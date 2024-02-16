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Tarot Falına Göre 17 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Şubat Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, geçmişte yaşadığın birtakım sorunları tekrar gözden geçirmek isteyebilirsin. Bu konuda özellikle kariyerinle ilgili yaşadığın sorunları çözmek için düşünebileceğin bolca vakit olacak sevgili okurum. Yakın arkadaşına da danışarak bu süreci daha kolay bir şekilde tamamlayabilirsin. Tabii ki benimkisi sadece bir tavsiye :) Bununla birlikte, ailenden birinin sana ihtiyacı olabilir gibi geldi bana. Bu nedenle onlarla iletişimde olmalı ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmalısın. Her şey gönlünüze göre olsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, geçmişinle ilgili bazı durumlar ortaya çıkabilir ve uzun zamandır görüşmediğin biriyle tekrar iletişime geçebilirsin. Ancak bu kişinin söylediklerinin altında farklı anlamlar yatıyor olabilir. Ben çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum maalesef. Dikkatli olman gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım değişiklikler olacak gibi geldi bana. Uzun zamandır yalnızmışsın. Fakat, en doğru zamanda aşk kapını çalacak! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kendine koyduğun büyük hedefler için artık biraz daha çaba göstermeye hazır hissediyorsun. Bu nedenle enerjini düşürecek her şeyden uzak durman gerektiğinin de farkındasın. Motivasyonunu yüksek tutmalı ve iyi şeyler düşünmelisin. Ben iyi şeyler hissediyorum :) Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde yaşadığın bir sorunu çok fazla kafana taktığını söylemem gerekiyor sevgili okurum. Artık bu olayı rafa kaldırman gerekiyor. Önüne bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, zamanında etkilendiğin ancak aranızda bir şeyler geçmeyen biriyle tekrar karşılaşabilirsiniz. Bu karşılaşma da aranızdaki enerjinin tekrar kıvılcımlanmasına neden olabilir. Bakalım neler yaşanacak? Bana soracak olursan, yelkenleri hemen suya indirmemelisin. Sonrasında daha fazla üzülmeni istemiyorum. Bununla birlikte, son zamanlarda kendini üzgün hissetmene neden olan tüm olayları düşünüp bunlar için çözüm yolu bulman gerektiğinin farkındasın. Başaracağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir görüşmek isteyip de bir türlü görüşemediğin bir arkadaşından haber alabilirsin. Nedenini bilmiyorum ancak alacağın haberin biraz negatif olduğunu hissediyorum. Buna kendini hazırlamalısın. Ben de önceden seni uyarmak istedim. Bana kızma lütfen :) Bununla birlikte, aşk hayatın biraz durgun gibi hissettim. Yakında bu konuda da bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Ay çok heyecanlandım! Şimdiden mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Uzun süredir kendi kabuğuna çekildiğini ve kendini bazı şeylerden soyutladığını gördüğümü söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu konuda, başta her şey çok güzel giderken şu an tam tersi bir hal almış ve yalnızlıktan dolayı bunalmaya başlamışsın. Her zaman aynı ruh haline sahip olacaksın diye bir durum söz konusu değil. Önemli olan bu sıkıntılı süreçlerin geçici olduğunu bilmek bence. Bununla beraber, kendine yeni hobiler edinebilir veya arkadaşlarınla bir plan da yapabilirsin. Bu sana çok iyi gelecek benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, yakın arkadaşlarından biri ile fikir uyuşmazlığına düşebilirsin. Ancak bu durumda her zaman sakin kalmalı ve aranızdaki iletişimi en iyi şekilde kullanmalısın. Bir elin beş parmağı bile bir değil zaten. Ayni fikirde olmak zorunda değil kısacası :) Bununla birlikte, bir süredir beklediğin haberi gün içinde alabilirsin. Bu haberin kariyerin ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugünden itibaren yavaş yavaş hayatının o depresif havasından kendini kurtaracaksın ve bunda en büyük rolü de yakın zamanda tanıştığın ya da tanışacağın kişi üstlenecek. Havaların bu karamsar hali senin ruh haline de yansıyor gibi hissediyorum. Biraz daha sık dişini :) Bununla birlikte, maddi olarak içine girdiğin sorunları ailenle çok fazla paylaşmadığını görüyorum sevgili okurum. Bence bu şekilde davranmamalı ve sıkıntını belirtmelisin. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bir süre öncesinde, birisine karşı gardını indirdiğini ve biraz çekinerek de olsa o kişiye güvendiğini görüyorum ancak bu konuda bir hata yaptığını düşünmeye başlamışsın gibi geldi bana. Çünkü aranızdaki ilişkide sen aktif olmaya başladıkça o kişinin senden uzaklaştığını hissetmişsin. Biraz zamana bırakman gerektiğini söyleyebilirim. Bununla beraber, kariyerinde birtakım engeller çıkabilir. Fakat, en kısa zamanda üstesinden geleceğini biliyorum. Adımlarını korkmadan atmalısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, bir türlü çözemediğin kişisel bir konuyla ilgili çok güvendiğin birisiyle iletişime geçebilirsin. Senin bu tarz bir sorununu paylaşman, o kişinin de bazı şeyleri anlatmasına sebep olabilir. Bu şekilde geçen bir konuşmanın ardından aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Her şey karşılıklı sonuçta :) Bununla birlikte, sağlığına biraz dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum. Düzensiz besleniyor ve pek hareket etmiyorsun gibi hissettim. Bugün harekete geçme vakti! Daha fazla erteleme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Hayatında, tüm sıkıntılarını önüne almış bir şekilde devam etmeye çalışıyorsun. Sen çabaladıkça hayat daha da üstüne geliyor gibi hissediyorsun ancak bu durumun artık tersine döneceğini söyleyebilirim sevgili okurum. Daha fazla strese girme olur mu? Gerisi gelecek zaten, bana güven :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceksin gibi hissettim. Bunun için de karşına çıkan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Bu süreçte güvendiğin insanlara da danışmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişte, güvendiğin bir arkadaşının ihanetine uğraşmışsın ve bu da senin güven duygunu oldukça zedelemiş. Bu yüzden de yeni tanıştığın kişilere karşı tam anlamıyla kendini gösterememeye başlamışsın. Bence kendini bu konuda dizginlemelisin. Herkes aynı olacak diye de bir kaide yok sonuçta değil mi? Bununla birlikte, yakın zamanda tanışacağın biriyle de enerjiniz oldukça uyuşacak diyebilirim. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Sürece güven :)  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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