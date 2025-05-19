Sonsuzun Gölgesinde: Fraktalın Matematiksel Derinliği Üzerine
Eukleides’ten bu yana düzlemde çizilen her doğru, her nokta, her üçgen, biçimin ve düzenin açık ve seçilebilir niyetini temsil ederken; 20. yüzyılın ikinci yarısı, formun sadece düzgün, ölçülebilir ve kapalı şekillerden ibaret olmadığını, hatta kaotik görünen doğanın bile içinde yineleyen bir düzen taşıdığını keşfettiğimiz bir çağ oldu. İşte tam da bu noktada, klasik geometrinin dışına taşarak, sonsuzlukla sınırlı bir dünya arasında salınan, hem kaosun içinde hem düzenin kıyısında bir gerçeklik katmanıyla tanıştık: Fraktal Geometri.
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Fraktal, sadece bir şekil değildir; bir düşünme biçimi, bir bakış açısı, evrene dair sezgisel bir örgüdür.
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İşte bu noktada, fraktal geometrinin yalnızca matematiksel değil, ontolojik bir mesele olduğu ortaya çıkar.
Ayrıca fraktal, klasik mantığın “ya-ya da” ikiliğinden farklı bir ontolojide çalışır.
Matematiksel olarak, fraktalın boyutu tam sayı değildir.
Sonuç olarak, fraktal geometri, yalnızca matematiksel bir araç değil; aynı zamanda doğaya, varlığa, sonsuzluğa ve bilgiye dair yeni bir felsefi çerçevedir.
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