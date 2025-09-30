onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Sürdürülebilir Eğitim Yolunda İlerlemek

etiket Sürdürülebilir Eğitim Yolunda İlerlemek

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
30.09.2025 - 11:34

Hepimizin derdi daha iyi bir eğitim almak. Bunun peşinde koşturuyoruz. İdeal olarak kabul edilen eğitim anlayışlarında kavramsal beceriler önemlidir. Bu olgular, soyut fikirleri ve karmaşık süreçleri eyleme dönüştürürken zihinsel faaliyetlerin bir ürünü olarak kullanılan bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerini ifade eder. O nedenle eğitimde aslolan “bütünselliktir.” “Öğrenme-öğretme yaşantıları şu bileşenlerden oluşmaktadır: Felsefe, evren ve insan deneyimi hakkında açıklamalar sağlayarak kendi içinde tutarlı ve bütünsel bir düşünsel çerçeve oluşturur. “Öğretmenler; öğretme-öğrenme sürecini planlarken öğretim programında yer alan öğrenme çıktılarını, bunlara ait süreç bileşenlerini dikkate almalı ve süreci öğrencilerin bu çıktılara ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılandırmalıdır.

Bu noktada, öğretme-öğrenme süreçlerinin konuyla ilgili tüm öğrenme çıktılarına yönelik planlanmasına ve ilgili çıktının süreç bileşenlerini kapsayacak şekilde tasarlanmasına önem verilmelidir. Öğrenme çıktıları, öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesinde ve ölçme değerlendirme sürecinin yapılandırılmasında yol gösterici olmaktadır (MEB Maarif Modeli, 2024, s.49. İşte bu noktada fiizksel kapasite, zihinsel kapasite, ruhsal kapaite ve bunların “bütünlüğü” önemlidir. İşte bu yıl toplamda beşincisi, Antalya’da ise üçüncüsü yapılacak olan Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu (SES), 2025, tema olarak “bütünsellik” temasını sahiplenmiş durumda ve tüm içerik buna göre belirlenmiş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürdürülebilir Eğitim Zirvesi, 2025’te Kimler Var?

Sürdürülebilir Eğitim Zirvesi, 2025’te Kimler Var?

Eğitimin, insanın ve toplumun geleceğine dair en güçlü fikirlerin buluştuğu ve İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen sempozyumda akademiden sanata, psikolojiden spora, ilham verici isimler var. 11-12-13 Kasım, Antalya – Granada Luxury Belek’te yapılacak sempozyumda Oylum Talu’nun moderatörlüğünde; Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Şermin Yaşar, Tamer Levent ve Murat Murathanoğlu, üç gün boyunca bilgi, sanat ve ilhamı aynı sahnede olacak, eğitimde, kültürde ve insan gelişiminde bütünsel bakış açısını ele alacak. Bunun haricinde oyuncu Altan Erkekli, Hakan Aysev, Veysel Diker, Işın Karasu, Cafer Nazlıbaş da kültürel zenginliği sağlayack bir performas sergileyecek.

Bağlantıda Kalmak mı? Sürdürülebilir Eğitimle Yaşamdaşlık, Birlikte Öğrenmenin Gücü!

Bağlantıda Kalmak mı? Sürdürülebilir Eğitimle Yaşamdaşlık, Birlikte Öğrenmenin Gücü!

Şu çağda herkes bir tıkla 'bağlı', ama ruhen kopuk. Sosyal medya ağları dolu, yalnızlık salgını yaygın. Sürdürülebilir eğitim, bu sahte bağlantıları mı pekiştirecek, yoksa gerçek yaşamdaşlığı mı öğretecek? Tabii ki ikincisi! Dünya, iklim felaketleri, sosyal adaletsizlikler, ekonomik krizlerle yüzleşirken, eğitim bireysel yarışla mı sınırlı kalacak? Hayır, insan bir ekosistemin parçası; her varlık birbirine bağlı, ama modern hayat bunu unutturmuş. Bağlantısallık olmadan eğitim de, gelecek de çöker. Peki, eğitim bu bağı nasıl yeniden kurar? Teorik olarak tartışalım.

Bir Yerli Halkın Döngüsü ve Silinmiş Bir Bağ

Bir Yerli Halkın Döngüsü ve Silinmiş Bir Bağ

Binlerce yıl önce, Yeni Zelanda'nın ormanlarında, Maori halkı. Ataları, doğayla iç içe yaşar; whakapapa derler buna, soy zinciri. Her sabah, nehre inerler, suyun akışını dinlerler. Bir balıkçı, ağını atar: 'Bu balık yalnız mı? Hayır, rüzgar getirdi, nehir taşıdı, atalar kutsadı.' Akşam toplanırlar, karanga çığlıklarıyla haberleşirler; hikâyeler paylaşılır, gençler yaşlılardan öğrenir. Bir tehlike gelirse, tohunga şifacı der ki: 'Toprak titriyor, hepimiz hareket edelim.' Birlikte barınak kurar, bilgi dolaşır – kabile güçlenir.

