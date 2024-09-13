Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 14 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 14 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 14 Eylül Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Asaların Ası"

Seçtiğin Kart; "Asaların Ası"

Bugün senin için inanılmaz keyifli geçecek. Sen ufacık şeylerden bile mutlu olabilen bir yapıya sahipsin aslında. Fakat son zamanlarda yaşadıkların biraz seni üzmüş. Bugün ise keyif alarak yapacağın ufak bir şey bile, seni tüm gün götürecek bir enerji yaratacak. Yakın bir arkadaşınla yapacağın konuşma senin bazı bakış açılarını değiştirebilir. Bu senin hayatına olumlu katkılar sağlayacak.  

Kafandaki soru işaretlerinden kurtulduğunu anladığın an her şey çok daha güzel bir hale gelecek. Kendini sıkmamaya çalış. Stresli bir dönemden geçiyorsun. Kariyerin, okulunla ilgili alman gereken bazı sorumluluklar var. Eğer bunun da üstesinden gelirsen her şey çok daha güzel olacak.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kader Çarkı"

Kendine dair yüzleşmekten korktuğun durumların içindesin. Son günlerde bir hayli kafan karışmış. İşlerine ve özel hayatına pek fazla vakit ayıramıyorsun. Bugün bu konu hakkında biraz düşünmeli ve çıkar yollar aramalısın. Sağlığını bu dönem çok önemsememiş ve abur cubura sarmışsın. Böyle giderse kilo başta olmak üzere birçok problemle karşı karşıya kalacağını söyleyelim.

Ailenden birisi ile yapacağın bir plan dahilinde şehir dışına çıkabilirsiniz. Hafta sonundaki bu minik tur, ikinize de çok iyi gelecek. Uzun süredir konuşmadıklarını konuşacak birbirinize içinizi açacaksınız. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün gireceğin bir ortamda ufak bir tartışmaya şahit olabilirsin. Bu tartışmanın seninle hiçbir ilgisi yok. Yine de kendini rahatsız hissedecek, olaya bir el atmak isteyeceksin. Aman ha! Kabak senin başına patlar yoksa... Olabildiğince bu durumun dışında kalmalısın. 

Bugün, aynı zamanda ilişkinde güzel bir dönüm noktasındasın. Sevgilinle güzel bir plan yapabilir, ilişkinizin gidişatı üzerine konuşabilirsin. Bu konuşma ikinize de çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Denge"

Seçtiğin Kart; "Ters Denge"

Son zamanlarda her şeyden sıkılmış ve bıkmışsın. Senin koca bir günü kendine ayırman gerekiyor, sen de bunun farkındasın. Kafana ufacık şeyleri bile çok fazla takmışsın. Halledemeyeceğin sorunlar için bile kafa yorup duruyorsun. Bugün alacağın bir haber ise sana çok iyi gelecek. Unutma ki, sen kendine iyi davranırsan hayat da sana iyi davranmaya başlayacak.

Kendinle ilgili yaşadığın bazı sorunlar var. Bu sorunları en yakınındaki insanlarla konuşacak ve içini biraz daha rahatlatacaksın. Kariyerinde güzel gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriş yapıyorsun. Biraz daha çabalaman senin yararına olacak. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Dostlarından birinden beklenmedik bir hareket görebilirsin. Senin arkandan konuştuğunu acı bir yoldan öğreneceksin. Bu anın ardından biraz yalnız kalmak ve kafanı dinlemek isteyebilirsin. Kendine keyifli anlar yaratmalısın.

Ayrıca, kariyerinde bazı sorunlar yaşıyorsun. Yöneticinin senin üstüne geldiğini, gereğinden fazla sorumluluk yüklediğini hissediyorsun. Artık biraz cesur olmalı ve hakkını almak için konuşmalısın.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Ters Aşıklar"

Son zamanlarda ailenle çok fazla vakit geçiremiyorsun ve kendini de bu yüzden biraz üzgün hissediyorsun. Zamanını iyi değerlendirmen gereken bir dönemdesin. Vaktini planlamalı, iş ve ilişki dengeni sağlamalısın. Ayrıca sağlığınla ilgili ertelediğin sorunlara da bu dönemde yoğunlaşmalısın.

İşinde sana yüklenilen sorumluluklardan bunalıyor olabilirsin. Bu dönemi atlattığın zaman kariyerinde çok farklı bir noktaya geleceğini görüyorum. İleride senin için parlak bir gelecek var. Şikayet etmeyi bırak, kendini işine, sevdiklerine ayırmaya devam et. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Maddi olarak yaşadığın sorunlar devam ediyor. Bu dönemde hiç düşünmediğin harcamaların olmuş. Artık biraz elini sıkmalı, nereye ne harcadığına dikkat etmelisin. Bu dönemde yakın bir arkadaşından tavsiye alabilirsin.

Aslında ne kadar güçlü görünmeye çalışsan da içinde kırılgan bir insansın. Bugün, bu özelliğin seni zorlayabilir. Yeni bir arkadaş grubun, bir konuda seni zorlayabilir. Sadece biraz daha sakin kalmalısın. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Aziz"

Seçtiğin Kart; "Ters Aziz"

Duygularını mantığından daha yoğun hissettiğin bir gün yaşayacaksın. Kendinle ilgili düşüncelerini paylaştığın insanlara dikkat etmelisin. Sır verdiğin bir kişinin çok güvenilir biri olmadığını söyleyebilirim. Bu konuda biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Özellikle de ilişkinle ilgili pek fazla kişiyle iletişim kurmamalısın.

Bu dönemde, kariyerinle ilgili güzel bir gelişme görüyorum. Memnun olmadığın işinden artık ayrıldığını, dümenini yeni rotalara kırdığını görüyorum. Bu rotalar ise sana hem başarı hem de mutluluk getirecek.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yakın dönemde kalbini kıran o kişi senin gönlünü almaya çalışabilir. Tekrar kırılmak istemiyorsan bu insan bir şans daha vermemelisin. Bu kişi, senin gibi ince ruhlu birisini hak etmiyor asla. O da bunu zamanla anlayacak fakat, iş işten geçmiş olacak!

Bugün ayrıca oldukça bereketli bir gün. Elini attığın şeyleri güzelleştiriyorsun adeta. Eline geçecek bir miktar parayı da yatırım içim ayırmalı, ileriyi de düşünmelisin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Değnek Prensi"

Seçtiğin Kart; "Ters Değnek Prensi"

Sen kendi kararlarını alan ve bundan gurur duyan bir insansın. Yakın çevrende olan biri ise senin kararlarını etkilemeye çalışıyor. Bu kişiyle arandaki bağı yeniden düşünmelisin. Bugün senin için oldukça enerjik geçecek gibi duruyor. Kendini geçtiğimiz günlere göre biraz daha iyi hissedeceksin. Artık kabuğundan çıkıyor ve maceralara atılmak istiyorsun.

Kariyerinde yaşadığın yükselişin ise herkes farkında. Elinden geldiğince çabaladığın kariyerinin meyvelerini ise önümüzdeki ayda toplamaya devam edeceksin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Değnek Prensi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Prensi"

Arkadaş ortamında biraz sıkıntılı bir döneme girebilirsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Ortada kalan kişi ise sensin. Bu dönemde taraf tutmamalı, mümkünse nötr kalmalısın. 

Kariyerinde yaşadığın bir sorunu ise ailenle paylaşmanda fayda var. Ailen her konuda sana yardımcı olmak için hazır durumda bekliyor. Maddi, manevi desteklerini yanında hissedeceğin bir gün olacak. Ailenle aran iyi ancak, aynı şey sevdiğin kişi için geçerli değil. Bugün aranız biraz limoni olabilir...

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin kart; "Ters Deli"

Seçtiğin kart; "Ters Deli"

Bugün biraz daha duygusal hissedeceksin. Sen mantığını duygularından önce devreye sokan birisin. Fakat bugün, mantığın resmen devre dışı kalacak. Arkadaşlarından biri senin hakkında pek iyi konuşmuyor gibi görünüyor. Bu haberi öğrendiğinde, deliye dönmen an meselesi. Seni şimdiden uyarıyorum ki, çok fazla sorun çıkmasın. 

Geçtiğimiz günlerde ailenle ufak bir tartışma yaşamışsın. Bugün, aranızdaki buzları eritmek için çok güzel bir gün. Onlara bir sürpriz yapabilir, gönüllerini alabilirsin. Daha sonra ailenin sana olan desteğini yeniden hissetmeye başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın