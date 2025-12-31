Senin Tenis Partnerin Hangi Efsane Tenisçi Olurdu?
Tenis tek başına oynanmaz, mutlaka bir partner ister. Eğer bir miktar tenis deneyimin varsa ya da en azından sıkı bir tenis takipçisiysen, bu testi yanıtlarken çok keyif alacaksın. Çünkü yaptığın seçimler, kortta kiminle karşı geleceğini gösterecek.
Bakalım, senin korttaki reflekslerin ve tepkilerin hangi efsane tenisçiyle karşılaşman gerektiğini söylüyor?
1. Maçtaki en kritik anlardan birinde karşındakinden ne yapmasını beklersin?
2. Kortta en çok sinirini bozan şey ne?
3. Peki tenis oynarken senin için hangisi daha önemli?
4. Maç süresi uzadıkça nasıl bir oyuncuya dönüşürsün?
5. Eşleştiğin oyuncuyla aranda nasıl bir ilişki olsun isterdin?
6. Kort dışında da partnerinle görüşmeyi önemser misin?
7. Peki çiftler maçı yaparken hangi rol sana kalsın istersin?
8. Ne kadar savaşsan da kaybettiğin bir maçın ardından ne düşünürsün?
9. Rakibin seni sürekli uzun rallilere sokuyorsa aklından pes etmek geçer mi?
10. Son olarak, en zorlandığın rakip tipini de seçer misin?
Roger Federer
Serena Williams
Rafael Nadal
Maria Sharapova
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
