Senin Yoldaki Karakterini En İyi Anlatan Emoji Hangisi?
Direksiyon başına geçtiğinde ya da arabada yolculuğa çıktığında ortaya bambaşka bir “sen” çıkıyor mu? Bazen sakin, bazen sabırsız, bazen de panik... Peki senin yol karakterini en iyi hangi emoji temsil ediyor? Soruları cevapla ve öğren bakalım! 👇
1. Direksiyon başına geçtiğinde ilk hissettiğin şey ne?
2. Arabada yol arkadaşın genelde kim olur?
3. Hangi yolda uzun uzun araba sürmek istersin?
4. Direksiyon başındayken seni en çok ne sinirlendirir?
5. Tek başına uzun bir yolculuktayken sıkılmamak için ne yaparsın?
6. Yolda mola verdiğinde ilk yaptığın şey hangisi?
7. Şimdi de hayalindeki lüks arabayı seç bakalım. 👇
8. Son olarak, yolda hangi şarkıya eşlik etmek istersin?
Senin emojin: 😎
Senin emojin: 🤩
Senin emojin: 😤
