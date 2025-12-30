Tenisin Ekselansları: Roder Federer' in Kariyerini Anlatıyoruz!

Bazı sporcular vardır, istatistikleri altüst ederler. Bazıları vardır, kazanma hırslarıyla sizi korkuturlar. Bir de Roger Federer vardır; raketine her dokunuşunda zamanı durduran, tenisi bir ter ve efor savaşından çıkarıp bir baleye dönüştüren adam.

Onu izlemek, bir tenis maçı izlemek gibi değildi. Sanki pazar sabahı kahvenizi yudumlarken en sevdiğiniz plağı dinlemek gibi huzurlu, ama bir aksiyon filmi izlemek kadar heyecan vericiydi. Gelin, İsviçre’nin o soğuk kışlarından çıkıp, dünya kortlarını ısıtan bu efsanenin hikayesine, rakamların ötesinden bakalım.