Su Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.08.2025 - 18:12

Neredeyse hayatın her alanında kullandığımız su, vücudumuzun en temel ihtiyacı ve susuz bir saat geçirmek bile vücutta belirgin değişikliklere yol açıyor. Eğer çok az su içiyorsan doğru yerdesin. Çünkü sana su ile ilgili yepyeni şeyler öğreteceğiz. Yok eğer su içme alışkanlığın varsa ve yine de bir şeyler öğrenmek istiyorsan da doğru yerdesin ve zaten günde 8 bardak su içiyorsun demektir!

Soruların hepsini doğru cevaplamasan bile üzülme, çünkü suyla ilgili epey bilgi öğrenmiş olacaksın!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Günde ortalama kaç bardak su içmek vücudun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlar?

4. Su içmenin cilt sağlığı üzerindeki en büyük etkisi bunlardan hangisi olabilir?

5. Konsantrasyon düşüklüğü az su içmekle doğru orantılıdır. Buna katılıyor musun?

6. Terleme ile vücuttan ortalama ne kadar su kaybediliyor?

7. Susamamak, vücudun yeterli su aldığını gösterir.

8. Yemeklerden önce su içmenin etkisi ne olabilir diye sorsak?

9. Böbrekler, insan vücudunda su içmekten en çok etkilenen organdır.

10. Vücudun hidrasyon düzeyi, yani ne kadar su içtiğimiz, idrarımızın rengiyle bile belli olur.

Su hakkında pek bilgili değilsin ama bu testle yeni şeyler öğrenmiş oldun!

Endişe etmene hiç gerek yok! Bu testteki sorular aslında çoğu kişinin gözden kaçırdığı detayları içeriyor. Önemli olan her sorudan sonra 'Aa, gerçekten öyle miymiş?' dedirtebilmek. Sen bu testi çözdün ve artık suyla ilgili birkaç yeni bilgiye sahipsin bile! Su günlük hayatımızda fark etmeden harcadığımız ama değeri çok büyük olan bir kaynak. Ufak adımlarla bu konuda daha bilgili olabilir ve çevrendekilere de farkındalık kazandırabilirsin. Kim bilir, bir dahaki testte tam isabet yaparsın!

Su hakkında sahip olduğun bilgileri gözden geçirmeni öneririz.

Temel bilgiler var ama bazı detaylar eksik gibi duruyor. Bu da çok normal çünkü su düşündüğümüzden çok daha fazla konuya dokunan bir mesele. Cilt sağlığı, konsantrasyon düzeyi, stres seviyesi, metabolizma... Saymakla bitmez. Bizim önerimiz ise bir bardak suyun bile insan vücudunda ne kadar etkili olduğunu öğrenmen olacak çünkü günlük hayatta işine yarayabilir. Bu konulara biraz daha kulak kabartırsan çevre bilincin de sağlam temellere oturur. Başlamak için harika bir yerdesin!

Su hakkında epey bilgilisin ama eksiklerin var gibi!

Su konusunda çoğu kişinin farkında olmadığı şeylerin farkındasın. Pek çok konuda fikrin var gibi. Ama bu test gösterdi ki hala küçük boşluklar var. Belki birkaç yanlış bilgiye sahiptin ya da belki bazı şeyleri ilk kez duydun. Olsun, bu da gelişim demek zaten. Su sadece içilecek bir şey olmanın yanı sıra vücut sağlığı ve ruh sağlığında bile büyük etkilere sahip. Sen de bu döngüyü gayet güzel çözmeye başlamışsın!

Su içmenin önemi senden sorulur!

Harikasın! Su konusunda hem bilgi sahibisin hem de belli ki bu bilgiyi hayatında da uyguluyorsun. Günde en az 8 bardak su içmenin önemini çoktandır farketmişsin ve kendi hayatında uyguluyorsun. Bu farkındalık sadece seni değil, çevreni de etkiliyor. İster bireysel hareketle ya da ister bir sohbette verdiğin doğru bir bilgiyle olması hiç fark yaratmaz. Bilgin yayılırsa su daha bilinçli kullanılır ve içilir. Bu konuda öncülük etmeye devam et çünkü su gibi değerli bir şeyin bilinçli savunuculara ihtiyacı var!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
