SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller? Kim Milyoner Sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar devam ediyor. Bu kez yarışmacıya 'SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller?' sorusu soruldu. Peki bu sorunun doğru cevabı nedir, oran yaklaşık olarak kaçtır?
İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın