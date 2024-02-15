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Tarot Falına Göre 16 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Şubat Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün yapacağın bir konuşma seni derin düşüncelere itebilir sevgili okurum. Bu nedenle de gün sonuna doğru biraz dalgınlaşabilirsin. Önemli işlerin varsa, dikkatini toplamanı ve tam odak şekilde olmanı öneriyorum. Bununla birlikte, aşk hayatında birtakım gelişmeler yaşayacaksın. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bana soracak olursan, ona bir şans vermelisin. Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süre önce yakın bir arkadaşının hiç görmediğin bir yönünü görmüş ve kendini o insandan uzak tutma kararı almışsın. Bu karar, senin tüm çevreni gözden geçirmene neden olmuş. Bence olması gereken olmuş. Kendini üzme olur mu? Bununla birlikte, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin sevgili okurum. Aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, kariyerinle ilgili yapacağın bir konuşma seni biraz strese sokabilir. Kafanda bir şeyleri fazla büyüteceksin ancak günün sonunda her şeyin yolunda gittiğini fark edeceksin. Oh be! Ben şimdiden rahatladım valla :) Bununla birlikte, geçmişe biraz takılı kalmış ve önüne de bakamaz olmuşsun. Senden biraz sabırlı olmanı istiyorum. Bu süreçte sevdiğin şeyleri yapmak sana fayda sağlayacaktır. Geçmişi geride bırakacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, hiç beklemediğin birinden bir yakınlık görebilirsin. Ön yargılarının kırılacağı ve yeni arkadaşlıklar edineceğin bir ortama gireceksin. Kendinle ilgili kafanda kurduğun bazı durumları da bu ortam sayesinde ortadan kaldıracaksın gibi görünüyor. Kendini rahatlat olur mu? :) Bununla birlikte, maddi olarak kendini zor durumların içinde bulmuşsun. Yakın zamanda bu durum ile ilgili bir adım atacak ve rahata ereceksin. Bir iş teklifi de alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık o kadar sıkılmışsın ki, yeni bir ortam ya da yeni bir yer görmek için deliriyorsun! Hayatın son dönemlerde çok sıkıcı bir hal almış, sen de bu durumdan dolayı biraz dertlisin. E o zaman artık harekete geçme vakti. Geç kalmış sayılmazsın :) Bununla birlikte, aşk hayatınla ilgili şaşırtıcı gelişmeler görüyorum. Kendini çok kapatmışsın ancak artık içini de açmak istiyorsun sevgili okurum. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kısa bir süre içinde yeni bir eşya alma ya da taşınma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu kişi, senin yakınından biri olacak. Fakat senin de olumlu anlamda etkileneceğini görüyorum. Endişelenme olur mu? Bununla birlikte, kafanda kurduğun bir olayın bugün netleşeceğini göreceksin. Bazen olayları çok büyütebiliyor ve gereğinden fazla stres yapabiliyorsun. Her şey yoluna girecek sevgili okurum. Bana güven lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir kafanı kurcalayan bir konuyu en yakınındaki insan açacaksın ve bu da senin içini rahatlatacak. Yakın zamanda, ufak bir tartışma yaşamışsın ve bu da seni üzmüş. Bugün o kişiyle tekrar konuşabileceğini söylemek istiyorum. Bununla birlikte, sağlık açısından biraz daha dikkatli olmanı istiyorum senden. Anlık hava değişimleri hepimizi etkiliyor. Senin de bünyenin biraz hassas olduğunu görüyorum. Ayrıca, kariyerinde de bazı gelişmeler yaşanacağının da haberini vermeliyim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Baş ağrılarını şiddetli hissedeceğin bir gün yaşayacağın için gürültülü ortamlarda bulunmamaya çalış lütfen. Böylesi senin için çok daha iyi olacak. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde stresli bir ortamda bulunmuş ve duyduğun bazı şeyler senin kafanı kurcalamaya devam etmiş. Bence problemini karşındaki insana söyleyebilir ve içini açabilirsin. Kendinde tutmanın bir anlamı yok bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, sakarlıklarla dolu bir gün geçireceğini gördüğümü söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu yüzden de gün içinde olabildiğince dikkatli olmanı öneriyorum. Elektronik eşyalardan bence biraz uzaklaş. Tabii ki son karar senin :) Bununla birlikte, yapacağın bir plan senden bağımsız sebeplerden dolayı ertelenebilir gibi geldi bana. Fakat buna üzülme bence. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Son zamanlarda sürekli yeni şeyler peşindesin ve enerjine diyecek laf yok resmen. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okurum. Bununla birlikte, yeni kararlar ve yeni insanların büyük rol alacağı bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Kararlarını alırken fevri davranmamalı ve dikkatli olmalısın. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Senin adına mutluyum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün çevrenden birisinin sana karşı kötü düşüncelerini fark edecek ve o insan karşı bazı önlemler alacaksın. Çevrendeki insanlara fazla güvenmemen gerektiğini de bu şekilde bir kez daha görmüş olacaksın. Hepimiz bu şekilde deneyimliyoruz hayatı. Canını sıkmamaya çalış :) Bununla birlikte, son zamanlarda kendini sağlık konusunda pek iyi hissetmiyorsun gibi geldi bana. Bugün bir kontrole gitmeyi isteyebilirsin. Tedbir önemli değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Yakın zamanda çok güvendiğin bir insanın davranışlarından şüphelenmeye başlamışsın. Bu konuyu da kimseye açamıyorsun. Bence içine atmamalı ve biraz akışa odaklanmalısın. Bence biraz kuruntu yapıyor olabilirsin. Bununla birlikte, Mart ayının da sana iyi geleceğini görüyorum. Biraz daha sabretmen gerekiyor. Önüne çıkacak olan fırsatları sakin şekilde değerlendirmelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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bırakın falı.. bu ay neden bitmek bilmiyor. Bir de 30 Şubat'ta getirsinler de benim üzerime mum diksinler