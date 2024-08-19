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Tarot Falına Göre 20 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 20:05

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Ağustos Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, güne inanılmaz bir enerjiyle başlayacaksın demeyi çok isterdim ancak ne yazık ki sabah saatlerinden itibaren içinde olan azıcık enerji de etkisini kaybedecek. Üzülmeni istemiyorum. Çünkü hepimiz zaman zaman ruhu emilmiş şekilde hissedebiliyoruz. Bunlar normal :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Mutluluklar diliyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kendini üzgün ve sanki bu dünyada tek başına kalmışsın gibi hissediyorsun. Ancak, bugün hiç beklenmedik şekilde enerjin yükselecek ve bazı konularda daha mantıklı düşünmeye başlayacaksın. Motivasyonunu her zaman yüksek tutmalısın. Bol şans diliyorum! :) Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmeni istiyorum. Aksi halde bu hava değişimleri seni olumsuz etkileyecek gibi duruyor sevgili okurum. Yediklerin konusunda da hassas olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir bazı duygular beslediğin birisi var sanki hayatında. Bugün, bu kişiye olan duygularının depreştiğini hissedecek ve bir an önce o kişiyi görmek isteyeceksin. Bu konuda çekindiğin tek konu, aynı hislerin karşı taraf için de geçerli olup olmadığı gibi geldi bana. Bunu da zaman gösterecek zaten. Her olasılığını düşünmen gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Değişimlere açık olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Senden hoşlandığını düşündüğün, hatta emin olduğun birisi var ancak bu kişi bir türlü hislerini itiraf edemiyor ve seni psikolojik olarak yoruyor. Gün içinde, bu yorgunluğu ekstra hissedeceksin diyebilirim. Bana soracak olursan, eğer ona karşı duyguların yoksa bu durumu fazla takmamalısın. Hayat devam ediyor :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Buna hazırlıklı olman gerekiyor. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Sabahın ilk saatlerinde enerjini biraz düşük hissedebilirsin fakat öğleden sonra enerjin artacak gibi geldi bana. Oh be! Senin adına o kadar mutluyum ki :) Ayrıca, bugün de güzel bir haber alabilirsin sevgili okurum. Bu haber, en yakın arkadaşından gelecek. Şimdiden çok heyecanlandım! Bununla beraber, bir süredir maddi olarak çektiğin sıkıntılar, beklemediğin bir yerden gelen ödemeyle son bulacak diyebilirim. Kendine bir bütçe planı oluşturman sana her zaman fayda sağlar. Son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün birtakım sorumluluklarını kenara bırakıp tamamen kendine zaman ayıracaksın ve bu durumdan oldukça keyif alacaksın sevgili okurum. Hatta neden daha önce yapmadığını dahi sorgulayacaksın. E olsun, hiçbir şey için geç değil :) Bununla birlikte, bir süredir görüşmediğin bir yakınınla yakın zamanda görüşme fırsatı da yakalayabilirsin. Bu ikinize de iyi gelecek ve beraber geçmişi yad edeceksiniz. Arada yapın bence bunu :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir, yaşadığın maddi sıkıntılar modunu oldukça etkilemiş diyebilirim. Aklındaki bazı şeyleri gerçekleştirmek istemişsin ancak şartlar buna izin vermemiş gibi geldi bana. Bu durum yakında sona erecek. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacağını görüyorum sevgili okurum. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir oldukça şanssız hissediyorsun. Ne yapmak istesen bir şekilde önüne engeller çıkmış ve sen de bu durumdan dolayı kendinde kötü bir şans olduğunu düşünmeye başlamışsın. Bence bu düşüncelerden uzaklaşmalısın :) Bununa beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Her şey gönlüne göre olur umarım. Ayrıca, bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, uzun süredir görüşemediğin ve çok sevdiğin bir akrabanla iletişime geçeceksin gibi geldi bana. Bu durum, otomatik olarak modunun yükselmesine sebep olacak. Keşke her akraba böyle olsa :) Bununla beraber, günün son saatlerinde de geçmiş günlere özlem duyabilirsin. Fakat, bunun etkisine çok fazla kapılmaman gerekiyor sevgili okurum. Geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, enerjin fazlasıyla kuvvetli olduğundan dolayı içinden geçen tüm dilekleri iyice düşünerek dilemeni öneriyorum. Evrene pozitif enerji verme vakti :) Bununla beraber, kariyerinde birtakım fırsatlar çıkacak önüne. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Aksi takdirde sonrasında pişman olabilirsin. Son kararı sana bırakıyorum. Ayrıca, maddi açıdan biraz sıkıntıda gibisin. Çevrendekilerden yardım istemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, geçmişte takılı kaldığın birçok şeye sünger çekecek ve artık günümüze odaklanacaksın. Bunu uygulamandaki en büyük etken ise son zamanlarda yaşadıklarının ciddiyetini daha iyi bir şekilde anlaman gibi hissettim. Hayat böyle bir şey değil midir zaten? Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı da sonunda yaşayacaksın sevgili okurum. Ayrıca, yediklerin konusunda da hassas olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişte bir kişinin seni çok üzdüğünü hissediyorum ancak bu kişi, hayatında büyük yere sahip olduğu için bir türlü bu zamana kadar hayatından çıkaramamışsın. Bence onu hayatından çıkarman gerekiyor sevgili okurum. Bence beni dinle :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Bol şans diliyorum! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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