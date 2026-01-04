Tenis Tarihinden Efsane 10 An
Kortların her turnuvada yaşadığı ikonik anları hatırlamak bile bize keyif verirken neden en efsane anları tekrar hatırlamayalım? Tenis tarihinin hafızalardan zar zor silinebilecek anlarını sıraladık. Gerçi istesek bile bu anları beynimizden silemeyiz!
1. Karanlığa karşı bir düello: Federer vs. Nadal (Wimbledon 2008)
2. O gün Wimbledon'da ışıklar hiç sönmedi: Isner vs. Mahut (Wimbledon 2010)
3. Bir şampiyon vardı ama orada iki kalp mevcuttu: Serena Williams (Avustralya Açık 2017)
4. Buz ve ateşin dansı: Borg vs. McEnroe (Wimbledon 1980)
5. Rekabetin dostluğa dönüştüğü an: Federer'in vedası (Laver Cup 2022)
6. Tenis masumiyetinin sarsıldığı o gün: Monica Seles (Hamburg 1993)
7. Billie bütün kadınlar için oradaydı: Billie Jean King vs. Bobby Riggs (1973)
8. Mucize onun göbek adı: Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001)
9. Yine o meşhur ikili: Djokovic vs. Federer (Wimbledon 2019)
10. Toprak zeminin kralı: Rafael Nadal ve 14. Roland Garros
