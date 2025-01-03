Stiliyle Öne Çıkan Kadınların 7 Ortak Özelliği

Bir kombini yaparken en önemli şeylerden biri de ten rengi ve mevsime uygun ton seçimidir. Bunlara dikkat edildiğinde kıyafet ve atmosferde bir uyum yakalanır. Cesur renk seçimleri yaptıkları kombinlerde ise bunu bir şekilde dengelemeyi bilirler. Ayrıca bunlara ek olarak kendilerine en çok yakışan renkleri de gayet iyi bilirler.