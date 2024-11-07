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Tarot Falına Göre 8 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 8 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
07.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Kasım Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, geçmişe dönüşler yaşayabilirsin. Geçmişinde çok sevdiğin biri, seninle tekrar iletişime geçmeye çalışacak. Sen de duygularına yenik düşecek ve yelkenleri suya indireceksin. Bana kalırsa biraz daha beklemelisin. Bu konuda sen sessiz kaldıkça 'tamam' dedikçe aynı şeyleri yaşama ihtimaliniz çok fazla. Senin kırılmanı asla istemem sevgili okurum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış ancak bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçmemişsin. Her ne kadar içinde bulunduğun ortamdan şikayet etsen de alışmışsın bir kere. Konfor alanından çıkmak istemiyor ve deyim yerindeyse kendi çöplüğünde mutlu mesut yaşıyorsun. Bence biraz cesaret göstermelisin. Tarih, korkakları değil cesurları yazar. Bundan yıllar sonra geriye dönüp baktığında 'iyi ki' dediğin kararlar almanı istiyorum. Hadi, harekete geç!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan biri seninle tekrar iletişime geçmiş. Bu kişiye karşı dikkatli olmanı öneriyorum tekrar. Bu kişi seninle sadece çıkar ilişkisi kuruyor. Senin kariyerinden, konumundan, arkadaş çevrenden yararlanmak istiyor. Artık insanlara hayır demeyi öğrenmenin vakti geldi. Emin ol, sonunda sevinen sen olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda kendini içine soktuğun huzursuz bir durum var. Evet, etrafında kötü olaylar olmuş ancak sen de buna körükle gitmişsin sanki. Neyse ki kötü günlerin geride kaldığı,  şansının döndüğü anlar geliyor artık. Derin bir nefes almalı ve geçmişi geçmişte bırakıp yoluna bakmalısın. Bu dediklerim özellikle aşk hayatın için geçerli. Yeni başlangıçlar yapıyor ve hayatın güzelliklerine odaklanmaya başlıyorsun...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aklından çıkartamadığın birisi olduğunu görüyorum. Üstelik bunları kimseye itiraf etmemişsin henüz. Soranlara hep 'aman, sadece bir arkadaşım' desen de her gece ondan gelecek bir mesaj bekliyorsun. Paylaşımlarını didik didik ediyor, her an onu merak ediyorsun. Haber almadan bir an bile geçirmek istemiyorsun. Bence bunun adı 'aşk' ama yine de sen bilirsin tabii :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda elin çok fazla sıkışmış.  Yakın zamanda bazı ödemelerinin olduğunu görüyorum. Bu konuda birilerinden yardım almazsan sıkıntıya düşeceksin. Bence bir an önce harcamalarını planlamalısın. Öte yandan bir uyarım da sağlık konusunda. Bu aralar hastalıklar kol geziyor aramızda. Sen sen ol, toplu alanlara girdiğinde kendine dikkat et. Aman sağlığından olma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Uzun zamandır dilediğin, aklında olan bir durum var. Bu durum, özellikle kariyerin ve okul hayatınla ilgili. Bugün bu durum için bir adım atacak ve hemen ardından seni havalara uçuracak bir haber alacaksın. Uzun süredir beklediğin bir başvurun onaylanabilir, terfi alabilirsin...Ayrıca özel hayatında da güzel gelişmeler olmaya devam ediyor. İkili ilişkilerindeki problemler çözülüyor, her şey aydınlanmaya başlıyor. Tam bir 'denge' kuruluyor anlayacağın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Çektiğin İmparator kartı, bana bugün resmen şanslı gününde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir olay var. Birisiyle konuşma yapmak var aklında. Bugün, bu konuşma için harika bir zaman. Her şeyin güzel bir noktaya varacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun. Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor. Haliyle geleceğe dair umutların da yeşeriyor. Fakat bugün, bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Hayatta her şey, her zaman harika olmuyor sonuçta. Fakat senden kendini bırakmamanı ve her şeyin güzelleşeceğine olan inancını korumanı istiyorum. Bu süreci de atlatırsan önünde güzel günler seni bekliyor olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Normalde de çok enerjik bir insansın. Fakat bugün, içinde bulunacağın bir ortam senin enerjini sömürecek resmen. Mecburen gireceğin bu ortamda konuşulanlara fazla takılma olur mu? Sen doğru yoldasın. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntı bir süre daha bu şekilde devam edecek. Ay ortasından itibaren ise biraz daha rahatlayacaksın.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, bir süredir ertelediğin şeyleri yerine getirerek yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Aslında bu işler seni zora sokacak şeyler de değilmiş ancak sen erteledikçe gözünde büyütmüşsün. Hep de başkalarına tavsiye verirsin aslında bu konuda. Ah bir de kendi tavsiyelerini kendin dinlesen ne var? İşte en zoru da bu...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kartında, yakın bir zamanda seninle iletişime geçecek birisini görüyorum. Bu kişi sana oldukça iyi davranacak, kalbini de kazanmayı başaracak. Fakat 'şeytan' kartımın bu noktada beni uyardığını söylemeliyim. Bu melek yüzlü kişi aslında senden çok farklı şeyler istiyor. Sen de onu kırmamak için bunlara 'evet' dersen sonunda üzülen kişi sen olacaksın. İnsanlara çabuk güvenmemeyi öğren artık :(

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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