Senin Rahatlamak İçin Neye İhtiyacın Var?

Bazen en iyi terapi, biraz sessizlik ve kendine ayırdığın zamandır. Odanı toparlayabilir, yatağının üzerine uzanıp en sevdiğin müziği açabilirsin. Belki uzun zamandır ertelediğin o deftere birkaç satır yazarsın, belki de sadece hayal kurarsın. Bedenine ve zihnine “sana iyi bakıyorum” mesajını vermek bile moralini yükseltebilir. Güzel bir duş, temiz çarşaflar ve hafif bir koku… İşte hepsi bu kadar! Çünkü bazen kendini dinlemek ve toparlanmak için dışarıya değil, içeriye dönmek gerekir.