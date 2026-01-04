onedio
Tenis Tarihinden Efsane 10 An

Erkan Tuna Budak
04.01.2026 - 11:01

Kortların her turnuvada yaşadığı ikonik anları hatırlamak bile bize keyif verirken neden en efsane anları tekrar hatırlamayalım? Tenis tarihinin hafızalardan zar zor silinebilecek anlarını sıraladık. Gerçi istesek bile bu anları beynimizden silemeyiz!

1. Karanlığa karşı bir düello: Federer vs. Nadal (Wimbledon 2008)

Tarihin en iyi tenis maçıyla unutulmaz anlara başlıyoruz. Roger Federer'in evi sayılan Wimbledon çimlerinde İspanyol Boğa Nadal'ın dominasyonu kırmaya çalıştığı o final efsaneleşmiş bir an. Yağmur molalarıyla bölünen ve hava karardığı için neredeyse ertelenecek duruma gelen maçta flaşlar patlarken Nadal o son sayıyı aldı. İkisinin de insan sınırlarını zorladığı bu maç bir devrin değiştiğinin habercisiydi.

2. O gün Wimbledon'da ışıklar hiç sönmedi: Isner vs. Mahut (Wimbledon 2010)

Skor tabelasının bozulduğu o anı hatırlıyor musunuz? Tam 11 saat 5 dakika sürdü. John Isner ve Nicolas Mahut üç güne yayılan bu maçta sadece birbirleriyle yarışmadı. Fiziksel tükenişle de savaştılar. Son set 70-68 bittiğinde kazanan Isner olsa da seyirciler her iki gladyatörü de ayakta alkışlıyordu. Tenis tarihinin en uzun sabır testi olarak kayıtlara geçti.

3. Bir şampiyon vardı ama orada iki kalp mevcuttu: Serena Williams (Avustralya Açık 2017)

Serena Williams, 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında aslında kortta yalnız değildi. Finalde ablası Venus'ü yenen Serena'nın turnuva boyunca hamile olduğu sonradan ortaya çıktı. Bebeğiyle birlikte kupa kaldıran bir anne adayı olarak kadın sporcuların gücünü tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

4. Buz ve ateşin dansı: Borg vs. McEnroe (Wimbledon 1980)

Biri kortların Buz Adam dediğimiz ismi Bjorn Borg, diğeri ise asabi ve tutkulu John McEnroe. Tenis dünyasının gördüğü en zıt karakterlerin buluşmasıydı. Özellikle o meşhur 4. set tie-break'i (18-16 McEnroe almıştı) nefesleri kesti. Maçı Borg kazansa da o gün tenis dünyası rekabetin en estetik halini izledi.

5. Rekabetin dostluğa dönüştüğü an: Federer'in vedası (Laver Cup 2022)

Yıllarca birbirlerini yenmek için ter döken iki efsane olan Federer ve Nadal, bu kez aynı taraftaydı. Federer'in tenise veda ettiği o gece Nadal'ın hüngür hüngür ağlaması ve ikilinin el ele tutuştuğu o kare sporun sadece kazanmak olmadığını, aynı zamanda büyük bir bağ kurmak olduğunu hepimize hatırlattı.

6. Tenis masumiyetinin sarsıldığı o gün: Monica Seles (Hamburg 1993)

Listenin en hüzünlü maddesi diyebiliriz... 19 yaşındaki Monica Seles, kortların mutlak hakimiyken maç sırasında fanatik bir seyircinin saldırısına uğradı. Bu olay sadece Seles'in kariyerini değil, aynı zamanda spor dünyasındaki güvenlik önlemlerini de sonsuza dek değiştirdi. O günden sonra kortlarda oyuncularla seyirciler arasına görünmez bir duvar örüldü.

7. Billie bütün kadınlar için oradaydı: Billie Jean King vs. Bobby Riggs (1973)

Bu maça sadece bir tenis maçı demek haksızlık olur. Bu maç toplumsal bir hareketti. 55 yaşındaki eski şampiyon Bobby Riggs'in kadın tenisçileri küçümseyen sözlerine Billie Jean King kortta cevap verdi. King'in galibiyeti kadın sporlarının saygınlığı ve eşitlik mücadelesi için atılmış dev bir adımdı.

8. Mucize onun göbek adı: Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001)

Kariyerinin sonuna gelmiş, sakatlıklarla boğuşan ve turnuvaya sadece özel davetiye (wildcard) ile katılan Ivanisevic'in hikayesi tam bir peri masalı. Kimsenin şans vermediği Ivanisevic, finalde Pat Rafter'ı yenerek kupaya uzandı. O gün 'Halkın Şampiyonu' unvanını sonuna kadar hak etti. Turnuvaya başladığında dünya sıralamasında 125. sıradaydı. Bu sıralamayla ana tabloya giremediği için organizatörler ona 'Wildcard' (özel davet) verdi. Tarihte wildcard ile Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir.

9. Yine o meşhur ikili: Djokovic vs. Federer (Wimbledon 2019)

Federer'in maç puanı attığı ve tribünlerin zafer kutlamasına hazırlandığı o an... Djokovic'in o meşhur gülümsemesi ve inatçılığı devreye girdi. İki maç puanını çevirip şampiyonluğa uzanan Djokovic, zihinsel direncin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tribündeki o meşhur bir parmak işareti yapan kadın ise bu gerilimin simgesi oldu.

10. Toprak zeminin kralı: Rafael Nadal ve 14. Roland Garros

Bir turnuvayı bir kez kazanmak zorken Nadal bunu tam 14 kez yaptı. Roland Garros denince akla gelen tek isim olan Nadal'ın sakatlıklarına rağmen Paris'te kupa kaldırması artık bir spor başarısından öte, bir doğa kanunu gibi bir şeydi. Çünkü Roland Garros kortlarının zemini, bir tenisçi için kabus gibi bir şey. Heykeli dikilen adam, toprağın efendisi olarak tarihe geçti.

