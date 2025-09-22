onedio
Senin Rahatlamak İçin Neye İhtiyacın Var?

miray soysal
22.09.2025 - 17:03

Modern hayatın koşturmacası içinde bazen durup nefes almaya bile vakit bulamıyoruz. Yoğun iş temposu, okul, sosyal hayat derken stres seviyemiz artıyor ama kendimizi rahatlatmak için neye ihtiyacımız olduğunu tam olarak bilemiyoruz.

Bu test, ruh halini, enerjini ve günlük alışkanlıklarını değerlendirerek sana en iyi gelecek rahatlama yöntemini bulmana yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım👇

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Tam şu anki halini yansıtan emojiyi seç!

3. Son zamanlarda seni sıkıntıya sokan şey ne?

4. Sabahları nasıl uyandığını bize söyler misin?

5. Ruh halinin çok hızlı değiştiğini düşünüyor musun?

6. Moralin bozuk olduğunda sana en çok ne iyi gelir?

7. Bu renklerden hangisine daha yakın hissediyorsun?

8. Canın sıkkın olduğunda nerede olmayı tercih edersin?

9. Son olarak, çok üzgün olsan bile çevrendekilerden sakladığın zamanlar oldu mu?

Sana en iyi gelecek şey deniz kenarında yürümek!

Fotoğrafa bakınca bile için açıldı değil mi? Sahil kenarında yürüyüş yapmak senin moralini yerine getirecek aktivite. O mis gibi havayı içine çektiğini, bir banka saatlerce oturup sadece denize odaklandığını düşün. Şehir kalabalığından kaçıp ruhunu dinlendirerek hayal kurmak sende tatil etkisi yaratacak, kendini arınmış gibi hissedeceksin. Son olarak, unutma her şey geldiği gibi geçer!

Sana en iyi gelecek şey kendinle baş başa geçirdiğin vakit!

Bazen en iyi terapi, biraz sessizlik ve kendine ayırdığın zamandır. Odanı toparlayabilir, yatağının üzerine uzanıp en sevdiğin müziği açabilirsin. Belki uzun zamandır ertelediğin o deftere birkaç satır yazarsın, belki de sadece hayal kurarsın. Bedenine ve zihnine “sana iyi bakıyorum” mesajını vermek bile moralini yükseltebilir. Güzel bir duş, temiz çarşaflar ve hafif bir koku… İşte hepsi bu kadar! Çünkü bazen kendini dinlemek ve toparlanmak için dışarıya değil, içeriye dönmek gerekir.

Sana en iyi gelecek şey doğayla iç içe geçen bir gün!

Şehir gürültüsünden uzaklaşıp, kuş seslerinin eşlik ettiği bir patikada yürümek… Düşünsene, ayağının altındaki toprağın kokusunu, ağaçların arasından süzülen ışıkları… Doğa sana sadece temiz hava sunmaz; aynı zamanda içini hafifletir, kalbini yumuşatır. Yanına bir termos kahve ya da atıştırmalık alıp kendine küçük bir kaçamak yapabilirsin. Eve döndüğünde kendini daha dengeli ve huzurlu hissedeceksin.

Sana en iyi gelecek şey sevdiklerinle vakit geçirmek!

Bazen bir dost sohbeti, sarıldığında içini ısıtan biri… İşte bütün stresin ve sıkıntının ilacı bu olabilir. Sevdiklerinle birlikte olmak, kendini daha güvende hissettirir. Derdini paylaşmasan bile, onların gülüşü bile moralini toparlar. Unutma, sen güçlü olsan bile ara sıra bir omuza yaslanmak her zaman iyi gelir.

