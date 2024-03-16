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Tarot Falına Göre 17 Mart Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Mart Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Mart Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Sen haklı olduğunu en derinlerden bilsen dahi, sakinliğini koruman gerekiyor. Yoksa tartışma gereksiz uzayabilir. Bunu istemezsin diye düşünüyorum. Biraz daha tedbirli olman gerekiyor kısacası. Bununla birlikte, bugün gireceğin bir ortamda tanışacağın biriyle aranda ufak bir enerji uyumu yaşayabilirsin. Belki aranızda yeni bir aşk doğar, ne dersin? Her şeyi zaman gösterecek :) Son zamanlarda da almak istediğin ama alamadığın o eşyayı eline geçecek olan para ile alabilirsin. Şimdiden güle güle kullan sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda kendine vakit ayırmamışsın ve bu nedenle de sıkılmış hissediyorsun. Biraz daha kendine dönsen ve sevdiğin şeylere odaklansan daha iyi olacak gibi benden söylemesi. Bu şekilde kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bana güven :) Bununla birlikte, kariyer hayatında sorunların var bunlar bir süre belirsizlikle devam edecek. Sonunda, istediğin noktaya ulaşacaksın. Bol şans diliyorum sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bazı şeylere çok fazla takılmaya başlamışsın. Bunu çözmek için yakın çevrenden biriyle konuşmak isteyebilirsin. Bu durum sana problem yaratmaktan uzaklaşacak gibi görünüyor. Bence bir dene :) Bununla birlikte, senin kafanı kurcalayan şeyler var gibi geldi bana. Fakat sen ne yapacağını biliyorsun, o doğru yolu da seçmenin tam zamanı. Ayrıca, son günlerde kariyerinde çok başarılı gidiyorsun. Adımlarını dikkatli at olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kimseye güvenmemen gereken bir dönemdesin. Sırlarını insanlarla paylaşmadan kendi içinde çözmeye çalışmalısın. Sonrasında insanlara, sana kullanılacak hiçbir koz vermemelisin. Bunları söylemem biraz ağır gelmiş olabilir. Haklısın. Fakat, ben senin iyiliğini istiyorum. Bununla beraber, aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun ama senden uzun zamandır etkilenen ve senin için uygun anı bekleyen biriyle tanışman an meselesi. Ben çok heyecanlandım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun fakat bunlar ciddi sorunlar değil. Bu sıra sağlığına biraz önem verirsen senin için daha iyi olacak. Güzel bir ilişkinin başındasın. Fakat, aklınla değil kalbinle devam etmeni öneririm. Sonucunda mutlu olacağın bir aşk hayatı seni bekliyor. Oh be! :) Bununla beraber, şu an bir boşluktasın. Ne yapacağını bilemediğin bir dönemin içindeymiş gibi hissediyorsun. Bu boşluk hissi biraz daha sürecek. Fakat sonunda, her şey senin istediğin gibi olacak. Biraz daha sık dişini. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalışıyorsun ama sen kaçtıkça onlar arkandan gelmeye devam ediyor. Bu süreçte ailen ile konuşman önemli. Süreci yönetmeniz gerekiyor. Bununla beraber, iş hayatında altına gireceğin sorumluluklar seni biraz yorabilir fakat bunun da üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük gelişmeler yaşayacaksın. Ayrıca, maddi konularda da sıkıntı çektiğin dönem artık son bulacak ve biraz daha rahata ereceksin. Senin adına mutluyum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişine çok fazla takılı kalmışsın ve yaşadığın sorunları tekrar yaşayacağım korkusuyla herkese tedbirli yaklaşıyorsun. Bugün bu korkulardan sıyrılmak için doğru anı yakalayacaksın. Kendini bu kadar kasmamanı öneriyorum. Herkes aynı değil, bunu unutmamalısın. Bununla beraber, maddi anlamda yaşadığın problemler seni biraz yıpratmış diyebilirim. Fakat bugünle beraber eline geçecek parayla sıkıntılarını hafifleteceksin. Kendine bütçe planı oluşturmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Ne yapacağına pek karar veremediğin, kendini hep arafta hissettiğin bir dönem artık geride kalıyor. Artık o şanslı hissettiğin döneme tekrar giriyorsun. Umarım, hep güzel şeyler yaşarsın. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Bununla beraber, ilişkinle ilgili kafandaki soru işaretleri seni biraz düşünmeye itiyor gibi geldi bana. Ama bu kadar düşünmeye devam edersen sorunların içerisinden çıkamazsın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Uzun zamandır aklında olup bir türlü yazamadığın o insandan bir işaret alacaksın ve bu işaret seni cesaretlendirecek. Onunla yapacağın geçmişe dair olan konuşma sana çok iyi gelecek. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım açıkçası :) Bununla beraber, arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik uzun zaman sonra senin enerjini arttıracak ve arkadaşlarınla arandaki bağı da kuvvetlendirecek. Onların kıymetini bilmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bir süredir içinde olduğun enerji düşüklüğünü bugünle beraber geride bırakıyorsun ve hayatının daha enerjik dönemine doğru adımını atıyorsun diyebilirim. Her şey istediğin gibi olsun :) Bununla beraber, kariyerinde sana verilen sorumluluklar senin belini biraz bükse de bu durumun üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük bir yükselişe doğru gideceksin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Devam eden bir ilişkin varsa, aranızdaki sorunları çözüyor ve çok daha doğru bir yola beraber ilerliyorsunuz. Mutluluklar diliyorum. Bununla beraber, kariyerinde aldığın sorumluluklar her gün biraz daha artıyor ve herkes bunun farkında. Bulunduğun yerden çok daha yüksek yerlere geleceğini görüyorum. Sakın pes etme ve yoluna devam et olur mu? Bunların hepsi bir süreç sonuçta değil mi? :) Ayrıca, güzel haberler alacağının müjdesini vermeliyim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

İçinde olduğun sıkıntılı süreç sonunda bitiyor. Artık olabildiğince şanslı bir döneme giriyorsun. Arkadaşlarınla yapacağın konuşmalarda birinin arkandan konuştuğunu öğrenebilir ve buna çok sinirlenebilirsin. Bununla beraber, ilişkinde yaşadığın sorunlar senin işlerini de aksatmana neden olmuş fakat bugün hayatındaki insanla yapacağın konuşma ile her şeyi görmesini sağlayacaksın ve kariyerin de yavaş yavaş yerine oturacak. Aşk ile işi karıştırmaman gerekiyor. Dengede tutmalısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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