğuna Giriş: Psikoterapist Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Terapi Yolculuğuna Giriş: Psikoterapist Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Bireysel bir süreç olan terapi kişinin nelere ihtiyacı olduğunu, neyi sorun edindiğini saptayan ve sorulara cevaplarla giden bir şeydir. Duygusal ve zihinsel olarak rahatlatarak kişisel olarak gelişimi sağlar. Sorunları anlayıp başa çıkabilmeye iten terapi ile güçlü bireylere dönüşürsünüz. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için psikoterapist seçerken dikkat edilmeli... Peki, nasıl bir psikoterapist bize yardım edebilir? Gelin birlikte bakalım!
Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı ve tedavi için uzman kişiler ile iletişime geçin, doktorunuza danışın.
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1. Öğreniminin nasıl olduğuna, yetkinlik düzeyine bakın.
2. Tecrübeleri ve deneyimleri olan birine yönelin.
3. Tedavi yönteminin size uygun olup olmadığına bakın.
4. Size sağlayacağı ortama dikkat edin, önemli olan rahatlığınız.
5. Sizi güvende hissettiren kişiyi seçin.
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