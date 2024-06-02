Soyut Sanat ve Bilimin Birleşimi: "Fizik Yasaları (Fizik Rayları)"

Uzay-zaman yani evren fizik kanunlarıyla başlamıştır. Dolayısıyla doğası gereği rastlantı veya belirsiz olarak tanımlanan olaylar da dahil olmak üzere tüm olaylar, ilgili yasaların düzenlediği ve izin verdiği sınırlar dahilinde gerçekleşir.

Mustafa,

I don’t find this abstract art appealing.

I agree that laws of physics cannot be violated, but I also believe that there is a real world that exists outside of the laws of physics that will never be described by physics.

Rich

Mustafa,

Bu soyut sanat bana pek hitap etmiyor.

Fizik yasalarının ihlal edilemeyeceğine görüşüne katılıyorum, ancak fizik yasalarının dışında var olan ve fizik tarafından asla tanımlanamayacak gerçek bir dünya olduğuna da inanıyorum.

Rich

Öncelikle Prof., Muller soyut sanattan pek hazzetmediğini belirtmiş. Ama eserin konusu olan fizik yasalarıyla ilgili yorumuma katıldığını söylemiş. Dikkat edilirse “yasalar zaten öyledir” demiyor, görüşüme katıldığını söylüyor ve sonrasında bu yasaların arkasında fiziğin asla tanımlayamayacağı bir gerçeklik olduğunu ekleyerek, resmin konusunu adeta özetlemiş.

Konuya aşina olmayanlar için kısaca bilgi vereyim; fizik yasaları genelde zannedildiği gibi, evren başladıktan sonra gelişmemiş, evreni yasalar başlatmıştır. Dolayısıyla bilimin sınırı evrenin başlangıcı olduğu için sistemi başlatan yasaların nasıl, nerede, niçin var olduğunu bilemiyor. Prof. Muller’in fiziğin asla tanımlayamayacağı demesi bundandır. Çünkü sınırları dışındadır.

Bu konuları yazmamın ve paylaşmamın nedeni, ben “Art on Science” (bilimsel içerikli sanat) tarzında soyut resimler yapıyorum. İşte bu konulardaki eserlerimin çok sağlam zeminlere oturtulmuş olması ve bunun bilim insanlarınca onaylanması eserlerimi çok önemli ve özel hale getirmektedir. Bu da bir sanatçı olarak beni çok mutlu etmektedir.

Her neyse, ayrıntıları bu köşede paylaşmaktayım.

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