Tenis Tarihinden Efsane 10 An

Bir turnuvayı bir kez kazanmak zorken Nadal bunu tam 14 kez yaptı. Roland Garros denince akla gelen tek isim olan Nadal'ın sakatlıklarına rağmen Paris'te kupa kaldırması artık bir spor başarısından öte, bir doğa kanunu gibi bir şeydi. Çünkü Roland Garros kortlarının zemini, bir tenisçi için kabus gibi bir şey. Heykeli dikilen adam, toprağın efendisi olarak tarihe geçti.