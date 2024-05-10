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Tarot Falına Göre 11 Mayıs Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Mayıs Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Mayıs Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamına bugün dikkat etmelisin. Sana iyi konuşan ama arkadan da iş çeviren biri var gibi geldi bana. Bu kişinin de isminde 'N' harfi var. O insana sırlarını vermemelisin sevgili okurum. Sonrasında beni neden uyarmadın deme :) Bununla birlikte, alacağın bir para var bu parayı eline bugün geçirebilirsin. Kendine bir bütçe planı oluşturmanda fayda var bence. Bu konuyu biraz ihmal ediyorsun gibi geldi bana. Ayrıca, yakın zamanda arkadaşından sana güzel haberler verecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatın biraz sallantıda diyebilirim. Bu konuya kafanı çok takma çünkü kısa bir süre içinde her şey yoluna girecek ve kendini çok daha iyi hissedeceksin. Her şey olacağına varır sonuçta değil mi? Biraz akışa odaklanman gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte, alabileceğin bir karar seni biraz zora sokacak gibi görünüyor. Fakat, bu durum da kısa bir süre sonra senin aleyhine şekil alacak. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, eskiden çok yakın olduğun ama artık görüşmediğin insanların arkandan ettiği laflara denk gelebilirsin. Bu duruma karşı oldukça öfkelensen bile sakinliğini koruman gerekiyor. O insanlar geçmişinde kaldı sonuçta değil mi? Bununla birlikte, sağlık konusunda ailenden birinde ciddi sayılamayacak bir hastalık olabilir. Aman dikkat demekte fayda var! Sağlık ihmale gelmez sonuçta sevgili okurum. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Hayalinde olan o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Duygularını yönetmek konusunda biraz kararsız olduğun bir gün olacak. Son zamanlarda duygularını fazla yoğun yaşadığının sen de farkındasın ve bu durumu çözmeye çalışacaksın. Biraz kendine dönmen gerektiğini düşünüyorum. Düşüncelerini yazmayı deneyebilirsin. Bence kendini daha iyi hissedeceksin. Bununla birlikte, alacağın bazı kararları sorgulayacağın bir gün yaşayacaksın. Sevdiğin birine danışman sana fayda sağlar bence benden söylemesi. Çekinmemen gerekiyor. Bu konuda biraz geri adım atıyorsun. Atma :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişinde canını sıkan birinin son derece pişman ve üzgün olduğunu öğreneceksin ama bu durum sende hiçbir his yaratmayacak. Bu şekilde de, artık o insanla tamamen bağlarını kopardığını anlayacaksın. Oh be! O kadar sevindim ki senin adına sevgili okurum. Dilerim bundan sonrası için de her şey gönlüne göre olur :) Bununla birlikte, maddi konularda bugün beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün yakın bir arkadaşınla aranızdaki bağın daha da kuvvetlendiğini hissedeceksin ve bu durum sana çok iyi gelecek. Beraber sorunlarınızı hafifletecek ve çok daha iyi hissedeceksiniz. 'Birlikten kuvvet doğar.' diye boşuna dememişler :) Bununla birlikte, uzun zamandır içinde olduğun bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu durumla ilgili bugün bir arkadaşınla bir görüşme yapacaksın gibi geldi bana. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Bu değişim saçın ile ilgili olacak bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kafanda kurduğun bir durumu sevdiğin bir insanla konuşacaksın ve aslında bir şeyleri yanlış anladığını fark edeceksin. Bazen kuruntuya kapılıyorsun diyebilirim. Bunu yapmaman gerekiyor. Biraz kendini rahatlatmalısın bence. Bununla birlikte, iş ve kariyerinle ilgili kafanda oturtamadığın birtakım sorunlar var gibi geldi bana. Bu sorunları gelecek hafta çözebileceksin. Bol şans diliyorum. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kendini son zamanlarda çok fazla sıkmışsın. Elinden bir şey gelmeyecek durumlara fazla kafa yormuşsun. Bu durum da seni içinden çıkamadığın hallere sokmuş. Biraz rahatlaman ve akışta kalman gerekiyor. Her şey gönlüne göre olur umarım :) Bununla birlikte, günün ortalarına doğru enerjin çok daha artacak ve kariyer konusunda yeni planlar kuracaksın. Pes etmeden yoluna devam etmen gerekiyor. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Kalbindeki insan ile ilgili kafanda kurduğun şeylerin çoğu kuruntu ve sen de bugün yaşanacak bir olayla bunu fark edeceksin. Karşında olan insan güvenmen gerekiyor. O kişi doğru kişi, bana güven :) Bununla birlikte, kariyerinde birtakım sorunlar yaşanacak gibi duruyor. Önüne çıkacak engelleri aşacağına inancım tam. Sadece benim inanmam yetmez, senin de kendine inanman gerekiyor sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün teknolojik aletlerle aranda pek iyi bir enerji yok gibi görünüyor. Telefonunu düşürebilir ya da bilgisayarında bir hata alabilirsin. Aman diyorum uzak dur! :) Bununla birlikte, yakın bir arkadaşınla birinin dedikodusunu yapacaksın ve bu durum da senin kafanda o insanla ilgili görüşlerin değişmesine neden olacak. Bence onu hayatından çıkarmalısın. Yine de son kararı sana bırakıyorum. Mantığını devreye sok olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Her zaman senin yanında gibi görünen fakat senin en ufak bir yanlışını ya da açığını arayan bir insanla bugün bir konuşma yapacaksın. Yine sana iyi davranacak ve bir konu hakkındaki görüşlerini soracak. Seni manipüle etmesine izin verme olur mu? Bu kişinin isminde 'A' harfi var benden söylemesi. Bununla birlikte, aşk hayatında yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak. Ay çok heyecanlı! Herkesin imreneceği bir çift olmanıza az kaldı! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda kendine olan öz güvenini sorguladığın ama bunu kendine bile itiraf edemediğin durumlar yaşıyorsun. Dış görünüşün ile ilgili bir değişiklik yapmak için bugün aslında doğru bir gün olabilir. Bence ertelememen gerekiyor. İyi enerjiler hissediyorum :) Bununla birlikte, kariyerinde birtakım fırsatlar çıkacak önüne. İyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Ayrıca, isminde 'D' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Emel

Seçtiğin Kart; "Güneş" Geçmişinde canını sıkan birinin son derece pişman ve üzgün olduğunu öğreneceksin ama bu durum sende hiçbir his yaratmayacak. Bu şekild... Devamını Gör