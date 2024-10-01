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Tarot Falına Göre 2 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 2 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Ekim Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar aklın sürekli geçmişteki ihtimallere gidiyor. 'Acaba ayrılmasak nasıl olurdu?' diye düşünmeden edemiyorsun. Bana kalırsa, bugünlerde yaşadığın bunalımı, geçmişe giderek çözebileceğini sanıyorsun. Fakat bugünkü problemlerine odaklanman gerekiyor aslında. Geçmişini bir kaçış yolu olarak düşünmemelisin. Bugüne odaklan ve hayatında güzel giden şeylerin farkına var...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar içindeki sıkıntı git gide büyüyor. Önünde bazı engeller var. Fakat bilmelisin ki herkes senin gibi. Bu sıkıntıları yaşayan tek sen değilsin. Sıkıntılarına bir son vermek için aile üyelerine danışmanda fayda var. Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan atıp tuttuğunu görüyorum. Bu kişinin kim olduğunu, bugün yapacağın bir konuşmada ortaya çıkaracaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar omuzlarındaki yüklerden dolayı fazlasıyla yorulmuşsun. İş yerinde herkes sana bir sorumluluk yüklüyor sanki. Bu seni sıksa da aslında güvenilir ve başarılı bir çalışan olduğun için sorumluluklarının arttığının farkına var. Kendine olan güvenini kazanmaya bak. Senin bu zorlukların üstesinden geleceğin sevgin ve gücün de var!!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak. ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir, içinde kötü bir his var. Sanki geleceğin kapkaranlıkmış, adım adım o geleceğe sürükleniyormuşsun gibi. Gün içinde her şey çok normal gitse de akşam çöküp yatağına yattığında kendini o karanlığın içine buluyorsun. Fakat bu düşüncelerin sadece birer kurmaca olduğunu unutma. Aslında sen kafanda büyütüyorsun biraz. Kendini acındırıyorsun. Üzgünüm ama bunları birisinin söylemesi gerekiyordu. Bir an önce toparlanmaya bak. Geleceğinin aslında çok parlak olduğunu göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, geçen hafta yaşadığın yoğunluktan arındığın bir gün. Günlerin nasıl bu kadar yoğun geçtiğine sen de şaşırıyorsun. Keşke günlerim 28 saat falan olsaydı diyorsun. Fakat bu kadar hızlı koşarsan, erken yorulacaksın. Bugün artık biraz dinlenmeli ve haftanın işlerini yoluna koymak için bir plan yapmalısın. Sevdiklerine vakit ayır.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, hayatında önemli bir yere sahip olan birisiyle yapacağın uzun ve anlamlı bir konuşma var. Bu konuşma sayesinde geleceğinle ilgili vereceğin kararlar netleşecek. Artık kendini daha fazla tanıyor, sınırlarını zorluyorsun. Aslında senin de farkında olduğun bazı noktaları başkasından duymak sana iyi gelecek. Yalnız kaldığında biraz bu konular üzerine düşün olur mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar ailenle yaşadığın problemler dikkatimi çekiyor. Onlara karşı bir tavır almışsın. Haksız da sayılmazsın. Bir aile büyüğünün bunu fark ederek sana doğru adım atacağını görüyorum. Sen de affedici olmalısın. Ayrıca bugünlerde eline bir miktar para geçebilir. Bu parayı, yatırımların için kullanmalısın. Artık tutumlu olma zamanı.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, geçmişte yaşadığın sıkıntıları tekrar düşünmeye başladığını görüyorum. Aslında sen de bu sorunların geçmişte kalması gerektiğini biliyorsun. Ne hikmetse hayatında aynı problemleri yaşayıp duruyorsun. Sanırım geçmişinle yüzleşmeli ve artık bu defteri kapatmalısın. Maddi sıkıntılarının da yavaş yavaş geçeceğini görüyorum. Bugün bir zam veya terfi haberi alabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, yakın arkadaşım dediğin kişilerin aslında düşündüğün gibi olmadıklarını göreceksin. Ne zaman aramalarını ve mesajlarını kesersen karşı taraftan hiçbir şekilde bir adım göremiyorsun. Bu da seni içten içe çok üzüyor. Bana soracak olursan eğer, o kişileri kendi haline bırak. Eini ayağını çektiğinde sadece gerçek dostlarının yanında kaldığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süre öncesinde aşk hayatınla ilgili bütün umutlarını bir köşeye bırakmışsın. Kalbinin kapılarını kilitlemiş, hatta anahtarları da uzak diyarlara gömmüşsün. Fakat bir kişi, bu anahtarları bulup getirme cesaretini göstermiş. Çevrende, senin için pek çok şeyi göze alan birisi var. Fedakarlıklarından o kişinin kim olduğunu anlayabilirsin. Ayrıca bu kişinin yaptığı fedakarlıklar, içinden geliyor, seni saf bir sevgiyle seviyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı kararlar verirken etrafındaki insanlardan çekindiğin için zorlanacağını görüyorum. 'Elalem ne der?' diye düşünmeden edemiyorsun. Bana kalırsa, bu konuyla ilgili kesin bir şey söylemeden önce kendinle baş başa kalıp iyice düşünmelisin. Aksi takdirde sonrasında pişman olabilirsin. Ayrıca belirtmeliyim ki kariyerinde çok güzel bir yola çıkıyorsun. Bu yol elbette kolay değil. Fakat dişini sıkmalı ve kendine güzel bir gelecek inşa etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çevrendeki birinin alacağı güzel bir haber var. Bu haber sana da çevrene de güzel enerjilerle gelecek. Ayrıca belirtmeliyim ki bu haberin ardından, o kişiyle olan bağlarınız da güçlenecek. Tüm bunların yanında, aşk hayatında güzel gelişmeler görüyorum. Bana kalırsa kalbini dinlemelisin. O sana doğru yolu gösteriyor ama sen bi türlü dinlemiyorsun...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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