Hayal et: Ormanın kucağında, bedenler dansla ritim tutar, zihinler efsanelerle beslenir, ruhlar atalarla birleşir. Fırtına basarsa, herkes katkı verir: Çocuklar toplar, yetişkinler korur. İşte bağlantısallık: Yaşamdaşlık, birlikte öğrenme. Araştırmalar, holistic learning through Education for Sustainability'nin bağlantıyı merkeze koyduğunu gösteriyor; yerle bağ, sosyal ilişkiler, öğrenme keyfi artıyor. UNESCO'nin global citizenship education'ı, öğrenenleri dünyayı anlamaya, birlikte sorun çözmeye yöneltiyor.

Ama bugünkü okullar? Duvarlar arasında, bireysel notlar, rekabet fırtınası. Maori'nin ormanında olsak, topluluk etkinlikleri, doğa bağlantılarıyla öğrenirdik. Bağlantısal eğitim tam bu: Collaborative, cooperative ve reflective learning, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendiriyor. Öğrenciler, toplumsal aktörlerle sustainability'yi keşfediyor. Sürdürülebilir mi? Kesinlikle, çünkü böyle nesiller yalnız kalmaz, ekosistemi korur, toplumu birleştirir.

Kopukluk Zirvesi ve İrrasyonel Sistem

Kopukluk Zirvesi ve İrrasyonel Sistem

Asıl mesele, bu kopukluğun tepe noktası! İnsanı yalnızlaştıran eğitim, mantıksız seçimlere sürükler. Kapalı zihinler, izole bedenler, sahte bağlar. Sebep? Bilgi yetersizliği, duygusal mesafe, toplumsal unutkanlık. Oysa bağlantısallık, doğanın kuralı. Bir yaprağın düşüşü, ormanı etkiler; insan da bu döngüde. Eğitim, bunu canlandırmalı. Interconnected sustainability algıları, öğrenci hikâyeleriyle dönüştürücü etki yaratıyor. Vocational eğitimde collaborative arrangements, geleceği şekillendiriyor.

İnsan bu bağı ister mi? Hızlı kazanç peşinde koşarken, bağlantıyı ertelemek kolay. Korku var, çünkü bağ sorumluluk demek: Çevreye, komşuya, yarına. Bu yüzden dijital kaçışlara sığınıyorlar. Oysa eğitim dönüştürebilir. Düşün: Sabah toplu proje, öğlen çevre sohbeti, akşam toplum hizmeti. Çocuk, bağla güçlenir, öğrenmeyle açılır, yaşamdaşlıkla dengelenir. Sustainable PLC'ler, işbirliğini kalıcılaştırıyor.

Bağlantısallık, İyiliğin Temeli mi?

Bağlantısallık, İyiliğin Temeli mi?

Bağlantısallık, iyiliğin omurgasıdır. Yalnız insan, boşlukta hırslanır, yıkar. İyilik, bağdan doğar: Birlikte yükseltmek, empatiyle sarılmak. İyilik, ağdaki kırık ipliği onarmaktır, beklenti olmadan. Eğitim, bunu aşılamalı: Kolektif yaşamdaşlık. Tek bir bağ yetmez, tüm ağ sağlam olmalı.

Bağlantısal yaklaşım, insanı meta gibi görmez, ortak geleceğe hizmet eder. Kopuk hırslar yok ederken, bağ seçenler ayakta kalır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ruh Zihin Beden: Bütütnsel Öğrenme Bu İşin Temeli

Ruh Zihin Beden: Bütütnsel Öğrenme Bu İşin Temeli

“Sosyal-duygusal , bedensel öğrenme becerilerinin ideal ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminde yer alan gelişim sürecinin tamamlayıcı ve bütüncül yönünü yansıtmaktadır. Sosyal-duygusal, fiziksel öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik öğretimuygulamaları; öğretmenleri, öğrencileri, okul yöneticilerini, velileri ve diğer paydaşları kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Bir sistemin düzenli ve verimli işlemesi için sistemde yer alan bütün unsurların uyum içerisinde olması önemlidir. Süreçteki tüm paydaşların sosyal-duygusal öğrenme becerilerine sahipolmalarının yanı sıra davranışlarıyla rol modeli olarak görülmeleri ve bütüncül öğretim programlarının uygulanmasında diğer paydaşlarla dayanışma içinde bulunmaları gerekmektedir. (MEB, Maarif Modeli, 2024, s.51).

Instagram

X

LinkedIn

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam