Shiva Lingam Yantra: Aşk, Bereket ve İlahi Korumanın Sembolü

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 08:02

AstrodehA Hint Yantra Koleksiyonundan Shiva Lingam'ın Işığında İlahi Uyum

Shiva Lingam Yantra, ilahi olanla uyumu, spiritüel yükselişi, ilişkilerde sadakati ve bolluğun sürekliliğini sembolize eden kutsal bir mühürdür. Hint Vedik geleneğinde Lingam, Tanrı Shiva’nın yaratıcı ve yıkıcı enerjisinin kozmik formudur. Bu yantra, Shiva’nın koruyucu ışığını hem fiziksel hem ruhsal boyutta yaşamlarımıza taşımayı hedefler.

Yantra Üzerindeki Semboller ve Anlamları

Mor-Mavi Halo (Aura)

Yantranın merkezindeki mor daire, ruhsal farkındalığı ve evrensel bilinci temsil eder. Bu daire etrafındaki turkuaz iç çember, yüksek frekansta çalışan aura alanını simgeler. Bireyin enerjisini dış etkilere karşı koruma altına alır.

Shiva Lingam Yumurtası

Merkezdeki ışıkla çevrili beyaz Lingam formu, kozmik yaratılışın ve saf potansiyelin sembolüdür. Altın bir kuşakla sarmalanmış olması, ilahi yasaların koruyuculuğunu ve öz benliğe bağlılığı temsil eder.

Siyah Spiral Hatlar

Lingam çevresindeki siyah spiral hatlar, karmaşık kader ağlarını simgeler. Bu hatlar, Shiva’nın enerjisiyle arınarak düzene giren kadersel yolları gösterir. Yantrayı kullanan kişinin yaşamındaki karma etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir.

Üçüncü Göz ve Trishula Sembolleri

Üst merkezde Shiva’nın gözünü andıran 'Üçüncü Göz' sembolü yer alır. Bu sembol, sezgisel uyanışı, görünmeyeni sezme gücünü aktive eder. Köşelerdeki 4 adet mor Trishula (üç uçlu mızrak) sembolü ise Shiva’nın kötülük, cehalet ve egoyu yok eden enerjisini temsil eder. Yantranın dört yönlü koruma gücünü artırır.

Siyah – Mor – Altın Çerçeve

Üç katmanlı kare çerçeve, fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeyde sınırlandırmaları aşmayı sağlar. Altın çizgiler, kutsal enerjilerin madde düzeyinde tezahürünü, mor tonlar ise kozmik bağlantıyı temsil eder.

771 – 880 – 995 Sayı Sekansı

Bu özel enerji kombinasyonu, yantranın titreşimini aktive eden numerolojik anahtardır.

  • 771: Ruhsal koruma ve sezgisel uyanış frekansı

  • 880: Bağlılık, aşk ve manevi denge enerjisi

  • 995: Saygınlık, bolluk ve ilahi adalet frekansı

Bu sayı sekansları ile hazırlanmış Shiva Lingam Yantra; dualarla birlikte çalışıldığında kadim enerjileri aktive eder.

Kişiye Özel Hazırlanma Özelliği

AstrodehA Shiva Lingam Yantra, doğum haritasına uygun gezegen saatleri dikkate alınarak hazırlanır. Kullanılan doğal elementler:

  • Bakır: Mars ve yaşam enerjisini aktive eder.

  • Altın: Güneşin kutsal ışığını taşır.

  • Gümüş: Ay ve duygusal dengeyi temsil eder.

  • Oniks: Kötü enerjiler, nazar ve düşük  frekenslara karşı güçlü koruma sağlar.

Ne İşe Yarar?

  • İlişkilerde bağlılığı ve sadakati artırır.

  • Partnerler arası enerjiyi dengeler, dış etkilerden korur.

  • İş yaşamında şansı ve kazancı artırır.

  • Mevcut ilişkilerin korunmasına yardımcı olur.

  • Saygınlık ve sosyal konumun güçlenmesine katkı sağlar.

  • Negatif enerji, büyü ve kıskançlık gibi dışsal etkileri bertaraf eder.

AstrodehA Mührüyle

Shiva Lingam Yantra, 'Yüce Allah’ın izniyle Sonsuz Zamana Mühürlendi' niyetiyle taşınır. Her bir sembol, dualar ve sayı sekanslarıyla aktive edilir ve kişinin yaşamında derin dönüşümler yaratır.

Bu kadim mühür, Shiva’nın sonsuz ışığında yükselenler için. AstrodehA ile korun, hizalan, güçlen. Lingam’ın ışığı seninle olsun.

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillidir ve Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı halinde hukuki işlem başlatılacaktır. 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
