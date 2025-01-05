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Bilmediği Şeyleri Duya Duya Evliya Olandan Kadınları Tanrıça Gibi Gösteren Renge Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bilmediği Şeyleri Duya Duya Evliya Olandan Kadınları Tanrıça Gibi Gösteren Renge Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 18:26

Yeni yılın ilk pazar gününden herkese merhaba. Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugünü de günün viral tweetleriyle kapatacağız. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla hislerimize tercüman olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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