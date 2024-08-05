Tarot Falına Göre 6 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, senden uzakta olan birinden bir haber alacaksın ancak bu haberin çok da mutlu edici olmadığını söylemek istiyorum. Bu olaydan sonra kendi içine kapanacaksın. Fakat bu durumdan en kısa sürede kurtulacağını da söylemem gerekiyor. Her şey geçici, bunu unutmaman gerekiyor :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin bir derdi var gibi geldi bana. Bu konuda ona yardımcı olman gerekiyor. Ayrıca, bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️