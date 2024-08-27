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Tarot Falına Göre 28 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Ağustos Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Alacağın bir kararı yakınlarından biriyle konuşmak isteyebilirsin gibi geldi bana. Bu karar senin geleceğin ile ilgili olacak ve öyle hemen de verilebilecek bir karar değil. Bu sebeple biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Acele etme olur mu? Sonrasında daha çok pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Ayrıca, uzun zamandır istediğin o dileğin de sonunda gerçekleşecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Hayatınla ilgili kafandaki sorunları çok fazla büyütüyorsun gibi geldi bana. Bu sorunları bu kadar büyütmek yerine çözümlere odaklanmak senin için daha mantıklı bir seçenek olabilir. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Bol şans diliyorum. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seni son zamanlarda ne kadar üzmüşler böyle? Nerene dokunsan kırılacak gibisin ve çok hassaslaşmışsın. Bunun sorumlusu da sen değilsin. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Motivasyonunu her zaman yüksek tutmalısın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayacaksın. Buna hiç gerek yok değil mi? Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Çevrende o kadar büyük bir karmaşa var ki seninle alakalı olmasa bile bu problemler seni de etkiliyor. Çevreni değiştirmeyi ya da biraz daha uzak kalmayı düşünebilirsin. 'Bunu nasıl yaparım?' diye düşünme lütfen. Önceliği kendine vermelisin. Bu hayat senin :) Bununla beraber, geçmişe bu kadar bağlı kalmamalı ve anda olmaya çalışmalısın. Artık önüne bakman gerekiyor. Ayrıca, yakında birtakım haberler alacaksın! Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kalbinin derinlerinde birini affedemiyorsun gibi geldi bana. Ama artık bu durumu geride bırakman gerektiğinin de farkındasın. Umarım en kısa zamanda bu konuyu içinde halledersin. Önüne bakmaya çalışmalısın :) Bunun yanında, maddi olarak içine girdiğin sıkıntılı durumların da düzeleceğini görüyorum. Ancak biraz daha harcamalarına dikkat etmelisin. Sonrasında tekrar zora girmeni istemem. Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini esirgememelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kendini son zamanlarda biraz depresif hissediyorsun gibi geldi bana. Bazı insanlar senin güvenini kırmış ve artık ne yapacağını da bilemiyorsun. Bence hayatına onlarsız devam et :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Önüne çıkacak engelleri rahatlıkla aşacaksın sevgili okurum. Sen içini ferah tut olur mu? Ayrıca, ailenden birinin sana güzel haberleri olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Aslında bu konuda haklı olan taraf sensin ancak arkadaşın kötü bir dönemden geçtiği için, üstüne gitmek yerine biraz alttan alman gerektiğini söyleyebilirim. Doğruları söylemek için buradayım. Bununla beraber, çevrenden birinin sana sürpriz yapacağını görüyorum. Ay o kadar heyecanlandım ki :) Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, alacağın kararları tek başına alman gereken bir gündesin. Tabii ki birilerine danışabilirsin fakat son sözü senin söylemen gerekiyor. Sonuçta bu senin hayatın değil mi? Bununla beraber, yakın zamanda eline bir miktar para geçecek ve rahata ereceksin. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Ayrıca, birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bu aralar, maddi olarak yaptığın planlama oldukça başarılı olmuş gibi geldi bana. Geçtiğimiz aylarda yaşadığın sıkıntıyı bir kenara bırakmışsın ve şu an daha rahat hareket ediyorsun. Tebrikler :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Biraz salmışsın gibi geldi bana. Bunu yapmaman gerekiyor. Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim senin saç stilinle ilgili olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yakın zamanda seni bir konuda suçlayan arkadaşının af dilemeye geleceğini görüyorum. Bu konuda katı ve sert olmak istesen de aranızdaki buzları eritmeye meyilli olduğun için çok da fazla dayanamayacaksın. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kalbinin derinliklerinde affedemediğin ve seni de yaralayan bir olay var. Kendini sıkmamanı tavsiye ederek her şeyin zamanla yoluna gireceğini söylemek istiyorum. Biraz akışa odaklanmalısın. Bununla beraber, yakın zamanda bir teklif alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında geri dönüşü olmayabilir. Ayrıca, yakında bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir, hayatın için verdiğin çabaların karşılığını alamıyormuş gibi hissediyorsun ancak her şeyin doğru bir zamanı var. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Sen adım atmaya devam et olur mu? :) Bunun yanında, bugün çok sevdiğin birisinden güzel haberler alacaksın. Ayrıca, arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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