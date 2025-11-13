Tansiyon Ölçümü Yapabilen Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi
Huawei, tansiyon ölçüm özelliğiyle dikkat çeken akıllı saati Watch D2’ye önemli bir güncelleme getirdi. Bu adımla Huawei, sağlık takibi konusunda giyilebilir teknolojilerde bir standart belirliyor. Güncelleme, 'Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu' ve 'Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi' olmak üzere iki yeni önemli özelliği kullanıma sunuyor. Bu fonksiyonel yeniliklerin yanı sıra, cihaz için şık bir görünüme sahip olan mavi kayış seçeneği de tanıtıldı.
Yeni "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu", kullanıcıların kan basıncı sağlıklarını daha detaylı yönetmelerine olanak tanıyor.
Güncelleme ile Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi eklendi.
Huawei, Watch D2 sağlık odaklı geliştirildi.
