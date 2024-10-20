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Tarot Falına Göre 21 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Ekim Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.10.2024 - 19:44

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Ekim Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, hayatınla ilgili bazı önemli kararlar vereceğin bir gün. Önümüzdeki hafta itibarıyla büyük gelişmeler yaşayacaksın. Bu konuyla ilgili düşünceler, bir süredir aklını kurcalıyormuş zaten. Fakat yoğunluğundan dolayı onlara önem veremiyormuşsun. Bunun yanında, bir taraftan da huzursuz hissetmene sebep olan bir şeyler var gibi. Bence, bu haftayı sakince ve başarıyla kapatmaya bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kafana taktığın sorunlar olduğunu görüyorum. Kimin yok ki? Bence bunları çözmek için biraz kendinle barışık olmalısın. Bugün, kariyerinle ilgili de kafandaki soru işaretlerini çözmek adına yeni yollar deneyebilirsin. Mesela, yeni birisiyle tanışabilirsin gibi geldi bana. Bu kişi, sana kariyerinde çok yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bu aralar, geçmişe karşı çok büyük bir özlemin var. Geçtiğimiz günlerde seni geçmişe götüren bir olay yaşamışsın. Bugün de duyguların en üst seviyeye ulaşacak. Bazen geçmişe gitmekte sıkıntı yok bence. Genç halimizin hayallerini, duygularını hatırlamak şu an hangi noktada olduğumu gösterebilir bize. Sen de bu halin tadını çıkarmaya bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma içine girebilirsin. Bu tartışma esnasında oldukça dikkatli olmalısın. Her an karşındakine hak etmediği şeyler söyleyebilirsin. Bu noktada başka bir arkadaşınızdan yardım almak iyi gelebilir. Ayrıca belirtmeyelim ki bugün yediğine içtiğine dikkat et, bazı mide sorunları olabileceğini göürüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bu ne böyle?! Kafanda çok yoğun bir karmaşıklık var. Aklındaki soruların cevaplarını bulamıyor, belirsizlik içinde kendini sıkıyorsun. Fakat bugünlerin geçeceğini biliyorum. Her şeyin birdenbire düzeleceğini söylemiyorum sana. Ancak bu süreçte biraz daha sakin kalmaya çalışmanı tavsiye ederek her şeyin zaman alacağını söylüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Senin elinde olmadan hayatın hakkında bazı kararlar verilmiş. Sen de sanki yol seni nereye götürürse oraya gitmişsin. Ama gittiğin yolu da pek sevemiyorsun. Bu konuda biraz cesaret göstererek o yoldan çıkman gerekli. Biliyorum, alıştığın ortamdan ve insanlardan uzaklaşmak çok zor. Fakat bunu yapmazsan, kendine yazık edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, güç seninle olacak. Pazartesi gününden itibaren başarı seni bulacak. Şansının döndüğü, huzurlu hissettiğin anlar hiç de uzak değil. Güç, ilişkilerinde de artık senin elinde. Dolayısıyla ilişkilerinin düzene girdiğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçmişte, hayatın hakkında aslında sana uygun olmayan bir karar almışsın. Başta her şey çok güzel ilerlediği için de bunu fark etmemişsin. Ancak sonrasında değişen hayatının aslında sana göre olmadığını anlamışsın. Bu konu, alışkanlığa dönüştüğü için de geri dönemiyorsun. Bence bir an önce harekete geçmelisin. Zararın neresinden dönersen, kardır.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda düşündüğün tek bir konu var: Gelecek kaygısı. Her gün, bir sonraki günün nasıl olacağını merak ediyor hatta yıllar sonrası için endişe duyuyorsun. Fakat bu da gününü yaşamanı engelliyor aslında. Senden, kendini çok fazla yıprattığın için bu düşünceyi bir kenara bırakmanı istiyorum. Zamanla her şey yoluna girecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu günlerde, biraz bunaldığını hissediyorum. İçinde, senin de ne olduğunu anlayamadığın bir sıkıntı var. Kimseye de söyleyemiyorsun. Bana kalırsa bu durum, iş veya eğitim hayatının yoğunluğundan kaynaklanıyor. Acaba üstündeki sorumlulukları biraz azaltsan mı? Rahatladıktan sonra her şeyin düzene gireceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Birkaç gündür, alışılmamış bir durumun içinde olduğun için ne yapacağını bilememişsin. Kariyerinde olan değişim seni biraz korkutmuş sanki.  Ancak bu durumun senin için çok daha iyi olacağını söylemeliyim. Sen, bugüne kadar potansiyelinin altında kalmışsın. Aslında çok daha fazlasını yapabileceğini biliyorsun sen de.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, aslında uzun süredir yapmak istediğin ancak yeteri kadar zamanın olmadığı için yapamadığın şeyleri yapmaya başlayacaksın. Bu; yeni bir diziye başlamak, çizim veya puzzle yapmak gibi dinlendirici etkinlikler olabilir. Bence tam olarak da buna ihtiyacın var. Yoğun bir haftanın içine giriyorsun. Fakat eve geldiğinde, o yoğunluğu geride bırakmayı ve kendi kişisel alanlarına odaklanmayı öğrenmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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