Spotify 2024 Yılın Özeti’ni Duyurdu: İşte Yılın En Çok Dinlenenleri ve Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi

Spotify, bugün 2024 Yılın Özeti’ni açıklayarak Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri duyurdu. Yılın “en”lerinin yanı sıra merakla beklenen kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini de görücüye çıkaran Spotify’ın 2024 Yılın Özeti’ne göre Türkiye’de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco’dan CISTAK oldu.

Yılın o zamanı geldi çattı ve lider audio streaming platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu. Spotify böylece, 2024’ü rekorlar kıran, adeta bir kültür yaratan ve de aynı zamanda hayranlık uyandıran bir yıl haline getiren tüm hayranları, sanatçıları ve içerik üreticilerini kutlayan ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini de içeren yıllık kampanyasını başlatmış oldu. Yılın bu fazlasıyla merak edilen anında Spotify 2024 Özeti ile kullanıcıların müzik zevklerinin yıl boyunca nasıl değiştiğini göstermeye hazır!