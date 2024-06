Soyut Sanat ve Bilimin Birleşimi: "Fizik Yasaları (Fizik Rayları)"

Uzay-zaman yani evren fizik kanunlarıyla başlamıştır. Dolayısıyla doğası gereği rastlantı veya belirsiz olarak tanımlanan olaylar da dahil olmak üzere tüm olaylar, ilgili yasaların düzenlediği ve izin verdiği sınırlar dahilinde gerçekleşir.

Mustafa,

I don’t find this abstract art appealing.

I agree that laws of physics cannot be violated, but I also believe that there is a real world that exists outside of the laws of physics that will never be described by physics.

Rich