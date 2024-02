Tarot Falına Göre 17 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Uzun süredir kendi kabuğuna çekildiğini ve kendini bazı şeylerden soyutladığını gördüğümü söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu konuda, başta her şey çok güzel giderken şu an tam tersi bir hal almış ve yalnızlıktan dolayı bunalmaya başlamışsın. Her zaman aynı ruh haline sahip olacaksın diye bir durum söz konusu değil. Önemli olan bu sıkıntılı süreçlerin geçici olduğunu bilmek bence. Bununla beraber, kendine yeni hobiler edinebilir veya arkadaşlarınla bir plan da yapabilirsin. Bu sana çok iyi gelecek benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️