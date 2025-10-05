onedio
SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller? Kim Milyoner Sorusu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 21:53

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar devam ediyor. Bu kez yarışmacıya 'SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller?' sorusu soruldu. Peki bu sorunun doğru cevabı nedir, oran yaklaşık olarak kaçtır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı.

SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller?

SPF 50 Güneş Kremleri UVB Işınlarının Yüzde Kaçının Cilde Ulaşmasını Engeller?

A: 38

B: 48

C: 95

D: 98

Doğru Cevap: 98, yani D şıkkı

