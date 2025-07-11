Sosyal Medyada Sürekli Gördüğümüz Harekete Geçirici ama Biraz da Klişeleşmiş 15 Motivasyon Sözü

Bu cümle ilk duyduğunda tokat gibi gelir. Sanki hayatındaki her sıkıntının çözümü “kendinde”ymiş gibi. Hani evren, insanlar, iş yerin, partnerin, sosyal medya algoritması… Hepsi sen değişince mi değişiyor yani? Öyle kolay mı?

Ama biraz düşününce bu söz aslında çok fena bir yerden vuruyor. Çünkü bazen dışarıdaki hiçbir şeyi değiştiremediğinde, içeriden bir yerden başlamak gerekiyor. Tepkini değiştiriyorsun, bakış açını değiştiriyorsun… Sonra bir bakıyorsun aynı durum sana başka hissettiriyor. Aynı iş, aynı insan, aynı ortam... ama sen biraz değişmişsin. Ve evet, bazı şeyler gerçekten başka türlü görünmeye başlıyor.