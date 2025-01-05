Bilmediği Şeyleri Duya Duya Evliya Olandan Kadınları Tanrıça Gibi Gösteren Renge Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bilmediği Şeyleri Duya Duya Evliya Olandan Kadınları Tanrıça Gibi Gösteren Renge Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni yılın ilk pazar gününden herkese merhaba. Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugünü de günün viral tweetleriyle kapatacağız. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla hislerimize tercüman olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı farkındalıklar...
Benzer işler
Kahvaltı zorunluluktu, tatlı keyif gibi bir şey olabilir.
Sayenizde biz de nasiplendik, beynimizde bir bilgiye daha yer yok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Bu kitabı okuduğum güne gittim...
Böyle yazan biri nasıl sıfır almış olabilir?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnanmasan da yaratıcılığına ve sevimliliğine 1-2 puan verebilirsin.
Hala lacivert-siyah
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın