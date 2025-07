Sosyal Medyada Sürekli Gördüğümüz Harekete Geçirici ama Biraz da Klişeleşmiş 15 Motivasyon Sözü

Ah bu söz yok mu, her yeni yıl hedefinde, her pazartesi diyeti başlangıcında, her “bugün spora başlıyorum” yemininde karşımıza çıkan cümle… Ve evet, haklı. Çünkü o mükemmel an asla gelmiyor. Hep bir şey eksik, hep bir şey bozuk. Ama başlamak? İşte o mucize. Çorapların uyumsuz, ruh halin sallantıda olabilir ama başladığın an zaten o mükemmelliğe bir adım yaklaşmış oluyorsun. O yüzden bu sözü ciddiye al, ama mükemmel olamadığında da kendini hırpalama. Çünkü bazen başlamak bile kendi başına zaten mükemmel bir şeydir.