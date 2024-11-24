Siz İmkansız mısınız?
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Siz İmkansız mısınız?
İmkansız aşk diye bir gerçek var. Kavuşmak ne kadar zor olursa seni o kadar içine çeken o duygu seni farklı birine dönüştürebilir. Kendinizle çeliştiğiniz ve hatta bir yol bulmak için her şeyi zorladığınız bu hissi yaşarken aynı zamanda diğer kalan her şeyle de mücadele etmeniz gerekir. İmkansız aşk belki de imkansız olduğu için daha güzeldir! Peki siz?
Siz İmkansız mısınız?
haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sizin karşınızdaki en büyük engel nedir?
4. Ona karşı hissettiğin şey ne?
5. Onun hayatında olup bitenleri biliyor musun?
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6. Onu ne sıklıkla görüyorsun?
7. Onun sana karşı bir şey hissettiğinden emin misin?
8. Peki o kişiye karşı hissettiğin şeyleri bir başkası biliyor mu?
9. Onunla yanlış zamanda tanıştığını düşünüyor musun?
10. Son olarak kaç yıl önceye dönmek isterdin?
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Sizin aşkınız imkansız!
Sizin aşkınız imkansız değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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