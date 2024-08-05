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Tarot Falına Göre 6 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 6 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Ağustos Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu dönem oldukça hassas olduğun için bazı şeyleri yanlış anlamaya meyilli gibi görüyorum seni. Bu hassaslığı, aşk hayatındaki inişli çıkışlı geçen sürece bağlıyorum. Biraz kendine dönmen gerektiğini düşünüyorum. Böylesi senin için en doğrusu olacak. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Adımlarını korkmadan atmalısın sevgili okurum. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Sen o kadar iyi niyetli bir insansın ki, ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyorsun. Tabii böyle olunca da biraz yorulmuşsun ancak az önce de dediğim gibi iyi niyetinden dolayı kimseye bu konu hakkında bir şey söyleyemiyorsun. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu konuya öncelik vermen gerekiyor sevgili okurum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aklında ve kalbinde olan kişinin nihayet sana geldiğini görüyorum ancak bu kişi, sana karşı tavırlarında konuştuğu gibi davranmıyor. Bence ona aldırış etmemeli ve hayatına onsuz devam etmelisin. Böylesinin en doğrusu olacağını düşünüyorum. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Buna hazırlıklı olmalısın sevgili okurum. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Sakin yapından dolayı etrafındaki birçok insan, konuşmaya ihtiyaçları olduğunda sürekli sana başvurmuş. Tabii sen de bu konuda oldukça darlanmışsın. Bugün, kendine zaman ayırmanı öneriyorum. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'A' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin kartın 'Ölüm' olduğunu farkındayım, insan olumsuz yorumlar bekliyor ister istemez. Ancak ben, gün içindeki enerjinin her zamankinden fazla olacağını görüyorum. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Bununla beraber, yakında güzel haberler alacağının müjdesini vermeliyim. Ayrıca, maddi açıdan da eline bir miktar para geçecek diyebilirim. Bu parayla borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bence arkadaş ortamında sana karşı hisleri olan birisi var ve bu kişi, sana bir türlü duygularını itiraf edecek cesareti bulamıyor. Bence sen de kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. İsminde de 'S' harfi var. Bakalım neler yaşanacak? :) Bununla beraber, ailenden birinin sana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Onun yanında olman ve manevi anlamda desteğini hissettirmen gerekiyor. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bir süredir bulunduğun çevreden çok sıkılmışsın ve artık kendini eskisi gibi rahat bir şekilde ifade edemiyorsun. Bugünden itibaren arkadaşlarınla arana mesafe koyacağını görüyorum. Bu senin için en doğrusu olacak. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışmanda fayda var. Ayrıca, arkadaşlarından biri senin arkandan konuşuyor. Onu hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, senden uzakta olan birinden bir haber alacaksın ancak bu haberin çok da mutlu edici olmadığını söylemek istiyorum. Bu olaydan sonra kendi içine kapanacaksın. Fakat bu durumdan en kısa sürede kurtulacağını da söylemem gerekiyor. Her şey geçici, bunu unutmaman gerekiyor :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin bir derdi var gibi geldi bana. Bu konuda ona yardımcı olman gerekiyor. Ayrıca, bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün kariyerinle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Staj ya da iş için yaptığın başvurudan dönüş alacaksın ve mülakata gideceksin gibi hissediyorum. Tabii benimki sadece ufak bir tahmin. Her ihtimali düşünmen gerekiyor. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? :) Bununla beraber, aşk hayatında da yaşanacak bazı gelişmelere hazır olmalısın. Ay çok heyecanlandım, bakalım neler olacak? Bu kişinin isminde de 'F' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, ne yaparsan yap ve nereye gidersen git içinde hep bir burukluk var gibi geldi bana. Bunun sebebini tam olarak kestiremiyorum ancak senden, hayatın devam ettiğini unutmamanı istiyorum. Hepimiz zaman zaman böyle anlar yaşayabiliyoruz. Güzel günler yakın! :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Malum havalar çok sıcak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Etrafında hayatına yeni yeni girmek isteyen birisi olduğunu görüyorum ancak sen, bu kişinin iyi niyetli olmadığını düşünüyorsun. Bu konuda, o kişiye güvenebileceğini söyleyebilirim. Tabii ki son kararı yine sana bırakıyorum. Bu hayat senin :) Bununla beraber, kariyerinde bazı sıkıntılar yaşıyorsun gibi hissettim. Tüm bunlar yoluna girecek. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Gün içinde, enerjisi bu kadar yüksek olan bir kart seçmemiştim. Bunun için sana teşekkür etmem gerekiyor. Sonuçta senin sayende o güzel enerjin bana da yansıdı :) Bununla beraber, güzel haberler alacağını ve sana sürpriz yapılacağını söylemem gerekiyor. Ayrıca, aşk hayatında da yeniliklere hazır olmalısın. Uzun zamandır ayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Şimdiden mutluluklar! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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