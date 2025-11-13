onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Tansiyon Ölçümü Yapabilen Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi

Tansiyon Ölçümü Yapabilen Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.11.2025 - 12:48

Huawei, tansiyon ölçüm özelliğiyle dikkat çeken akıllı saati Watch D2’ye önemli bir güncelleme getirdi. Bu adımla Huawei, sağlık takibi konusunda giyilebilir teknolojilerde bir standart belirliyor. Güncelleme, 'Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu' ve 'Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi' olmak üzere iki yeni önemli özelliği kullanıma sunuyor. Bu fonksiyonel yeniliklerin yanı sıra, cihaz için  şık bir görünüme sahip olan mavi kayış seçeneği de tanıtıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu", kullanıcıların kan basıncı sağlıklarını daha detaylı yönetmelerine olanak tanıyor.

Yeni "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu", kullanıcıların kan basıncı sağlıklarını daha detaylı yönetmelerine olanak tanıyor.

Bu özellik, 'Sabit zamanlı ölçüm' ile kullanıcıların gün içinde belirledikleri spesifik zaman noktalarında otomatik ölçüm yapılmasını sağlıyor. 'Sürekli periyot ölçümü' seçeneği ise gündüz, gece veya sabah erken saatler gibi özel zaman dilimleri belirleyerek bu periyotlarda tansiyon takibini mümkün kılıyor. Bu modun, özellikle sabah hipertansiyonu ve gece hipertansiyonu gibi durumların daha etkin yönetilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Güncelleme ile Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi eklendi.

Güncelleme ile Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi eklendi.

Güncelleme ile eklenen bir diğer fonksiyon ise önümüzdeki süreçte CE sertifikası alması beklenen 'Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi' oldu. Bu özellik, kullanıcılara tekli veya periyodik ölçümler yapma ve potansiyel risklere karşı uyarı alma imkanı sunuyor. Analiz sonucunda, 'Kalp atış hızı düzensizliği saptanmadı', 'Düzensiz kalp atış hızı (atriyal fibrilasyon riski)' veya 'Şüpheli atriyal fibrilasyon' gibi bilgilendirici sonuçlar kullanıcıya iletiliyor.

Huawei, Watch D2 sağlık odaklı geliştirildi.

Huawei, Watch D2 sağlık odaklı geliştirildi.

Sağlık odaklı bu yazılım yeniliklerine ek olarak Huawei, Watch D2 ürün ailesine estetik bir alternatif olarak mavi renkli yeni bir kayış seçeneği eklediğini de belirtti.

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-d2/buy/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=2025_watchd2_mkt

99 tl ön ödemeyle, 1.999 değerinde indirim fırsatı 13 Kasım’da HUAWEI Online Mağazası'nda.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın