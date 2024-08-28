Tarot Falına Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişinde seni üzen ve derinden yaralayan biri, seninle tekrar iletişime geçmeye çalışacak gibi geldi bana. Seni manipüle etme çabalarının boşa olduğunu anladığında ise senden uzaklaşacak. Sen her zaman affedici ve ılımlı bir insan olmaya çalışmışsın. Fakat, bence bu kişiyi hayatına almamalı ve kendi yolunda devam etmelisin. Son kararı yine sana bırakıyorum sevgili okurum. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onu aramaya ne dersin? Beraber aşamayacağınız hiçbir şey yok sonuçta :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️