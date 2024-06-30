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Tarot Falına Göre 1 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 1 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 1 Temmuz Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir; birilerinin, hakkında dedikodu yaptığını hissediyor ancak kim oldukları konusunda sadece tahminde bulunuyorsun gibi geldi bana. Bugün nihayet o kişilerin kim olduğunu öğreneceksin. Bu kişileri hayatından temelli olarak çıkarman gerekiyor. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı yanlış anlaşılmaların yaşanabileceğini söyleyerek seni uyarmak istiyorum sevgili okurum. Cümlelerini seçerek konuşmalı ve dikkatli olmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçtiğimiz günlerde ani duygu değişikliğiyle birlikte modunun düştüğünü ve olaylara karşı çabuk sinirlendiğini görüyorum sevgili okurum. Ancak bugünle birlikte artık yavaş yavaş eski haline dönmeye başlayacaksın diyebilirim. Önemli olan bu durumu farkında olman zaten :) Bununla birlikte, aile içinde yapacağınız ufak yardımlaşmalar sayesinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Birtakım mide sorunları yaşanabilir. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son günlerde azimli ve çalışkan bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını görüyorum. Gün içinde bu konuda ufak bir motivasyon kaybı yaşayabilirsin ancak bu durumun çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, uzun zamandır aklına takılan bir konu hakkındaki düşüncelerini hep içine atmışsın ancak bugünle birlikte artık bazı şeyleri dışa vurman gerektiğini düşünüyorsun. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun sevgili okurum. Aksi takdirde kendini olumsuz etkileyeceksin. Buna hiç gerek yok değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

İş hayatında kafana koyduğun şeyleri hayata geçirebilmek adına öylesine büyük bir çaba gösteriyorsun ki, bunun meyvelerini yakın bir zamanda toplayacağın müjdesini vermek istiyorum. Seni tebrik ediyorum sevgili okurum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur! Bununla birlikte, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler yaşayacaksın. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi yaşamanın tam sırası! Bu kişinin isminde de 'S' harfi var. Ayrıca, arkadaşlarından birinin seninle önemli bir konu hakkında konuşacağını söyleyebilirim. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kısa bir süre sonra, maddi olarak çektiğin sıkıntılardan kurtulacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bunun için harcamalarına biraz daha dikkat etmende fayda var diyebilirim. Kendine bütçe planı oluşturmalısın sevgili okurum. Bununla birlikte, her şeyin en iyisinin olmasını istediğin için çoğu konuda fazla kuruntu yaptığını görüyorum. Erken yaşta çökmemek adına çevrende olup biteni akışına bırakman gerektiğini söylemeden edemeyeceğim. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Kendini biraz rahatlatman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugünün senin için fazlasıyla hareketli geçeceğini söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Gün içinde bir yandan yorulsan da bir yandan da fazlasıyla eğleneceğin için zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın. Her günümüz aynı değil sonuçta değil mi? Bunu kabul ederek hayatımıza devam etmemiz gerekiyor :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Tabii ki beraberinde maddi açıdan da rahata ereceksin sevgili okurum. Daha özgür hissedeceğin bir dönem seni bekliyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre hareket etmemen gerekiyor sevgili okurum. Bu konuda, kalbinden geçenler senin için en doğrusu olacak. Bu senin hayatın sonuçta değil mi? :) Bununla birlikte, uzun süredir hoş bulduğun o kişi tarafından da bir adım atılabileceğini söyleyebilirim ancak bana kalırsa eğer, direkt olarak hoşlandığını belli etmemelisin. Her şeyin doğru bir zamanı var diye düşünüyorum. Tabii son karar yine senin. Ayrıca, bir iş teklifi alman an meselesi. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir yapman gereken işleri erteliyorsun ancak gün içinde, yapman gereken şeylere bir taraftan başlayarak yavaştan her şeyden kurtulman lazım. Kötü sonuçlarla karşılaşmanı istemem sevgili okurum. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi Temmuz ayının sonuna doğru yaşayacaksın. Devam eden bir ilişkin varsa eğer, sizi çok mutlu edecek bir olay yaşayacaksınız. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Etrafında kendinden bile çok güvendiğin birisi olduğunu görüyorum. Ancak bugün maalesef bu kişinin, güvenini boşa çıkardığını öğreneceksin. Tabii bunu öğrendikten sonra düşüncelerin allak bullak olacak. Dilerim, en kısa zamanda kendini toparlarsın. Başaracağına inancım tam! Bununla birlikte, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Bu sürpriz sonunda kendini çok mutlu hissedeceksin. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişimin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün yakın arkadaşlarınla beraber bir plan yapacaksınız ve bu plan size çok iyi gelecek diyebilirim. Hepiniz el birliğiyle düşüncelerinizi paylaşacak ve bir konuda hemfikir olacaksınız. Bununla birlikte, son zamanlarda kariyerin için ekstra çaba gösterdiğini görüyorum. Şu an ne kadar karşılık alamadığını düşünsen de ilerleyen sürede karşılığını alacaksın. Demoralize olma sakın :) Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçecek ve daha iyi yerlere geleceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, pozitif enerji alamadığın ve yıldızının uymadığı birisiyle sürekli atışma içinde olduğunu görüyorum. Tabii bu durum bir yandan canını sıktığı için arkadaşınla konuşma ihtiyacı duyabilirsin. Sakinliğini korumalı ve kendine dönmelisin sevgili okurum. Böylesi senin için daha doğru olacaktır. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişimlere açık olmalısın. Bu değişimler sana çok iyi gelecek benden söylemesi. Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, uzun süredir iletişim kurmadığın bir arkadaşınla tekrar iletişime geçeceğini görüyorum. Aslında sen, arkadaşlığınızın bittiğini düşünmüşsün. Tabii pek de öyle olmamış :) Bakalım bundan sonrası için neler yaşanacak? Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, yaralarını sarıp önüne bakman gerekiyor. Kendini bazı konularda suçluyorsun. İnan buna gerek yok sevgili okurum. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Bu haberle beraber önüne çok güzel fırsatlar çıkmaya başlayacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Temmuz ayı sana şans getirsin! ✨

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