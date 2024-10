Sosyal Medya Çöpçüleri, Click Workers!

Onlar yapay zeka teknoloji dünyasının görünmeyen kurbanları: Modern köleler, hayalet işçiler...

Dijital platformlar, sosyal medya; hayatımızın her alanında ve anında bize bilgi, eğlence, sosyalleşme, vb. sunuyor ve tabii ki aynı zamanda, pek çok açıdan risk ve tehlike de yaratıyor. İşte o karanlık tarafları önlemek içi arka planda çalışan on binlerce 'hayalet işçiden' hiç birimizin pek haberi olmuyor. Sanıyoruz ki arka planda her şeyi sanal robotlar, algoritmalar, yapay zeka ve otomasyona bağlanmış sistemler hallediyor.

Oysa pek öyle değil. Bize ulaşan içeriklerin daha güzel, kaliteli, ahlaklı, etik, yasal olması için arka planda genellikle “sosyal medya çöpçüsü, dijital çöpçü” ya da “Ghost Workers – Hayalet İşçiler” denen hakiki insanlar hem de son derece gayri-insani denebilecek koşullarda neredeyse köle gibi çalışıyorlar.

Tüm büyük sosyal medya platformlarından e-ticaret platformlarına kadar birçok alanda görev alan “Ghost Workers – Hayalet İşçiler” denen insanlar, sosyal güvence, minimum ücret veya herhangi bir kontrat olmaksızın küçük ama sayıları çok fazla olan dijital görevler karşılığında gülünç denilebilecek ücretlere çalıştırılıyorlar.