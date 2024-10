Tarot Falına Göre 2 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir, içinde kötü bir his var. Sanki geleceğin kapkaranlıkmış, adım adım o geleceğe sürükleniyormuşsun gibi. Gün içinde her şey çok normal gitse de akşam çöküp yatağına yattığında kendini o karanlığın içine buluyorsun. Fakat bu düşüncelerin sadece birer kurmaca olduğunu unutma. Aslında sen kafanda büyütüyorsun biraz. Kendini acındırıyorsun. Üzgünüm ama bunları birisinin söylemesi gerekiyordu. Bir an önce toparlanmaya bak. Geleceğinin aslında çok parlak olduğunu göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️