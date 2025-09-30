Sürdürülebilir Eğitim Yolunda İlerlemek

Hepimizin derdi daha iyi bir eğitim almak. Bunun peşinde koşturuyoruz. İdeal olarak kabul edilen eğitim anlayışlarında kavramsal beceriler önemlidir. Bu olgular, soyut fikirleri ve karmaşık süreçleri eyleme dönüştürürken zihinsel faaliyetlerin bir ürünü olarak kullanılan bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerini ifade eder. O nedenle eğitimde aslolan “bütünselliktir.” “Öğrenme-öğretme yaşantıları şu bileşenlerden oluşmaktadır: Felsefe, evren ve insan deneyimi hakkında açıklamalar sağlayarak kendi içinde tutarlı ve bütünsel bir düşünsel çerçeve oluşturur. “Öğretmenler; öğretme-öğrenme sürecini planlarken öğretim programında yer alan öğrenme çıktılarını, bunlara ait süreç bileşenlerini dikkate almalı ve süreci öğrencilerin bu çıktılara ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılandırmalıdır.

Bu noktada, öğretme-öğrenme süreçlerinin konuyla ilgili tüm öğrenme çıktılarına yönelik planlanmasına ve ilgili çıktının süreç bileşenlerini kapsayacak şekilde tasarlanmasına önem verilmelidir. Öğrenme çıktıları, öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesinde ve ölçme değerlendirme sürecinin yapılandırılmasında yol gösterici olmaktadır (MEB Maarif Modeli, 2024, s.49. İşte bu noktada fiizksel kapasite, zihinsel kapasite, ruhsal kapaite ve bunların “bütünlüğü” önemlidir. İşte bu yıl toplamda beşincisi, Antalya’da ise üçüncüsü yapılacak olan Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu (SES), 2025, tema olarak “bütünsellik” temasını sahiplenmiş durumda ve tüm içerik buna göre belirlenmiş durumda.