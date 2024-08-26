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Tarot Falına Göre 27 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 27 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 27 Ağustos Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, enerjini biraz düşük hissedebilirsin sevgili okurum. Kendini, motivasyonu kayıp hissediyorsun ama gün ortasına doğru toparlanacaksın diyebilirim. Sevdiğin şeyleri yapmak bu aşamada sana katkı sağlayacaktır benden söylemesi. Son kararı sana bırakıyorum :) Bunun yanında, yakın çevrenden biri sana bir sırrını verecek ve aranızdaki bağ bu şekilde çok daha kuvvetli bir hâl alacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün bazı kötü haberler alabilirsin fakat bu aldığın haberler, kısa sürede düzelecek ve kafanı takmana değmeyecek konulardan ibaret olacak. Bu sebeple sakinliğini korumaya çalışmalısın. Her şey gelip geçici değil mi zaten? :) Bununla beraber, yakın zamanda birinden alacağın ufak bir hediye senin için manevi değeri yüksek bir şey olacak. Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, kısa bir süre önce aldığın bazı kararlardan şüphe duymaya başlamışsın ancak gün içinde, verdiğin kararın aslında doğru karar olduğunu gösteren bazı sinyaller alacaksın. Oh be! Bunun yanında; sağlığına da dikkat etmelisin sevgili okurum. Aksi takdirde bazı problemler yaşayabilirsin. Bu süreçte dengeli beslenmen ve bol su tüketmen gerekiyor sevgili okurum. Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Bol şans diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı hissedebilirsin gibi geldi bana. Geçmişinde yaşadığın olayların etkisini hâlâ çok net hissetmen ise senin suçun değil. Yakın dönem içinde bu duygu durumundan kurtulacaksın diyebilirim. Bunun için de çabalaman gerekiyor sevgili okurum. Başaracağına inancım tam! Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, aile içinde ufak çaplı bir tartışma yaşanabilir. Bu gibi durumlarda senin oldukça sakin kalıp iki tarafı da toparlaman gerekiyor sevgili okurum. Sen de sakin kalmazsan işler biraz karışabilir benden söylemesi. Bence buna hiç gerek yok :) Bunun yanında, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışman sana fayda sağlayacaktır. Ayrıca, birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, alacağın bir haber kendini oldukça iyi hissetmene neden olacak ancak uzun zaman önce bugün için yaptığın planları maalesef yerine getiremeyeceksin. Bence buna çok üzülmemeli ve yoluna devam etmelisin. Her şey istediğimiz gibi gitmiyor bazen. Çok daha iyileri seni bulacaktır :) Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, artık önüne bakmalı ve geçmişi rafa kaldırmalısın sevgili okurum. Bu şekilde devam etmeyeceğini çok iyi biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Çok yakın bir arkadaşının ufak bir ricası olabilir senden. Bu konuda yardım etmeyi ya da etmemeyi tamamen sana bırakıyorum sevgili okuyucum. Sonrasında pişman olacaksın gibi hissediyorum sadece. Bununla beraber, maddi açıdan yaşadığın zorlukların da yoluna gireceğini görüyorum. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Biraz daha sabır :) Ayrıca, bir iş teklifi alabilirsin gibi hissettim. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Hayatında ardı arkası kesilmeden çıkan sorunlar bugünle birlikte biraz daha sakin bir hâl almaya başlıyor diyebilirim. Ben, bu sorunların yeni durumlara adapte olmaya çalıştığın için ortaya çıktığını düşünüyorum. Bunun yanında, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. Uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, psikolojik olarak yorgun geçen bir hafta sonundan sonra biraz da olsa dinlenebileceksin. Bunun yanında, bu aralar arkadaşlarınla iletişim kurarken biraz sakin kalmanı tavsiye ediyorum senden. Tansiyon o kadar yükselmiş ki her an her şey olabilirmiş gibi geldi bana. Bence buna gerek yok sevgili okurum. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Ayrıca, Eylül ayından itibaren birtakım haberler alacaksın. Bu haber, sana en yakınlarından gelecek. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar kafanın biraz karışık olduğunu görüyorum sevgili okurum. Önünde kocaman bir belirsizlik var ve sen de bu konuda ne yapacağını bilemiyorsun. Dilerim, en kısa zamanda netliğe ulaşırsın. Motivasyonunu yüksek tutman gerekiyor benden söylemesi. Bunun yanında, maddi olarak çektiğin bazı sıkıntılar varmış ancak hiç endişelenme, bu konunun yakın zamanda çözüme kavuşacağını hissediyorum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Mutluluktan havalara uçacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, içinde ufak bir sıkıntıyla uyanabilirsin gibi geldi bana. Bana kalırsa bu durum, geleceğinin belirsizliğinden kaynaklanıyor. Bu da sende kaygıya sebebiyet veriyor. Kendini rahatlatmaya çalışmalısın. Her şey olacağına varır değil mi sevgili okurum? Bununla beraber, kendinde ufak bir değişikliğe gitmen daha iyi hissetmene sebep olabilir diye düşünüyorum. Bence denemekten zarar gelmez :) Ayrıca, aşk hayatında da yeniliklere açık olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Bu dönem kısmetinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. İçinde olduğun durum senin kafanı biraz karıştırabilir fakat akışa odaklanmalısın. Kalbinin sesini dinle lütfen :) Bununla beraber, eline bir miktar para geçecek ve borçlarını kapatabileceksin. Kendine bir bütçe planı oluşturmanda da fayda var. Ayrıca, ailen seninle önemli bir konuda konuşmak istiyor. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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