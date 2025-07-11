Sosyal Medyada Sürekli Gördüğümüz Harekete Geçirici ama Biraz da Klişeleşmiş 15 Motivasyon Sözü
İtiraf edelim... Sabah işe geç kalmışsın, kahveni dökmüşsün, çoraplar eşleşmemiş. Metroda açtığın Instagram'da bir post çıkıyor karşına: 'Asla pes etme.' Bir iç çekiyorsun... 'Yine mi' Evet, sosyal medya hepimizi motive etmeye yemin etmiş gibi davranıyor ama bazı sözler artık o kadar çok karşımıza çıkıyor ki, etkisini bir tık kaybetti diyebiliriz. Ama yine de o klasikler olmadan olmaz. Gel, birlikte bakalım.
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1. Hayallerinin peşinden git!
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2. Asla pes etme!
3. Her gün yeni bir başlangıçtır.
4. Düştüğün yerden kalk.
5. Başlamak için mükemmel olman gerekmez.
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6. Hayat kısa, kuralları yık.
7. Sen değişirsen, her şey değişir.
8. Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir.
9. Kendi hikayeni yaz.
10. Olmadıysa, daha iyisi gelecektir.
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11. Sen yeter ki iste…
12. Vazgeçmek üzereysen, neden başladığını hatırla.
13. Dün geçti, yarın bilinmez, o yüzden bugünü yaşa.
14. Başarı, konfor alanının dışında başlar.
15. Kendin ol, çünkü diğer herkes zaten başkası.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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