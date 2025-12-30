Tenisin Ekselansları: Roder Federer' in Kariyerini Anlatıyoruz!
Bazı sporcular vardır, istatistikleri altüst ederler. Bazıları vardır, kazanma hırslarıyla sizi korkuturlar. Bir de Roger Federer vardır; raketine her dokunuşunda zamanı durduran, tenisi bir ter ve efor savaşından çıkarıp bir baleye dönüştüren adam.
Onu izlemek, bir tenis maçı izlemek gibi değildi. Sanki pazar sabahı kahvenizi yudumlarken en sevdiğiniz plağı dinlemek gibi huzurlu, ama bir aksiyon filmi izlemek kadar heyecan vericiydi. Gelin, İsviçre’nin o soğuk kışlarından çıkıp, dünya kortlarını ısıtan bu efsanenin hikayesine, rakamların ötesinden bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öfkeli çocuktan Buz Adam’ a dönüşüm!
2. Karakterini eğitti!
3. Kortta bir ressam…
4. Neden o bir efsane?
5. O bir unutulmaz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bize yaşattığın o büyülü anlar için teşekkürler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın