Spotify 2024 Yılın Özeti’ni Duyurdu: İşte Yılın En Çok Dinlenenleri ve Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

1. Semicenk

2. Lvbel C5

3. Sezen Aksu

4. BLOK3

5. UZI

6. Ati242

7. Motive

8. Hande Yener

9. Dedublüman

10. cakal

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

1. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

2. Lan - Zeynep Bastık

3. DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

4. Sezen Aksu - Lvbel C5

5. Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

6. Sen Bilmezsin - Dedublüman

7. SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

8. Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

9. Renklensin - Reynmen

10. Dale Don Dale - ElMusto

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

1. Manifesto - Ati242

2. 7EDI - Era7capone

3. EL CHAVO - UZI

4. OBSESİF - BLOK3

5. ROMANTİK - Motive

6. Fatih - Mabel Matiz

7. Kan - UZI

8. Nefes - Derya Uluğ

9. Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

10. Silah Gibi - Cash Flow

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

1. Sezen Aksu

2. Hande Yener

3. Gülşen

4. Simge

5. Melike Şahin

6. Sertab Erener

7. Ebru Gündeş

8. Zeynep Bastık

9. Bengü

10. Derya Uluğ

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

1. Kendine İyi Davran

2. Ortamlarda Satılacak Bilgi

3. Hayalhanem Podcast

4. Meksika Açmazı

5. Merdiven Altı Terapi

6. Terapist Koltuğu

7. Hikayeden Adamlar

8. Portal ile Yansıma

9. Psikopatika

10. Barış Özcan ile 111 Hz

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1. Espresso - Sabrina Carpenter

2. Beautiful Things - Benson Boone

3. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

4. Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj

5. Lose Control - Teddy Swims

6. End of Beginning - Djo

7. Too Sweet - Hozier

8. One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

9. Cruel Summer - Taylor Swift

10. Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

1. THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift

2. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

3. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

4. MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G

5. eternal sunshine - Ariana Grande

6. 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

7. SOS - SZA

8. Lover - Taylor Swift

9. Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

10. Starboy - The Weeknd