Senin Tenis Partnerin Hangi Efsane Tenisçi Olurdu?

31.12.2025 - 11:01

Tenis tek başına oynanmaz, mutlaka bir partner ister. Eğer bir miktar tenis deneyimin varsa ya da en azından sıkı bir tenis takipçisiysen, bu testi yanıtlarken çok keyif alacaksın. Çünkü yaptığın seçimler, kortta kiminle karşı geleceğini gösterecek.

Bakalım, senin korttaki reflekslerin ve tepkilerin hangi efsane tenisçiyle karşılaşman gerektiğini söylüyor?

1. Maçtaki en kritik anlardan birinde karşındakinden ne yapmasını beklersin?

2. Kortta en çok sinirini bozan şey ne?

3. Peki tenis oynarken senin için hangisi daha önemli?

4. Maç süresi uzadıkça nasıl bir oyuncuya dönüşürsün?

5. Eşleştiğin oyuncuyla aranda nasıl bir ilişki olsun isterdin?

6. Kort dışında da partnerinle görüşmeyi önemser misin?

7. Peki çiftler maçı yaparken hangi rol sana kalsın istersin?

8. Ne kadar savaşsan da kaybettiğin bir maçın ardından ne düşünürsün?

9. Rakibin seni sürekli uzun rallilere sokuyorsa aklından pes etmek geçer mi?

10. Son olarak, en zorlandığın rakip tipini de seçer misin?

Roger Federer

Senin ideal tenis rakibin: Roger Federer

Senin kortta aradığın şey, sakinlik ve zarafet. Bu nedenle yüksek kapasiteli tenis zekası seni adeta büyülüyor. Panik yapmayan, gücünü bağırarak göstermeyen, fakat nerede ne yapacağını bilen biri senin için en ideal rakip. Oyunu okuyan ve tam zamanında doğru hamleyi yapan biri olarak, senin için hem en keyifli hem de en zorlayıcı maçlar ancak böyle bir rakiple olabilir. Bu nedenle Roger Federer gibi bir İsviçre beyefendisi, senin kontrollü yapını mükemmel şekilde tamamlar.

Serena Williams

Senin ideal tenis rakibin: Serena Williams

Sen kortta karizma ve güç sahibi olarak karşındaki üzerinde mental üstünlük kurmayı seviyorsun. Karşı hamlelere ise asla geri adım atarak yanıt vermiyor, aksine çıtayı daha da yükseltiyorsun. Bu nedenle senin ideal rakibin de baskı anlarında korkmayan ve enerjisini sürekli yüksek tutan Serena Williams olmalı. Onunki gibi parlak bir zeka ve yüksek cazibe karşısında, en iyi oyununu sergileyeceğine şüphe yok.

Rafael Nadal

Senin ideal tenis rakibin: Rafael Nadal

Sen korta çıktığında adeta bambaşka birine dönüşüyor ve pes etmeyen bir oyun kuruyorsun. Mücadele adeta DNA'nda olduğu için her topu karşılıyor, rakibini yormayı seviyor ve fiziksel kondisyonunun gücünden faydalanıyorsun. Bu nedenle kortta senin dişine göre bir rakip arıyorsan bu ancak senin kadar hırslı ve o kadar güçlü olan Rafael Nadal olabilir. Korta çıktığı anda onun gibi değişen ve hem fiziksel hem mental olarak sınırları zorlayan bir rakip, seni de doğrudan yukarı çeker.

Maria Sharapova

Senin ideal tenis rakibin: Maria Sharapova

Senin tenis oyununun temelinde strateji ve uyum yatıyor. Sen korta çıktığında fiziksel gösteri yapmaktan ziyade, planlı programlı hareket etmeyi ve doğru pozisyonu korumayı önemsiyorsun. Sahip olduğun disiplin nedeniyle esas olarak stratejiye odaklanıyorsun. Bu da senin en ideal rakibini Maria Sharapova yapıyor. Çünkü onun gibi matematiği kusursuz şekilde hesaplayan bir rakipten, seni geliştirecek çok fazla şey öğrenebilirsin.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
