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Tarot Falına Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Ağustos Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Son zamanlarda kendini biraz halsiz hissediyorsun gibi geldi bana. Bu da çok fazla düşünmen nedeniyle yaşanıyor. Sana, bugünden itibaren kendine bu kadar yüklenmemeni tavsiye ediyorum. Bu şekilde devam etmemen gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kendi hayatına odaklan olur mu? :) Bununla beraber, sağlığına da biraz dikkat etmelisin. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacağının müjdesini vermeliyim. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün sevdiğin biriyle ufak bir anlaşmazlık yaşanabilir. Buna kafanı çok takmamanı ve sakin kalmanı öneriyorum. Sen her zaman olaylara empati ile yaklaşabilen birisin. Keşke karşındaki insanlar da senin gibi olsaydı sevgili okurum. Fakat, herkes sen olmuyor maalesef :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşayacaksın diyebilirim. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Sana şimdiden mutluluklar diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Her zaman mantığın ve duyguların konusunda dengeli bir duruş sergilediğin için bu durum seni de dengeli bir insan haline getiriyor. Bugün bir konuyla ilgili yine bu dengeyi sergilemen gerekebilir sevgili okurum. Bu sefer bunu sağlamakta zorlanacaksın gibi hissettim. Bununla beraber, maddi açıdan zor durumdasın diyebilirim. O zaman müjdemi isterim! Eylül ayı ortaları ile beraber rahata ereceksin. Biraz daha dişini sıkman gerekiyor sadece :) Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçmişinde seni üzen ve derinden yaralayan biri, seninle tekrar iletişime geçmeye çalışacak gibi geldi bana. Seni manipüle etme çabalarının boşa olduğunu anladığında ise senden uzaklaşacak. Sen her zaman affedici ve ılımlı bir insan olmaya çalışmışsın. Fakat, bence bu kişiyi hayatına almamalı ve kendi yolunda devam etmelisin. Son kararı yine sana bırakıyorum sevgili okurum. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onu aramaya ne dersin? Beraber aşamayacağınız hiçbir şey yok sonuçta :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kendinle ilgili birtakım düşüncelere dalmışsın gibi görüyorum. Bugün, bu düşüncelere ayırdığın vakit senin için oldukça verimli geçecek. Bir süredir kafana takılan şeyleri birer birer çözebildiğini fark edeceksin sevgili okurum. Oh be! Motivasyonunu her zaman yüksek tutmaya çalış olur mu? :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişinin ağzına koz vermemen gerekiyor. İsminde de 'S' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sana zamanında kötülük yapan kim varsa bir şekilde karmanın adaletinden nasibini almış gibi geldi bana. Yakın zamanda, sana kötülük yapmış birinin başına gelen bir olayı duyacaksın sevgili okurum. Bu durumda çok sevineceği söyleyemem. Sen vicdanlı birisin sonuçta :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Bu gelişmeler Eylül aynın sonuna doğru gerçekleşecek. Bakalım neler bekliyor seni? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, yakın çevrene pek vakit ayıramamışsın ve bu durum da onları birazcık üzmüş gibi geldi bana. Sana bunu açık açık söylemeseler de içten içe bir kırgınlık söz konusu sevgili okurum. Onların gönlünü almaya ne dersin? Bence artık ihmal etmemen gerekiyor. Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişiklikler olacak diyebilirim. Senden uzun zamandır hoşlanan birisi var. Bu kişiye bence bir şans ver olur mu? Mutlu olacağına inancım tam! Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün ailenle ilgili birtakım sıkıntılar tekrar gündeme gelebilir gibi geldi bana. Bu konuda yakın bir arkadaşınla konuşabilir ve ondan akıl alabilirsin. Sana katkısı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin diyebilirim. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. 'Her şeyin doğru bir zamanı var' diye boşuna söylemiyorum ben :) Ayrıca, yakında bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu taşınmanın sana iyi geleceğini düşünüyorum. Değişime açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Son zamanlarda enerjin biraz düşmüş gibi geldi bana. Bunu, havalara ve son zamanlarda yaşadıklarına bağlayabilirim. Fakat, bugün üstündeki o kötü enerjiyi atmış bir şekilde kalkacaksın. Senin adına mutluyum sevgili okurum. Bununla beraber, geçmişe de biraz takılı kalmışsın. Neden bu şekilde olduğunu bilmiyorum. Fakat, buna artık 'dur' demen gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini çok iyi biliyorsun. Ayrıca, kariyerinde bazı yeniliklere açık olman gerekiyor.  Güvendiğin kişilerden de akıl alabilirsin bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, kariyerinle ilgili yaşanan bazı gelişmelerin sorgulamasını yapacaksın diyebilirim. Bu süreçte kendine haksızlık etmemen gerekiyor. Nedense acımasız davranıyormuşsun gibi hissettim :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor diyebilirim. Kendine de bütçe planı oluşturmanda fayda var sevgili okurum. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yakın çevrende sana iyi gibi görünen ama içten içe senin eksiğini arayan biri var gibi geldi bana. Bu insan her koşulda yanındaymış gibi görünse de seninle ilgili hisleri pek de iyi değil maalesef. Bu kişiye dikkat etmeli ve ağzına koz vermemelisin. Bununla beraber, sağlığını biraz daha önemsemen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım sağlık sorunları yaşayabilirsin. Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak diyebilirim. Mutluluktan havalara uçacaksın benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, kendini oldukça garip hissedeceksin diyebilirim. Sanki neyi özlediğini bilmiyormuşsun ama bir şeyleri çok özlüyormuşsun gibi geliyor sevgili okurum. Bu, geçmişinde yara kalmış bir olay nedeniyle yaşanıyor olabilir. Bu sürecin geçici olduğunu unutmaman gerekiyor. Bulunduğun 'an' a odaklanman gerekiyor. Bununla beraber, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Sonucunda çok iyi hissedeceksin. Ayrıca, geçmişinden biri de tekrar hayatına girmeye çalışabilir. Aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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