Shiva Lingam Yantra: Aşk, Bereket ve İlahi Korumanın Sembolü

Mor-Mavi Halo (Aura)

Yantranın merkezindeki mor daire, ruhsal farkındalığı ve evrensel bilinci temsil eder. Bu daire etrafındaki turkuaz iç çember, yüksek frekansta çalışan aura alanını simgeler. Bireyin enerjisini dış etkilere karşı koruma altına alır.

Shiva Lingam Yumurtası

Merkezdeki ışıkla çevrili beyaz Lingam formu, kozmik yaratılışın ve saf potansiyelin sembolüdür. Altın bir kuşakla sarmalanmış olması, ilahi yasaların koruyuculuğunu ve öz benliğe bağlılığı temsil eder.

Siyah Spiral Hatlar

Lingam çevresindeki siyah spiral hatlar, karmaşık kader ağlarını simgeler. Bu hatlar, Shiva’nın enerjisiyle arınarak düzene giren kadersel yolları gösterir. Yantrayı kullanan kişinin yaşamındaki karma etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir.

Üçüncü Göz ve Trishula Sembolleri

Üst merkezde Shiva’nın gözünü andıran 'Üçüncü Göz' sembolü yer alır. Bu sembol, sezgisel uyanışı, görünmeyeni sezme gücünü aktive eder. Köşelerdeki 4 adet mor Trishula (üç uçlu mızrak) sembolü ise Shiva’nın kötülük, cehalet ve egoyu yok eden enerjisini temsil eder. Yantranın dört yönlü koruma gücünü artırır.

Siyah – Mor – Altın Çerçeve

Üç katmanlı kare çerçeve, fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeyde sınırlandırmaları aşmayı sağlar. Altın çizgiler, kutsal enerjilerin madde düzeyinde tezahürünü, mor tonlar ise kozmik bağlantıyı temsil eder.

771 – 880 – 995 Sayı Sekansı

Bu özel enerji kombinasyonu, yantranın titreşimini aktive eden numerolojik anahtardır.

771: Ruhsal koruma ve sezgisel uyanış frekansı

880: Bağlılık, aşk ve manevi denge enerjisi

995: Saygınlık, bolluk ve ilahi adalet frekansı

Bu sayı sekansları ile hazırlanmış Shiva Lingam Yantra; dualarla birlikte çalışıldığında kadim enerjileri aktive eder.