Senin Rahatlamak İçin Neye İhtiyacın Var?
Modern hayatın koşturmacası içinde bazen durup nefes almaya bile vakit bulamıyoruz. Yoğun iş temposu, okul, sosyal hayat derken stres seviyemiz artıyor ama kendimizi rahatlatmak için neye ihtiyacımız olduğunu tam olarak bilemiyoruz.
Bu test, ruh halini, enerjini ve günlük alışkanlıklarını değerlendirerek sana en iyi gelecek rahatlama yöntemini bulmana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Tam şu anki halini yansıtan emojiyi seç!
3. Son zamanlarda seni sıkıntıya sokan şey ne?
4. Sabahları nasıl uyandığını bize söyler misin?
5. Ruh halinin çok hızlı değiştiğini düşünüyor musun?
6. Moralin bozuk olduğunda sana en çok ne iyi gelir?
7. Bu renklerden hangisine daha yakın hissediyorsun?
8. Canın sıkkın olduğunda nerede olmayı tercih edersin?
9. Son olarak, çok üzgün olsan bile çevrendekilerden sakladığın zamanlar oldu mu?
Sana en iyi gelecek şey deniz kenarında yürümek!
Sana en iyi gelecek şey kendinle baş başa geçirdiğin vakit!
Sana en iyi gelecek şey doğayla iç içe geçen bir gün!
Sana en iyi gelecek şey sevdiklerinle vakit geçirmek!
