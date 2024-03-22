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Tarot Falına Göre 23 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu günlerde sevdiğin insan ile ufak bir tartışmaya girebilirsin. Son zamanlarda sinirine hakim olmakta zorluklar yaşıyorsun bu durum da seni yoruyor. Biraz daha sakin kalmaya çalışman gerekebilir. Aksi takdirde hem kendini olumsuz anlamda etkileyecek hem de karşındakini kıracaksın. Bunu istemezsin değil mi? :) Bununla birlikte, başka bir sevdiğin insanın sana ihtiyacı olabilir. Onun bunu söylemesini beklemeden onun yanında olduğunu belli etmelisin sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Maddi konularda yaşadığın sıkıntılar sosyal çevrene de yansıyor ve bu durum da seni olumsuz yönden etkilemeye başlıyor. Bu nedenle, maddi sıkıntılarını kafana takmak yerine farklı çözüm yolları bulman gerekebilir. Biliyorum kolay değil, fakat başaracağına inanıyorum. Kendine güven olur mu sevgili okurum? :) Bununla birlikte, birinin senin çevrenden biriyle ilgili dedikodusuna denk geleceksin ve biraz tadın kaçacak. Bu durumu yakın arkadaşına söylemek ile söylememek arasında kalabilirsin. Ona belirtmen gerekiyor bence. O da aynısını yapardı. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin. Hatta birinin seninle ilgili hislerini bile ortaya çıkarabilirsin. Hiç beklemediğin birinden ilgi göreceksin ve bu seni oldukça şaşırtacak. İsminde 'O' harfi olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte, bugün bir kıskançlık krizi yaşaman an meselesi gibi görünüyor. Bu durum illa aşk hayatında olacak diye bir kaide de yok. Bazı durumları yanlış anlıyor ya da yanlış yorumluyor olabilirsin. Bence dikkatli olman ve bu durumu dizginlemen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, gün içinde alacağın kararlara dikkat etmelisin. Fevri kararlar, gelecek dönemlerini de etkileyebilir bu nedenle adımlarını oldukça dikkatli bir şekilde atmanı öneriyorum. Sonradan pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin bir borç ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin bu nedenle bunu aksatmaman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Güzel günler yakın! Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın zamanda seni oldukça üzen, hiç beklemediğin davranışlar sergileyen o arkadaşın geceleri resmen uyku uyuyamaz hale gelmiş. Sürekli sana yaptığı hatayı düşünüyor ve bu nedenle de yakın zamanda seninle bir şekilde iletişime geçebilir. Bana soracak olursan, onu affetmelisin. Son kararı sana bırakıyorum. Bununla birlikte, sağlığınla ilgili kafana takılan şeyleri ertelememeli ve kontrollerine gitmelisin. Sağlık her şeyden önemli değil mi? Ayrıca, yapacağın telefon görüşmelerine dikkat etmeni öneriyorum. Ağzından kaçıracağın laflar olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünle beraber, kariyerin adına yapacağın her adım seni etkileyecek diyebilirim. Bu nedenle olabildiğince dikkatli davranman gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamalı ve getireceği sonuçları düşünmelisin. Bu şekilde hata payını en aza indirgeyeceksin. Bununla birlikte, öz güvenli biri olduğun için yakın çevrende bu durumu kıskanan bir kadın var. O kadına dikkat etmelisin. Son derece kıskanç bakışlarını yakalayacağın bir gün olacak. İsminde de 'A' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda yaşadığın her sorunu biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Bu nedenle kendinle biraz daha baş başa kalarak sorunlarını kendi içinde çözmen gerekiyor. Bence bu şekilde kendini çok daha iyi hissedeceksin sevgili okurum. Bana güven :) Bununla birlikte, aşk hayatında hiç beklenmedik birine karşı duygularının arttığını fark edeceksin. O kişinin doğru kişi olup olmadığını yaşanacak bir kriz anında anlayacaksın. Ayrıca, yakın zamanda da birtakım haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kendine dair verdiğin sözleri bir bir tutmak için yapman gereken planlar var. Bu planları da hayata geçirmek için bugün ailenden biriyle bir konuşma yapacaksın ve kafandaki çoğu şeyin oturduğunu sen de fark edeceksin. Bununla birlikte, kendini yalnız hissettiğini sana belli edecek bir arkadaşınla ilgilenmen gerekebilir. Onun sana ne kadar çok ihtiyacı olsa da bunu belli etmiyor. Bazen her insan duygularını net şekilde açığa çıkartamıyor. Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün yapacağın bir konuşma, kariyerini oldukça etkileyecek. Aranın kötü olduğu bir arkadaşından haber alabilirsin. Bu konuşma senin gününü olumlu yönde etkileyebilir. Sonuçta kimse ile küs kalmaya gerek yok değil mi? Bununla birlikte, kalbindeki o kişinin hisleri sana karşı her geçen gün biraz daha artıyor ve aranızda inanılmaz bir bağ oluşuyor, sen de bunun farkındasın. Ayrıca, birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir gibi geldi bana. Değişime açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün alacağın kararlara dikkat etmelisin. Ani bir şekilde alacağın her karar geleceğini etkileyecek. Bu nedenle bir karar almadan önce iyice düşünmen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, sevdiğin insanın son zamanlarda ilgisinden şüphe etmiş olabilirsin ancak bunun tamamen kuruntu olduğunu söyleyebilirim. O kişi, sana oldukça değer veriyor ve seni her zamana hayatında tutmak istiyor. Kendini rahatlatmaya çalışmalısın :) Ayrıca, midende bazı sorunlar yaşayabilirsin. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar oluyor ve bu durumda da bu insanlar seni kırdığında çok üzülüyorsun. Bugün yaşayacağın bir olayda bunu daha fazla hissedecek ve artık kendini açık şekilde ifade edeceksin. Bu dediğimi bencillik olarak asla algılamanı istemem fakat her zaman önceliği kendine vermen gerekiyor. Aksi halde üzülen sen oluyorsun. Bununla birlikte, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın her sorunu tek tek karşına getiriyor ve bunlardan dolayı da kendini suçluyorsun. Artık bunu yapmaman gerekiyor. Herkesten önce kendini affetmelisin. Geçmiş geçmişte kaldı ve artık senin de bazı şeyleri arkanda bırakman gerekiyor. Önüne bak olur mu? :) Bununla birlikte, aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacağın ve kendini son derece mutlu hissedeceğin bir gün olacak. Oh be! Senin adına o kadar mutluyum ki. Üstte bahsettiğim sorunlarını da çözersen bu dönem senden iyisi yok diyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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