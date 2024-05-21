Terapi Yolculuğuna Giriş: Psikoterapist Seçerken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

Bireysel bir süreç olan terapi kişinin nelere ihtiyacı olduğunu, neyi sorun edindiğini saptayan ve sorulara cevaplarla giden bir şeydir. Duygusal ve zihinsel olarak rahatlatarak kişisel olarak gelişimi sağlar. Sorunları anlayıp başa çıkabilmeye iten terapi ile güçlü bireylere dönüşürsünüz. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için psikoterapist seçerken dikkat edilmeli... Peki, nasıl bir psikoterapist bize yardım edebilir? Gelin birlikte bakalım!

Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı ve tedavi için uzman kişiler ile iletişime geçin, doktorunuza danışın.